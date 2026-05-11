Gigi Becali, categoric despre posibila revenire a lui Daniel Pancu la Rapid: „A făcut ceva fantastic”

Viviana Moraru Publicat: 11 mai 2026, 16:12

Gig Becali / hepta.ro

Gigi Becali a oferit declarații despre posibila revenire a lui Daniel Pancu la Rapid. Patronul de la FCSB a lăudat parcursul pe care antrenorul l-a avut la CFR Cluj.

Gigi Becali a vorbit și despre situația lui Costel Gâlcă, care e aproape să se despartă de Rapid, la finalul sezonului, după un play-off dezastruos. Giuleștenii au obținut un singur succes, în prima etapă.

Gigi Becali, mesaj despre posibila revenire a lui Daniel Pancu la Rapid

Gigi Becali l-a lăudat pe Costel Gâlcă, antrenor alături de care FCSB a cucerit „tripla”, în 2015. De asemenea, în privința lui Daniel Pancu, latifundiarul din Pipera nu a vrut să ofere un verdict, subliniind însă rezultatele avute de acesta la CFR Cluj.

„Nu pot eu să comentez de Rapid. Nu cunosc cine e mai bun. Pe Gâlcă l-am avut, am luat campionatul, nu pot să îl critic, că am câștigat cu el. Este un om cuminte, în banca lui, nu ai ce să zici de el. Pe Pancu nu îl cunosc ca antrenor.

E adevărat ce zice el, că a făcut ceva fantastic la CFR Cluj. Erau la 5 puncte în spatele nostru, după a venit meciul cu noi. Mi-a zis Neluțu înaintea meciului că tot noi doi mergem în play-off. A venit Pancu și au intrat în play-off și mai să se bată și la titlu!”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Singura condiție pusă de Daniel Pancu pentru a semna cu Rapid

Giovanni Becali a dezvăluit că marea condiție pusă de Daniel Pancu pentru a reveni la Rapid este reprezentată de o campanie de transferuri solidă, în vară. Antrenorul își dorește întăriri, pentru a câștiga titlul în sezonul următor.

„Am vorbit cu Angelescu despre jucătorii pe care ar trebui să îi aducă. Îi trebuie 3-4 jucători, că de aia vine, să câştige campionatul şi să câştige campionatul. Asta e singura condiţie a lui Pancu. Are nevoie de un atacant care să dea 20 de goluri în SuperLiga. Îl mai au pe Dobre care poate să aibă încă 15. Oricum, Pancu împreună cu Bilaşco şi cu domnul Angelescu vor hotărî care e nevoia lotului”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

