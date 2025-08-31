Botoşani - Universitatea Craiova LIVE SCORE (18:30). Oltenii vor să se distanţeze în fruntea clasamentului. Echipele - Antena Sport

Închide meniul
Botoşani - Universitatea Craiova LIVE SCORE (18:30). Oltenii vor să se distanţeze în fruntea clasamentului. Echipele

Botoşani – Universitatea Craiova LIVE SCORE (18:30). Oltenii vor să se distanţeze în fruntea clasamentului. Echipele

Botoşani – Universitatea Craiova LIVE SCORE (18:30). Oltenii vor să se distanţeze în fruntea clasamentului. Echipele

Publicat: 31 august 2025, 16:55

Botoşani – Universitatea Craiova LIVE SCORE (18:30). Oltenii vor să se distanţeze în fruntea clasamentului. Echipele

Jucătorii Universităţii Craiova, alături de Mirel Rădoi

Meciul FC Botoşani – Universitatea Craiova e în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 18:30. Echipa antrenată de Mirel Rădoi e lider în Liga 1, cu 19 puncte după 7 etape disputate.

Craiova a avut o singură sincopă, chiar în debutul în acest campionat. Atunci, echipa antrenată de Mirel Rădoi a făcut 3-3, în deplasare, cu UTA, după ce a condus cu 3-0. De atunci, a înregistrat doar victorii pe linie în campionat.

Botoşani – Universitatea Craiova LIVE SCORE

Echipele de start: 

Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Ilaș, Miron, Petro, Țigănașu – Papa, Aldair – Cîmpanu, Ongenda, Mailat – Dumiter
Rezerve: Kukic, Pavlovic, Suta, Diaq, Creț, Adams, David, Bordeianu, Dumitru, Bodișteanu, Mitrov, Kovtaliuk
Antrenor: Leo Grozavu

Universitatea Craiova (3-5-2): Lung – Mogoș, Screciu, Romanchuk – Rădulescu, Crețu, Anzor, Cicâldău, Fl. Ștefan – Houri, Nsimba
Rezerve: L. Popescu, Isenko, Bancu, Badelj, Fălcușan, T. Băluță, Samuel Teles, D. Matei, Băsceanu, Baiaram, D. Barbu
Antrenor: Mirel Rădoi

Etapa trecută, Universitatea Craiova a învins-o cu 2-0 pe Petrolul, prin golurile marcate de Creţu (min. 75) şi Ştefan Baiaram (min. 80). De partea cealaltă, Botoşani a învins-o cu 3-1, acasă, pe nou-promovata Csikszereda.

Botoşani are şi ea un început foarte bun de campionat. După 7 etape, ocupă locul 5, cu 12 puncte. Sezonul trecut, moldovenii s-au salvat la baraj de retrogradare, ei învingând Mioveniul atât în tur, cât şi în retur, cu acelaşi scor: 1-0.

