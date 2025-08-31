Ce a spus Andrei Dumiter după ce l-a înjurat pe Ongenda, după golul „furat” din 1-1 cu Universitatea Craiova - Antena Sport

Andrei Dumiter a oferit prima reacție după FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1. Acesta a vorbit și despre momentul în care l-a înjurat pe Hervin Ongenda.
În minutul 72 al duelului, Dumiter a trimis un șut către poartă, iar balonul se îndrepta direct către plasă. Hervin Ongenda a alergat însă spre minge și a împins-o după linia porții, „furându-i” astfel reușita atacantului.
Cum a reacționat Andrei Dumiter după 1-1 cu Universitatea Craiova. Ce a spus despre momentul în care l-a înjurat pe Ongenda
Andrei Dumiter și-a ieșit din minți, după ce a văzut că Ongenda a fost marcatorul golului. Atacantul i-a aruncat cuvinte grele coechipierului și a fost calmat, cu greu, de către ceilalți jucători de la Botoșani.
La interviul de la finalul partidei, Andrei Dumiter a dat de înțeles că și-ar fi dorit ca el să fie marcatorul golului. Acesta a explicat și că nu a înțeles decizia lui Hervin Ongenda, de a împinge mingea în poartă.
“FC Botoșani a dat golul! A fost o decizie a lui Hervin, care a băgat mingea în poartă. Clar nu mi-a convenit, asta este, e un assist și mergem mai departe”, a spus Andrei Dumiter, la digisport.ro.
Botoşani – Universitatea Craiova 1-1
Botoşani – Universitatea Craiova, duelul din etapa a opta din Liga 1, încheiat cu scorul de 1-1, a fost în format live score, pe AS.ro. Oltenii lui Mirel Rădoi rămân neînvinşi în campionat.
Universitatea Craiova a fost echipa care a deschis scorul în duelul din Moldova, prin Alexandru Cicâldău, în minutul 63. Zece minute mai târziu, Hervin Ongenda a reuşit să egaleze.
În ciuda egalului, Universitatea Craiova e sigură de faptul că va încheia runda a opta pe primul loc în Liga 1, cu 20 de puncte, cu două mai multe faţă de ocupanta locului secund, Rapid.