Islam Slimani a semnat cu CFR Cluj! Algerianul, prezentat într-un mod spectaculos - Antena Sport

Islam Slimani, vârful cu 40 de apariții în campionatul Angliei, a fost prezentat oficial de către CFR Cluj. Fotbalistul de 37 de ani va juca în următorul sezon sub comanda lui Andrea Mandorlini.

Fotbalistul cu cele mai multe goluri marcate în istoria naționalei Algeriei l-a impresionat deja pe Neluțu Varga, care a explicat ce l-a interesat pe vârful trecut prin Premier League înainte de a ajunge la Cluj.

Islam Slimani l-a „dat pe spate” pe Neluțu Varga: „El nu a venit pentru bani”

„Mi-a spus că nu îl interesează salariul. El nu a venit pentru bani. Dacă venea pentru bani cerea sute de mii de euro. Scopul său este să intre în formă pentru a juca la Campionatul Mondial și să ne ajute pe noi să ne realizăm obiectivele.