Ce a spus Andrei Dumiter după ce l-a înjurat pe Ongenda, după golul „furat” din 1-1 cu Universitatea Craiova - Antena Sport

Ce a spus Andrei Dumiter după ce l-a înjurat pe Ongenda, după golul „furat” din 1-1 cu Universitatea Craiova

Alex Ioniță Publicat: 31 august 2025, 21:00

Captură primasport

Andrei Dumiter a oferit prima reacție după FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1. Acesta a vorbit și despre momentul în care l-a înjurat pe Hervin Ongenda.

În minutul 72 al duelului, Dumiter a trimis un șut către poartă, iar balonul se îndrepta direct către plasă. Hervin Ongenda a alergat însă spre minge și a împins-o după linia porții, „furându-i” astfel reușita atacantului.

Cum a reacționat Andrei Dumiter după 1-1 cu Universitatea Craiova. Ce a spus despre momentul în care l-a înjurat pe Ongenda

Andrei Dumiter și-a ieșit din minți, după ce a văzut că Ongenda a fost marcatorul golului. Atacantul i-a aruncat cuvinte grele coechipierului și a fost calmat, cu greu, de către ceilalți jucători de la Botoșani.

La interviul de la finalul partidei, Andrei Dumiter a dat de înțeles că și-ar fi dorit ca el să fie marcatorul golului. Acesta a explicat și că nu a înțeles decizia lui Hervin Ongenda, de a împinge mingea în poartă.

“FC Botoșani a dat golul! A fost o decizie a lui Hervin, care a băgat mingea în poartă. Clar nu mi-a convenit, asta este, e un assist și mergem mai departe”, a spus Andrei Dumiter, la digisport.ro.

Botoşani – Universitatea Craiova 1-1

Botoşani – Universitatea Craiova, duelul din etapa a opta din Liga 1, încheiat cu scorul de 1-1, a fost în format live score, pe AS.ro. Oltenii lui Mirel Rădoi rămân neînvinşi în campionat.

Universitatea Craiova a fost echipa care a deschis scorul în duelul din Moldova, prin Alexandru Cicâldău, în minutul 63. Zece minute mai târziu, Hervin Ongenda a reuşit să egaleze.

În ciuda egalului, Universitatea Craiova e sigură de faptul că va încheia runda a opta pe primul loc în Liga 1, cu 20 de puncte, cu două mai multe faţă de ocupanta locului secund, Rapid.

Cum au arătat echipele de start:

Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Ilaș, Miron, Petro, Țigănașu – Papa, Aldair – Cîmpanu, Ongenda, Mailat – Dumiter
Rezerve: Kukic, Pavlovic, Suta, Diaq, Creț, Adams, David, Bordeianu, Dumitru, Bodișteanu, Mitrov, Kovtaliuk
Antrenor: Leo Grozavu

Universitatea Craiova (3-5-2): Lung – Mogoș, Screciu, Romanchuk – Rădulescu, Crețu, Anzor, Cicâldău, Fl. Ștefan – Houri, Nsimba
Rezerve: L. Popescu, Isenko, Bancu, Badelj, Fălcușan, T. Băluță, Samuel Teles, D. Matei, Băsceanu, Baiaram, D. Barbu
Antrenor: Mirel Rădoi

1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 5 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 6 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu al Țărilor de Jos. Max Verstappen pleacă din P3
