Home | Fotbal | Liga 1 | Victor Angelescu, întrebat dacă demisionează din funcţia de preşedinte al Rapidului! Răspunsul său tranşant

Victor Angelescu, întrebat dacă demisionează din funcţia de preşedinte al Rapidului! Răspunsul său tranşant

Bogdan Stănescu Publicat: 11 mai 2026, 16:11

Comentarii
Victor Angelescu, întrebat dacă demisionează din funcţia de preşedinte al Rapidului! Răspunsul său tranşant

Victor Angelescu, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Victor Angelescu (41 de ani) a fost întrebat dacă demisionează din funcţia de preşedinte executiv al Rapidului, în condiţiile în care giuleştenii mai au doar şanse matematice de a-şi îndeplini obiectivul. Cu două etape înainte de finalul play-off-ului, Rapid e la 5 puncte în spatele lui Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ar fi un nou sezon în care Rapid nu reuşeşte să prindă o cupă europeană. Angelescu recunoştea că şi acţionarul majoritar, Dan Şucu (63 de ani), este foarte dezamăgit de prestaţia giuleştenilor din play-off.

Victor Angelescu, întrebat despre o posibilă demisie: “Concluziile le vom trage la finalul sezonului”

Nu am avut nicio discuție de genul ăsta cu domnul Șucu. Trebuie să tragem concluziile pentru toată lumea. O vom face la finalul sezonului și vom vedea ce vom face. Eu personal nu m-am gândit la asta. A fost o problemă la noi că am început să jucăm prost și ne-am simțit resemnați, deși încă mai aveam șanse la cupele europene. Presiunea este foarte mare. Noi ar fi trebuit să gestionăm poate altfel lucrurile. Să arătăm că putem merge în Europa”, a declarat Victor Angelescu pentru fanatik.ro.

O singură victorie are Rapid în play-off, 3-2, cu Dinamo, în prima etapă. Derby-ul a fost atunci cu scandal, golul 2 al Rapidului fiind marcat de Petrila după un fault nesancţionat al lui Borza asupra lui Musi.

Ulterior, Rapid s-a prăbuşit, reuşind să mai adune un singur punct, după un egal, 0-0, cu FC Argeş. În ultima etapă, U Cluj a învins-o pe Rapid cu 1-0. Rapid mai are de jucat, în acest play-off, cu FC Argeş şi cu Universitatea Craiova.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"N-am mai văzut niciodată așa ceva". O motocicletă aruncată pe semafor, după un accident dramatic în Canada
Observator
"N-am mai văzut niciodată așa ceva". O motocicletă aruncată pe semafor, după un accident dramatic în Canada
Gigi Becali a analizat sigla lui Dinamo: “Au unit vârcolacul cu capul de lup! Să pună un animal domestic! Nu oaie, că aia pun eu”
Fanatik.ro
Gigi Becali a analizat sigla lui Dinamo: “Au unit vârcolacul cu capul de lup! Să pună un animal domestic! Nu oaie, că aia pun eu”
17:13

Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii
17:04

Neluțu Varga s-a decis: cei trei antrenori puși pe listă, pentru înlocuirea lui Daniel Pancu
16:48

Vor stadionul plin. Preţul ieftin cu care se vând biletele la meciul Universitatea Craiova – U Cluj
16:48

Gigi Becali a făcut praf noua siglă a lui Dinamo: “Te asociezi cu un lup? Nu vor avea noroc”
16:36

Primul jucător din Liga 1 convocat la Campionatul Mondial. Selecționerul a anunțat lotul final
16:31

VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 mai
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie” 3 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum” 4 „Nu se poate! Este atât de greșit!” Legenda lui United, șocată de golul anulat care o duce pe Arsenal aproape de titlu 5 „Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale! 6 Ce mesaj a putut să transmită Kylian Mbappe, în timpul El Clasico. Barcelona o conducea deja cu 2-0 pe Real Madrid
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1