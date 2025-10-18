Metaloglobus - FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana caută a treia victorie consecutivă în Liga 1. Echipele probabile - Antena Sport

Metaloglobus – FCSB, duelul din etapa a 13-a din Liga 1, se va disputa de la ora 20:30 şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Campioana caută a treia victorie consecutivă după cele cu Oţelul şi Universitatea Craiova.

Roş-albaştrii ocupă locul 12 în Liga 1, după tot atâtea meciuri jucate. Campioana are 13 puncte iar cu un succes, se poate apropia de play-off.

Metaloglobus – FCSB LIVE TEXT (20:30)

În prezent, pe locul şase se clasează Unirea Slobozia, echipă care are 18 puncte după 12 meciuri jucate.

Metaloglobus, adversara FCSB-ului din această etapă, este “lanterna roşie” a Ligii 1. Nou-promovata are doar 3 puncte după 12 meciuri jucate. Trupa lui Mihai Teja a remizat cu Csikszereda, CFR Cluj şi Hermannstadt.

Cele două echipe s-au întâlnit o singură dată. FCSB se impunea în faţa celor de la Metaloglobus în 2019, scor 2-0, într-un meci din şaisprezecimile Cupei României.