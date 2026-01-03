Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce amical! Ianis Hagi, meci contra echipei din Liga 1 care a produs surpriza campionatului - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce amical! Ianis Hagi, meci contra echipei din Liga 1 care a produs surpriza campionatului

Ce amical! Ianis Hagi, meci contra echipei din Liga 1 care a produs surpriza campionatului

Andrei Nicolae Publicat: 3 ianuarie 2026, 16:06

Comentarii
Ce amical! Ianis Hagi, meci contra echipei din Liga 1 care a produs surpriza campionatului

Ianis Hagi la naționala României / SPORT PICTURES

Alanyaspor, formația din Turcia pentru care evoluează Ianis Hagi, va disputa un amical contra lui Metaloglobus, ultima clasată din Liga 1. Formația lui Mihai Teja pleacă în Antalya pentru cantonamentul de iarnă și și-a programat două meciuri, unul dintre ele fiind chiar împotriva echipei pentru care joacă cel care a fost căpitan în ultimele meciuri ale naționalei României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Perioada din iarnă în care nu se dispută meciuri în Liga 1 este marcată de cantonamente ale cluburilor, iar majoritatea aleg să facă deplasarea în Turcia, la Antalya. Metaloglobus a abordat la rândul ei același plan și și-a programat două amicale, însă unul dintre ele iese în evidență.

Ianis Hagi poate juca contra lui Metaloglobus

Potrivit prosport.ro, echipa din Pantelimon o va întâlni pe Alanyaspor pe data de 7 ianuarie, de la ora 15:00. Echipa lui Ianis Hagi și a internaționalului de tineret Umit Akdag se află pe locul 10 în Superliga Turciei, cu 21 de puncte adunate după 17 etape.

Fiul lui Gică Hagi va avea astfel posibilitatea să joace contra formației care a produs de departe cel mai surprinzător rezultat din acest sezon de Liga 1. Pe 18 octombrie, trupa lui Teja o învingea pe FCSB cu scorul de 2-1 și obținea prima ei victorie din istorie în primul eșalon al fotbalului românesc.

Pe lângă amicalul contra lui Alanyaspor, Metaloglobus va mai juca și contra celor de la Mladost Lucani, formație din primul eșalon al Serbiei care se află pe locul 10.

Reclamă
Reclamă

Metaloglobus, formație nou-promovată în Liga 1 după sezonul trecut, se află pe ultima poziție, cu 11 puncte adunate după 21 de meciuri. Trupa din Pantelimon are un bilanț de doar două victorii, cinci remize și 14 eșecuri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea
Observator
Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea
Frizerul care îi face transferurile lui Neluțu Varga la CFR Cluj: „Eu l-am adus pe Otele”
Fanatik.ro
Frizerul care îi face transferurile lui Neluțu Varga la CFR Cluj: „Eu l-am adus pe Otele”
17:55
Neluțu Varga îi face praf pe oficialii de la Dinamo, după oferta pentru Matei Ilie: „Nu au bani să cumpere”
17:36
Ionuț Radu, lovit după o fază rarisimă în Celta Vigo – Valencia. Portarul, printre cei mai buni de pe teren
17:26
CFR Cluj, negocieri avansate cu AC Milan! Cine este fotbalistul dorit de Daniel Pancu
17:10
Verdict despre posibila plecare a lui Mario Tudose de la FC Argeș. Bogdan Andone: “Au fost discuții”
16:56
Gigi Becali scoate bani grei din buzunar pentru cantonamentul FCSB-ului. Condiții de Champions League
16:37
Transfer din academia FCSB-ului. Un puști de doar 16 ani ajunge la Farul
Vezi toate știrile
1 Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” 2 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 3 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 4 UPDATEE gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo! 5 EXCLUSIVDupă ce a rezolvat transferul lui Ţicu, Dinamo se luptă cu o rivală pentru un alt jucător din Liga 1! 6 Ilie Dumitrescu revine în fotbal: “Intru într-un proiect de genul ăsta!” Ce rol va avea
Citește și
Cele mai citite
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”