Ce a spus Andrei Dumiter după ce l-a înjurat pe Ongenda, după golul „furat” din 1-1 cu Universitatea Craiova - Antena Sport

Andrei Dumiter a oferit prima reacție după FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1. Acesta a vorbit și despre momentul în care l-a înjurat pe Hervin Ongenda.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 72 al duelului, Dumiter a trimis un șut către poartă, iar balonul se îndrepta direct către plasă. Hervin Ongenda a alergat însă spre minge și a împins-o după linia porții, „furându-i” astfel reușita atacantului.

Cum a reacționat Andrei Dumiter după 1-1 cu Universitatea Craiova. Ce a spus despre momentul în care l-a înjurat pe Ongenda

Andrei Dumiter și-a ieșit din minți, după ce a văzut că Ongenda a fost marcatorul golului. Atacantul i-a aruncat cuvinte grele coechipierului și a fost calmat, cu greu, de către ceilalți jucători de la Botoșani.

La interviul de la finalul partidei, Andrei Dumiter a dat de înțeles că și-ar fi dorit ca el să fie marcatorul golului. Acesta a explicat și că nu a înțeles decizia lui Hervin Ongenda, de a împinge mingea în poartă.

“FC Botoșani a dat golul! A fost o decizie a lui Hervin, care a băgat mingea în poartă. Clar nu mi-a convenit, asta este, e un assist și mergem mai departe”, a spus Andrei Dumiter, la digisport.ro.