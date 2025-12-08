Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia luată de Dinamo după oferta primită pentru Alexandru Musi. Anunţul lui Andrei Nicolescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia luată de Dinamo după oferta primită pentru Alexandru Musi. Anunţul lui Andrei Nicolescu

Decizia luată de Dinamo după oferta primită pentru Alexandru Musi. Anunţul lui Andrei Nicolescu

Viviana Moraru Publicat: 8 decembrie 2025, 12:00

Comentarii
Decizia luată de Dinamo după oferta primită pentru Alexandru Musi. Anunţul lui Andrei Nicolescu

Alexandru Musi, la Dinamo/ Sport Pictures

Dinamo a luat decizia finală după oferta primită pentru Alexandru Musi. Andrei Nicolescu a declarat că nu se pune problema ca mijlocaşul de 21 de ani să plece de la echipă în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giovanni Becali a fost cel care a dezvăluit că Alexandru Musi ar putea pleca de la Dinamo. Impresarul a transmis că două echipe au fost interesate de mijlocaşul “câinilor”, ele fiind dispuse să plătească suma de două milioane de euro.

Decizia luată de Dinamo după oferta primită pentru Alexandru Musi

Andrei Nicolescu a confirmat faptul că Alexandru Musi a fost pe listele altor echipe, după discuţiile avute cu Giovanni Becali. Preşedintele “câinilor” a declarat însă că mijlocaşul îşi doreşte să obţină performanţe notabile alături de echipa lui Zeljko Kopic, înainte să se gândească la un transfer.

“Nu am intrat în detalii, mi-a sugerat și mi-a spus, la un moment dat, că ar exista. Dar nu am intrat în detalii pentru că dânsul știe de la început viziunea noastră despre cum să crească Musi.

Eu cred că Musi este acum într-un moment foarte bun și foarte prielnic pentru a se definitiva ca jucător. Îi trebuie aici să aibă consistență și mi se pare că el e total focusat pe lucrul ăsta.

Reclamă
Reclamă

Cred că nici măcar el nu se gândește la așa ceva pentru că s-a integrat și se simte foarte bine. (n.r. Este Musi netransferabil în acest an?) Da, nu se pune problema. Cred că și el își dorește să realizeze cu Dinamo ceva major înainte de a se gândi la vreun eventual transfer”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

Alexandru Musi a ajuns gratis la Dinamo în vară, atunci când FCSB l-a cedat în schimbul lui Dennis Politic, plătind şi suma de un milion de euro. Mijlocaşul de 21 de ani s-a integrat perfect sub comanda lui Zeljko Kopic, devenind titular de bază.

Ciucu, primar general al Capitalei după ce a câştigat 5 din 6 sectoare. Bucureştenii nu s-au înghesuit la votCiucu, primar general al Capitalei după ce a câştigat 5 din 6 sectoare. Bucureştenii nu s-au înghesuit la vot
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri
Observator
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
Fanatik.ro
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
12:55
FotoLando Norris, petrecere pe măsură după ce a devenit campion mondial. Alături de cine a fost surprins în club
12:54
“Nu cred că își mai dorește nici el!” Şumudică a spus totul despre jucătorul care vrea să plece de la FCSB
12:12
Wayne Rooney l-a cerut out din lotul lui Liverpool pe Mo Salah: “Ar trebui ca Slot să îşi arate autoritatea”
11:41
Botoşani – Rapid LIVE TEXT (20:30). Duel între primele două clasate din Liga 1. Echipele probabile
11:41
Sorana Cîrstea, după ce şi-a anunţat retragerea: “Pot să mă simt ca o ratată sau pot să dau totul pentru ziua de azi”
11:18
Tensiuni uriaşe la Real Madrid. Ce s-a întâmplat cu Xabi Alonso după eşecul surprinzător cu Celta Vigo
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 3 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 4 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9 5 Pariul lui Mihai Stoica la FCSB: „E cel mai bun” 6 BREAKING NEWSLando Norris, noul campion mondial din Formula 1, după MP din Abu Dhabi. L-a învins pe Max Verstappen după un sezon fabulos
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte