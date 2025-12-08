Decizia luată de Dinamo după oferta primită pentru Alexandru Musi. Anunţul lui Andrei Nicolescu - Antena Sport

Dinamo a luat decizia finală după oferta primită pentru Alexandru Musi. Andrei Nicolescu a declarat că nu se pune problema ca mijlocaşul de 21 de ani să plece de la echipă în acest sezon.

Giovanni Becali a fost cel care a dezvăluit că Alexandru Musi ar putea pleca de la Dinamo. Impresarul a transmis că două echipe au fost interesate de mijlocaşul “câinilor”, ele fiind dispuse să plătească suma de două milioane de euro.

Decizia luată de Dinamo după oferta primită pentru Alexandru Musi

Andrei Nicolescu a confirmat faptul că Alexandru Musi a fost pe listele altor echipe, după discuţiile avute cu Giovanni Becali. Preşedintele “câinilor” a declarat însă că mijlocaşul îşi doreşte să obţină performanţe notabile alături de echipa lui Zeljko Kopic, înainte să se gândească la un transfer.

“Nu am intrat în detalii, mi-a sugerat și mi-a spus, la un moment dat, că ar exista. Dar nu am intrat în detalii pentru că dânsul știe de la început viziunea noastră despre cum să crească Musi.

Eu cred că Musi este acum într-un moment foarte bun și foarte prielnic pentru a se definitiva ca jucător. Îi trebuie aici să aibă consistență și mi se pare că el e total focusat pe lucrul ăsta.