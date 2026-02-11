Ce atacant a ratat Gigi Becali. Jucătorul care a fost la un pas să semneze cu FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Ce atacant a ratat Gigi Becali. Jucătorul care a fost la un pas să semneze cu FCSB

Viviana Moraru Publicat: 11 februarie 2026, 17:05

Gigi Becali / Antena Sport

S-a aflat ce atacant a fost pe lista de transferuri a lui Gigi Becali la FCSB. Patronul campioanei anunțase că a ajuns la o înțelegere cu vârful dorit, însă totul a picat pe ultima sută de metri.  

În această iarnă, FCSB a efectuat trei transferuri: Andre Duarte, Ofri Arad și Joao Paulo au semnat cu campioana României. 

Ce atacant a fost pe lista lui Gigi Becali la FCSB 

Al patrulea jucător dorit de Gigi Becali la FCSB era Rui Mendes (26 de ani), notează digisport.ro. Portughezul poate evolua atât pe poziție de vârf, cât și în banda dreaptă.  

Rui Mendes evoluează în prezent la Groningen, în prima ligă din Olanda. El este cotat la suma de 300.000 de euro și mai are contract cu olandezii până în vara lui 2027.  

Recent, înainte ca perioada de mercato să se încheie, Gigi Becali anunța că negociază cu un „olandez”, fiind vorba astfel de Mendes, care evoluează în prima ligă din Olanda: „E olandez – e o jumătate de adevăr. Ne-am înțeles, dar trebuie să semnăm. Aude Șucu și îl vrea el”, spunea patronul campioanei, conform sursei citate anterior. 

Rui Mendes, care a fost crescut în Germania, la GMHutte și Bielefeld, a bifat doar două meciuri la Groningen în acest sezon, fără să marcheze vreun gol. 

