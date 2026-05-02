Atanas Trică apelează la “fraţii” de la Dinamo, înainte de meciul “câinilor roşii” de la Craiova: “Să facă ceva”

Dan Roșu Publicat: 2 mai 2026, 23:19

Atanas Trică (21 de ani) a oferit o declaraţie spectaculoasă după U Cluj – FC Argeş 1-0. Fotbalistul ardelenilor speră ca “fraţii” de la Dinamo să o învingă pe Universitatea Craiova, pentru ca, cu 3 etape rămase de disputat din play-off, Clujul şi Craiova să fie la egalitate de puncte.

Chiar şi aşa, ardelenii ar mai avea de muncit în meciul direct dintre cele două, din Bănie. Asta pentru că în cazul în care cele două vor termina la egalitate de puncte, Craiova va fi campioană, pentru că a intrat în play-off de pe primul loc.

”Mă bucur foarte mult că am reușit să câștigăm. Am simțit că o să înscriem, în repriza a doua a fost o adevărată avalanșă, am presat, am avut multe ocazii, am ratat și eu una, două.

Mereu e greu împotriva celor de la FC Argeș. Mă bucur că am reușit să câștigăm. Așa e când ieși de la vestiar montat, vrei să câștigi cua devărat. Am avut ocazii și în minutul 90 am dat-o în ațe.

Am vorbit și înainte, era un meci special, s-a simțit presiunea. Am reușit să câștigm, ne-am apropiat acolo, sper să ne ajute frații noștri, să îi încurce, să facă ceva”, a spus Atanas Trică, citat de digisport.ro.

U Cluj – FC Argeş 1-0

Oaspeţii au avut prima ocazie a meciului de pe Cluj Arena, în minutul 11, când Brobbey-Luckassen a reluat spre poartă, dar mingea a fost deviată în corner. Atanas Trică l-a încercat cu un şut firav pe Căbuz, în minutul 35, şi a fost egal fără goluri la pauză.

Stanojev a trimis paralel cu poarta, în minutul 47, apoi a venit lovitura de cap a lui Mendy, respinsă excelent de Căbuz. În minutul 61 Atanas Trică a trimis încet spre poartă, pe lângă Căbuz, dar Oancea a scos mingea care se îndrepta spre gol. Tot Oancea a produs pericol la poarta gazdelor, în minutul 78, şutând puţin peste transversală, pentru ca trei minute mai târziu Gertmonas să intervină la şutul lui Tofan.

În minutul 90 Borţa l-a faultat în careu pe Chipciu şi arbitrul Marian Barbu a dictat penalty. Nistor a transformat şi Universitatea Cluj s-a impus cu 1-0 în faţa lui FC Argeş.

Clujenii lui CristianoBergodi au trecut, deocamdată, pe primul loc al clasamentului, cu 42 de puncte, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, care va juca duminică, împotriva lui Dinamo. FC Argeş e ultima în play-off, cu 30 de puncte.

