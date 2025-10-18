Metaloglobus - FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana caută a treia victorie consecutivă în Liga 1. Echipele probabile - Antena Sport

Metaloglobus – FCSB, duelul din etapa a 13-a din Liga 1, se va disputa de la ora 20:30 şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Campioana caută a treia victorie consecutivă după cele cu Oţelul şi Universitatea Craiova.
Roş-albaştrii ocupă locul 12 în Liga 1, după tot atâtea meciuri jucate. Campioana are 13 puncte iar cu un succes, se poate apropia de play-off.
Metaloglobus – FCSB LIVE TEXT (20:30)
În prezent, pe locul şase se clasează Unirea Slobozia, echipă care are 18 puncte după 12 meciuri jucate.
Metaloglobus, adversara FCSB-ului din această etapă, este “lanterna roşie” a Ligii 1. Nou-promovata are doar 3 puncte după 12 meciuri jucate. Trupa lui Mihai Teja a remizat cu Csikszereda, CFR Cluj şi Hermannstadt.
Cele două echipe s-au întâlnit o singură dată. FCSB se impunea în faţa celor de la Metaloglobus în 2019, scor 2-0, într-un meci din şaisprezecimile Cupei României.
Pentru meciul cu Metaloglobus, campioana nu se va putea baza pe David Miculescu, cel care este suspendat. Joyskim Dawa, Mihai Popescu, Vlad Chiricheş, Valentin Creţu şi Daniel Graovac sunt accidentaţi.
Echipele probabile:
Metaloblobus: Gavrilaş – Kouadio, Camara, Caramalău, Pasagic – Irimia, Sabater, Ubbink, Zakir – Fernandes, Huiban.
Antrenor: Mihai Teja.
FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Alhassan, Radunovic – Tănase, Şut – Cisotti, Olaru, Thiam – Bîrligea.
Antrenor: Elias Charalambous.
