Ce a spus Ianis Zicu despre Denis Alibec, după ce atacantul a revenit pe teren cu un eurogol!

Ianis Zicu (42 de ani) s-a bucurat că Denis Alibec (35 de ani) a revenit în formă după accidentare. Alibec a reuşit un eurogol în amicalul constănţenilor cu Ludogoreţ. Atacantul a înscris superb, din voleu, după o centrare foarte bună a lui Markovic.
Zicu şi-a manifestat speranţa ca Alibec să fie la 100% în meciul pe care Farul îl va disputa cu Unirea Slobozia, la reluarea campionatului. El a precizat că a stabilit înaintea amicalului cu Alibec ca acesta să joace doar o repriză, pentru a-l menaja.
Ianis Zicu: “Mă bucur foarte mult că Denis a putut să îşi revină într-un timp mai scurt decât ne aşteptam”
“(n.r: Util amicalul cu Ludogoreţ?) Da, este un meci foarte bun pentru noi. Am întâlnit un adversar care are jucători de valoare foarte mare. Sunt o echipă care au jucat în cupele europene şi au avut rezultate bune, aşa că a fost binevenit acest joc. Le mulţumim celor de la Ludogoreţ, în special lui Cosmin Moţi, cu care am discutat şi am reuşit să avem acest amical. Ne-au oferit tot suporterul, toate condiţiile şi ne bucurăm că am jucat pe terenul mare, pe o vreme “englezească”, să spun aşa. Per total a fost un joc bun.
(n.r: O revenire de bun augur pentru Denis Alibec, nu?) Denis mă bucur foarte mult că a putut să îşi revină într-un timp mai scurt decât ne aşteptam. Nu am mai riscat cu el a doua repriză, am stabilit de la început să joace 45 de minute şi sperăm ca duminica viitoare să fie 100%.
Am avut şi noi momentele noastre bune în prima repriză, când la 2-1 puteam să mai marcăm un gol. Întâlneşti un adversar care are calitate, care marchează, de cele mai multe ori, câte 2-3 goluri pe etapă în Bulgaria, în cupele europene la fel şi e normal să îţi pună probleme. În meciurile amicale contează mai mult să termini jocul sănătos, în primul rând. În momentul acesta echipa a ieşit fără probleme, doar Vojtus are o contuzie mică.
(n.r: Pentru cei mici a fost ceva wow să joace pe un stadion de Champions League) Da, e normal să aibă bucurie. Şi noi, când am fost jucători, am trecut prin momentele acestea . Ei trebuie să crească, se antrenează cu noi, unii au debutat, alţii urmează să debuteze. Important e să aibă dorinţă”, a declarat Ianis Zicu, într-un interviu pentru Ziua de Constanţa, după Ludogoreţ – Farul 3-2.
Ludogoreţ – Farul 3-2
Meciul amical Ludogoreţ – Farul s-a terminat 3-2, după ce, la pauză, constănţenii au condus cu 2-1. Bulgarii au deschis scorul, prin Tekpetey, în minutul 15. La doar două minute distanţă, Denis Alibec a marcat un gol superb. Alibec a reluat din voleu, după o centrare foarte bună a lui Markovic. Portarul lui Ludogoreţ, Padt, a atins mingea, dar nu a putut împiedica golul.
Constănţenii au intrat în avantaj la cabine, după autogolul din minutul 43 al lui Almeida. În a doua repriză, Ludogoreţ a egalat în minutul 52, prin reuşita lui N. Vinicius. Bulgarii au câştigat după ce constănţenii şi-au dat şi ei un autogol. Gustavo a trimis balonul în propria poartă, în minutul 64.
Au marcat: Tekpetey 15, Vinicius 52, Gustavo 64 (autogol) / Alibec 17, Almeida 43 (autogol)
Au evoluat – Ludogorets (antrenor Per-Mathias Hogmo):Padt – Almeida, Kurtulus, Nedyalkov – Naressi, Kaloc – Tekpetey, Chochev, Salido – Bile. Au mai intrat: Bonmann – Andersson, Terziev, Machado, N.Vinicius, Idan, Syrov, Marcus, Penev, Yordanov.
Farul (antrenor Ianis Zicu): Buzbuchi (80 Barbu) – Furtado (6 Căldăraru), Duțu (60 Larie), Țîru (60 Gustavo), Ganea (60 Rîpeanu) – Vînă (60 Oancea), Sîrbu (60 Dican), Radaslavescu (60 Ramalho) – Tănasă (60 Ișfan) – Alibec (46 Vojtus, 80 Nechifor), Tănasă (60 Constantinescu).
