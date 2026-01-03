Ce amical! Ianis Hagi, meci contra echipei din Liga 1 care a produs surpriza campionatului - Antena Sport

Alanyaspor, formația din Turcia pentru care evoluează Ianis Hagi, va disputa un amical contra lui Metaloglobus, ultima clasată din Liga 1. Formația lui Mihai Teja pleacă în Antalya pentru cantonamentul de iarnă și și-a programat două meciuri, unul dintre ele fiind chiar împotriva echipei pentru care joacă cel care a fost căpitan în ultimele meciuri ale naționalei României.

Perioada din iarnă în care nu se dispută meciuri în Liga 1 este marcată de cantonamente ale cluburilor, iar majoritatea aleg să facă deplasarea în Turcia, la Antalya. Metaloglobus a abordat la rândul ei același plan și și-a programat două amicale, însă unul dintre ele iese în evidență.

Ianis Hagi poate juca contra lui Metaloglobus

Potrivit prosport.ro, echipa din Pantelimon o va întâlni pe Alanyaspor pe data de 7 ianuarie, de la ora 15:00. Echipa lui Ianis Hagi și a internaționalului de tineret Umit Akdag se află pe locul 10 în Superliga Turciei, cu 21 de puncte adunate după 17 etape.

Fiul lui Gică Hagi va avea astfel posibilitatea să joace contra formației care a produs de departe cel mai surprinzător rezultat din acest sezon de Liga 1. Pe 18 octombrie, trupa lui Teja o învingea pe FCSB cu scorul de 2-1 și obținea prima ei victorie din istorie în primul eșalon al fotbalului românesc.

Pe lângă amicalul contra lui Alanyaspor, Metaloglobus va mai juca și contra celor de la Mladost Lucani, formație din primul eșalon al Serbiei care se află pe locul 10.