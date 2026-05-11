Gigi Becali, categoric despre posibila revenire a lui Daniel Pancu la Rapid: „A făcut ceva fantastic”

Gigi Becali a oferit declarații despre posibila revenire a lui Daniel Pancu la Rapid. Patronul de la FCSB a lăudat parcursul pe care antrenorul l-a avut la CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a vorbit și despre situația lui Costel Gâlcă, care e aproape să se despartă de Rapid, la finalul sezonului, după un play-off dezastruos. Giuleștenii au obținut un singur succes, în prima etapă.

Gigi Becali, mesaj despre posibila revenire a lui Daniel Pancu la Rapid

Gigi Becali l-a lăudat pe Costel Gâlcă, antrenor alături de care FCSB a cucerit „tripla”, în 2015. De asemenea, în privința lui Daniel Pancu, latifundiarul din Pipera nu a vrut să ofere un verdict, subliniind însă rezultatele avute de acesta la CFR Cluj.

„Nu pot eu să comentez de Rapid. Nu cunosc cine e mai bun. Pe Gâlcă l-am avut, am luat campionatul, nu pot să îl critic, că am câștigat cu el. Este un om cuminte, în banca lui, nu ai ce să zici de el. Pe Pancu nu îl cunosc ca antrenor.

E adevărat ce zice el, că a făcut ceva fantastic la CFR Cluj. Erau la 5 puncte în spatele nostru, după a venit meciul cu noi. Mi-a zis Neluțu înaintea meciului că tot noi doi mergem în play-off. A venit Pancu și au intrat în play-off și mai să se bată și la titlu!”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.