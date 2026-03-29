Ce a spus Ianis Zicu despre Denis Alibec, după ce atacantul a revenit pe teren cu un eurogol!

Ianis Zicu (42 de ani) s-a bucurat că Denis Alibec (35 de ani) a revenit în formă după accidentare. Alibec a reuşit un eurogol în amicalul constănţenilor cu Ludogoreţ. Atacantul a înscris superb, din voleu, după o centrare foarte bună a lui Markovic.

Zicu şi-a manifestat speranţa ca Alibec să fie la 100% în meciul pe care Farul îl va disputa cu Unirea Slobozia, la reluarea campionatului. El a precizat că a stabilit înaintea amicalului cu Alibec ca acesta să joace doar o repriză, pentru a-l menaja.

Ianis Zicu: “Mă bucur foarte mult că Denis a putut să îşi revină într-un timp mai scurt decât ne aşteptam”

“(n.r: Util amicalul cu Ludogoreţ?) Da, este un meci foarte bun pentru noi. Am întâlnit un adversar care are jucători de valoare foarte mare. Sunt o echipă care au jucat în cupele europene şi au avut rezultate bune, aşa că a fost binevenit acest joc. Le mulţumim celor de la Ludogoreţ, în special lui Cosmin Moţi, cu care am discutat şi am reuşit să avem acest amical. Ne-au oferit tot suporterul, toate condiţiile şi ne bucurăm că am jucat pe terenul mare, pe o vreme “englezească”, să spun aşa. Per total a fost un joc bun.

(n.r: O revenire de bun augur pentru Denis Alibec, nu?) Denis mă bucur foarte mult că a putut să îşi revină într-un timp mai scurt decât ne aşteptam. Nu am mai riscat cu el a doua repriză, am stabilit de la început să joace 45 de minute şi sperăm ca duminica viitoare să fie 100%.

Am avut şi noi momentele noastre bune în prima repriză, când la 2-1 puteam să mai marcăm un gol. Întâlneşti un adversar care are calitate, care marchează, de cele mai multe ori, câte 2-3 goluri pe etapă în Bulgaria, în cupele europene la fel şi e normal să îţi pună probleme. În meciurile amicale contează mai mult să termini jocul sănătos, în primul rând. În momentul acesta echipa a ieşit fără probleme, doar Vojtus are o contuzie mică.