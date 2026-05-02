Atanas Trică apelează la “fraţii” de la Dinamo, înainte de meciul “câinilor roşii” de la Craiova: “Să facă ceva”

Atanas Trică (21 de ani) a oferit o declaraţie spectaculoasă după U Cluj – FC Argeş 1-0. Fotbalistul ardelenilor speră ca “fraţii” de la Dinamo să o învingă pe Universitatea Craiova, pentru ca, cu 3 etape rămase de disputat din play-off, Clujul şi Craiova să fie la egalitate de puncte.

Chiar şi aşa, ardelenii ar mai avea de muncit în meciul direct dintre cele două, din Bănie. Asta pentru că în cazul în care cele două vor termina la egalitate de puncte, Craiova va fi campioană, pentru că a intrat în play-off de pe primul loc.

Atanas Trică apelează la “fraţii” de la Dinamo, înainte de meciul cu Craiova

”Mă bucur foarte mult că am reușit să câștigăm. Am simțit că o să înscriem, în repriza a doua a fost o adevărată avalanșă, am presat, am avut multe ocazii, am ratat și eu una, două.

Mereu e greu împotriva celor de la FC Argeș. Mă bucur că am reușit să câștigăm. Așa e când ieși de la vestiar montat, vrei să câștigi cua devărat. Am avut ocazii și în minutul 90 am dat-o în ațe.

Am vorbit și înainte, era un meci special, s-a simțit presiunea. Am reușit să câștigm, ne-am apropiat acolo, sper să ne ajute frații noștri, să îi încurce, să facă ceva”, a spus Atanas Trică, citat de digisport.ro.