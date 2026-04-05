Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş

Bogdan Stănescu Publicat: 5 aprilie 2026, 23:35

Costel Gâlcă, după un meci al Rapidului / Profimedia Images

Costel Gâlcă (54 de ani) a declarat că îi înţelege pe fanii Rapidului, chiar dacă aceştia au întrecut măsura după înfrângerea giuleştenilor cu U Cluj. Alex Dobre și colegii săi au fost înjurați și loviți cu bețele folosite la tobe după înfrângerea de acasă cu U Cluj.

Costel Gâlcă a spus că şi-ar fi dorit ca echipa să le ofere o victorie fanilor înainte de meciul care se va juca fără spectatori. Gâlcă a precizat că Rapidul trebuie să se concentreze acum pe meciul următor. Rapid va juca următorul meci, cu FC Argeş, acasă, fără fani în tribune.

Reacţia lui Costel Gâlcă după Rapid – U Cluj 1-2

“Am spus înainte, la conferinţă, că trebuie să avem echilibru, să fim inspiraţi în faţa porţii. Am putut să ne desprindem şi n-am făcut-o.

A doua repriză am făcut tranziţii, asta a făcut să îşi creeze mai multe ocazii de gol.

Şi accidentarea lui Cătălin (n.r: Vulturar) a influenţat destul de mult. Am pierdut mijlocul terenului şi aşa ne-a fost mai greu.

(n.r: Se poate câştiga un campionat primind gol în fiecare din ultimele 9 meciuri?) Normal, nu.

(n.r: despre reacţia furioasă a fanilor) Suporterii sunt nemulţumiţi. Şi oamenii din tribună sunt nemulţumiţi. Şi cu mine, şi cu ceilalţi. Îi înţeleg. Am pierdut meciul, dar trebuie să ne gândim la celălalt. Important e ce urmează.

E mult mai greu dacă nu acumulăm puncte. Din fiecare meci trebuie să scoatem ceva.

E greu pentru noi, ziceam că e important să câştigăm, să le dăm o bucurie (n.r: fanilor), pentru că etapa următoare vom juca fără spectatori”, a declarat Costel Gâlcă, pentru digisport.ro, după Rapid – U Cluj 1-2.

