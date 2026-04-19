Ce au scandat suporterii lui Dinamo după prima victorie în play-off? Obiectiv trasat + “dedicații” pentru rivale

Andrei Nicolae Publicat: 19 aprilie 2026, 8:16

Ce au scandat suporterii lui Dinamo după prima victorie în play-off? Obiectiv trasat + dedicații pentru rivale

Jucătorii lui Dinamo, după meciul cu "U" Cluj / Sport Pictures

Dinamo a obținut sâmbătă seara primei ei victorie în play-off după ce s-a impus cu scorul de 2-1 contra Universității Cluj. După meci, jucătorii celor două formații s-au dus la suporterii lor, fanii alb-roșiilor amintindu-le favoriților de trofeul pe care și-l doresc în acest sezon, Cupa României. N-au lipsit nici scandările la adresa rivalelor.

Dinamo a “rupt” blestemul și a obținut aseară prima ei victorie după o serie de șapte meciuri la rând fără succes, victima fiind “U” Cluj, echipă pe care trupa lui Zeljko Kopic a învins-o de fiecare dată în această stagiune. Duelul de pe Arena Națională s-a încheiat cu scorul de 2-1, golurile fiind marcate de Cătălin Cîrjan, Alexandru Musi și Atanas Trică.

Ce s-a cântat pe Arena Națională după Dinamo – “U” Cluj

După meci, echipa învingătoare s-a dus să își salute suporterii, iar aceștia au început să cânte: “Să vină Cupa în Ștefan cel Mare!“, mutând atenția pe următorul meci al “câinilor”, cel de joi contra Universității Craiova. În stilul caracteristic, fanii lui Dinamo nu s-au obținut și au scandat trivialități la adresa echipei din Bănie: “La olteni, m**e la olteni“.

Cei de la PCH i-au chemat ulterior pe antrenorii Kopic și Petre să o înjure pe Steaua, după care a urmat un tur al Arenei Naționale prin fața Tribunei a II-a și Peluzei Sud. “Așa vă vrem mereu“, a fost scandarea folosită de suporterii dinamoviști.

În ton cu PCH, ultrașii de la SUD au transmis și ei un mesaj care viza Cupa României, competiție care poate să îi aducă lui Dinamo un loc în preliminariile Europa League: “Să demonstrați că aveți valoare, aduceți Cupa în Ștefan cel Mare“.

Cei 320 de suporteri ai lui “U” Cluj veniți să își susțină favoriții nu s-au lăsat mai prejos și au avut un mesaj superb pentru jucătorii lui Cristiano Bergodi: “Noi niciodată nu te vom părăsi, o viață întreagă noi te vom iubi“.

După meciul de pe Arena Națională de sâmbătă, Dinamo a urcat pe locul 5 în play-off și a ajuns la 31 de puncte, în timp ce “U” Cluj a rămas la borna 39. “Șepcile roșii” pot fi egalate dacă Universitatea Craiova se impune în derby-ul etapei contra Rapidului.

