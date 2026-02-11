Ce au scris Istvan Kovacs și observatorul în raport, înainte ca Ștefan Baiaram să fie suspendat: „Asta i-au strigat” - Antena Sport

S-a aflat ce au scris Istvan Kovacs și observatorul de joc în raportul care a dus la suspendarea lui Ștefan Baiaram. Mijlocașul Universității Craiova nu va putea evolua în „dubla” cu FCSB, după scandalul de la finalul derby-ului cu Dinamo, încheiat cu scorul de 1-1.
Ștefan Baiaram a avut un conflict cu un suporter, la intrarea pe tunel. Mijlocașul oltenilor nu s-a putut stăpâni și s-a scuipat cu fanul aflat chiar lângă tunelul care ducea la vestiare, primind două etape de suspendare.
Ce au scris Istvan Kovacs și observatorul în raportul de joc, înainte ca Ștefan Baiaram să fie suspendat
Observatorul de joc, Eduard Alexandru, a menționat în raport incidentele de după fluierul final, care l-au avut în prim-plan pe Ștefan Baiaram. Acesta a subliniat că mijlocașul oltenilor a „ răspuns provocărilor și gesturilor reprobabile”, fapt care a dus la suspendarea de două etape primită.
„Comportament și atitudine fair-play în condițiile unui derby de tradiție și a unei stări de exacerbare a orgoliilor celor două grupuri de suporteri, dar și a unei mize sportive importante pentru ambele echipe în vederea atingerii obiectivelor de performanță pentru campionatul Ligii I, toți participanții au gestionat corespunzător excesul motivațional și, din acest punct de vedere, jocul s-a desfășurat fără niciun fel de incident de natură a fi menționate.
Excepție de la normele de conformitate a făcut un eveniment desfășurat la cca. 10 minute după fluierul final al jocului, când, în timp ce jucătorii echipei oaspete se îndreptau către intrare pe tunelul spre vestiare (după ce în prealabil au salutat și au cântat împreună cu suporterii proprii), jucătorul Baiaram Ștefan a fost înjurat și scuipat de către unul dintre spectatorii aflați în zona imediat apropiată (lateral și deasupra) tunelului.
Aflat, în mod evident, sub tensiunea meciului abia încheiat, acesta a răspuns provocărilor și gesturilor reprobabile care îl vizau și a scuipat în direcția celui care a inițiat conflictul, fără însă a-și atinge ținta care era poziționată mult prea departe.
Incidentul a fost aplanat prompt de către staff-ul oaspeților și de către stewarzii aflați în zona respectivă, toți jucătorii ajungând la vestiarele proprii fără nicio altfel de problemă. Menționez că la acest eveniment care a avut loc după finalul jocului am fost martor direct, aflându-mă poziționat în imediata apropiere a jucătorilor și oficialilor implicați”, a notat în raportul de joc observatorul Eduard Alexandru, conform fanatik.ro.
Totodată, și Istvan Kovacs a încheiat un raport și a menționat cele petrecute pe parcursul meciului, și nu după. Arbitrul a transmis că le-a cerut organizatorilor să-i avertizeze pe suporteri privind scandările rasiste adresate lui Ștefan Baiaram.
„În min. 78 o parte a galeriei echipei Dinamo situată la tribuna a 2-a a scandat ‘Țiganul, țiganul’, astfel încât am solicitat efectuarea la stația de amplificare a stadionului a unui anunț de încetare a scandărilor. Acestea nu s-au mai repetat până la finalul jocului”, a notat și Istvan Kovasc, conform sursei citate anterior.
