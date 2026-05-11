Victor Angelescu, întrebat dacă demisionează din funcţia de preşedinte al Rapidului! Răspunsul său tranşant

Victor Angelescu (41 de ani) a fost întrebat dacă demisionează din funcţia de preşedinte executiv al Rapidului, în condiţiile în care giuleştenii mai au doar şanse matematice de a-şi îndeplini obiectivul. Cu două etape înainte de finalul play-off-ului, Rapid e la 5 puncte în spatele lui Dinamo.

Ar fi un nou sezon în care Rapid nu reuşeşte să prindă o cupă europeană. Angelescu recunoştea că şi acţionarul majoritar, Dan Şucu (63 de ani), este foarte dezamăgit de prestaţia giuleştenilor din play-off.

„Nu am avut nicio discuție de genul ăsta cu domnul Șucu. Trebuie să tragem concluziile pentru toată lumea. O vom face la finalul sezonului și vom vedea ce vom face. Eu personal nu m-am gândit la asta. A fost o problemă la noi că am început să jucăm prost și ne-am simțit resemnați, deși încă mai aveam șanse la cupele europene. Presiunea este foarte mare. Noi ar fi trebuit să gestionăm poate altfel lucrurile. Să arătăm că putem merge în Europa”, a declarat Victor Angelescu pentru fanatik.ro.

O singură victorie are Rapid în play-off, 3-2, cu Dinamo, în prima etapă. Derby-ul a fost atunci cu scandal, golul 2 al Rapidului fiind marcat de Petrila după un fault nesancţionat al lui Borza asupra lui Musi.

Ulterior, Rapid s-a prăbuşit, reuşind să mai adune un singur punct, după un egal, 0-0, cu FC Argeş. În ultima etapă, U Cluj a învins-o pe Rapid cu 1-0. Rapid mai are de jucat, în acest play-off, cu FC Argeş şi cu Universitatea Craiova.