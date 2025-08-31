Botoşani - Universitatea Craiova LIVE SCORE (18:30). Oltenii vor să se distanţeze în fruntea clasamentului. Echipele - Antena Sport

Craiova a avut o singură sincopă, chiar în debutul în acest campionat. Atunci, echipa antrenată de Mirel Rădoi a făcut 3-3, în deplasare, cu UTA, după ce a condus cu 3-0. De atunci, a înregistrat doar victorii pe linie în campionat.

Meciul FC Botoşani – Universitatea Craiova e în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 18:30. Echipa antrenată de Mirel Rădoi e lider în Liga 1, cu 19 puncte după 7 etape disputate.

Etapa trecută, Universitatea Craiova a învins-o cu 2-0 pe Petrolul, prin golurile marcate de Creţu (min. 75) şi Ştefan Baiaram (min. 80). De partea cealaltă, Botoşani a învins-o cu 3-1, acasă, pe nou-promovata Csikszereda.

Botoşani are şi ea un început foarte bun de campionat. După 7 etape, ocupă locul 5, cu 12 puncte. Sezonul trecut, moldovenii s-au salvat la baraj de retrogradare, ei învingând Mioveniul atât în tur, cât şi în retur, cu acelaşi scor: 1-0.