Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş

Costel Gâlcă (54 de ani) a declarat că îi înţelege pe fanii Rapidului, chiar dacă aceştia au întrecut măsura după înfrângerea giuleştenilor cu U Cluj. Alex Dobre și colegii săi au fost înjurați și loviți cu bețele folosite la tobe după înfrângerea de acasă cu U Cluj.
Costel Gâlcă a spus că şi-ar fi dorit ca echipa să le ofere o victorie fanilor înainte de meciul care se va juca fără spectatori. Gâlcă a precizat că Rapidul trebuie să se concentreze acum pe meciul următor. Rapid va juca următorul meci, cu FC Argeş, acasă, fără fani în tribune.
Reacţia lui Costel Gâlcă după Rapid – U Cluj 1-2
“Am spus înainte, la conferinţă, că trebuie să avem echilibru, să fim inspiraţi în faţa porţii. Am putut să ne desprindem şi n-am făcut-o.
A doua repriză am făcut tranziţii, asta a făcut să îşi creeze mai multe ocazii de gol.
Şi accidentarea lui Cătălin (n.r: Vulturar) a influenţat destul de mult. Am pierdut mijlocul terenului şi aşa ne-a fost mai greu.
(n.r: Se poate câştiga un campionat primind gol în fiecare din ultimele 9 meciuri?) Normal, nu.
(n.r: despre reacţia furioasă a fanilor) Suporterii sunt nemulţumiţi. Şi oamenii din tribună sunt nemulţumiţi. Şi cu mine, şi cu ceilalţi. Îi înţeleg. Am pierdut meciul, dar trebuie să ne gândim la celălalt. Important e ce urmează.
E mult mai greu dacă nu acumulăm puncte. Din fiecare meci trebuie să scoatem ceva.
E greu pentru noi, ziceam că e important să câştigăm, să le dăm o bucurie (n.r: fanilor), pentru că etapa următoare vom juca fără spectatori”, a declarat Costel Gâlcă, pentru digisport.ro, după Rapid – U Cluj 1-2.
