Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş

Costel Gâlcă (54 de ani) a declarat că îi înţelege pe fanii Rapidului, chiar dacă aceştia au întrecut măsura după înfrângerea giuleştenilor cu U Cluj. Alex Dobre și colegii săi au fost înjurați și loviți cu bețele folosite la tobe după înfrângerea de acasă cu U Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Costel Gâlcă a spus că şi-ar fi dorit ca echipa să le ofere o victorie fanilor înainte de meciul care se va juca fără spectatori. Gâlcă a precizat că Rapidul trebuie să se concentreze acum pe meciul următor. Rapid va juca următorul meci, cu FC Argeş, acasă, fără fani în tribune.

Reacţia lui Costel Gâlcă după Rapid – U Cluj 1-2

“Am spus înainte, la conferinţă, că trebuie să avem echilibru, să fim inspiraţi în faţa porţii. Am putut să ne desprindem şi n-am făcut-o.

A doua repriză am făcut tranziţii, asta a făcut să îşi creeze mai multe ocazii de gol.

Şi accidentarea lui Cătălin (n.r: Vulturar) a influenţat destul de mult. Am pierdut mijlocul terenului şi aşa ne-a fost mai greu.