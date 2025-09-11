Islam Slimani a semnat cu CFR Cluj! Algerianul, prezentat într-un mod spectaculos - Antena Sport

Închide meniul
Islam Slimani a semnat cu CFR Cluj! Algerianul, prezentat într-un mod spectaculos

Publicat: 11 septembrie 2025, 17:42

Islam Slimani la naționala Algeriei / Getty Images

CFR Cluj a rezolvat un nou transfer de răsunet în fotbalul românesc, la puțin timp după aducerea lui Kurt Zouma. Islam Slimani s-a înțeles cu oficialii din Gruia și a fost prezentat oficial de echipa lui Andrea Mandorlini.

Fotbalistul cu cele mai multe goluri marcate în istoria naționalei Algeriei l-a impresionat deja pe Neluțu Varga, care a explicat ce l-a interesat pe vârful trecut prin Premier League înainte de a ajunge la Cluj.

UPDATE: Islam Slimani, prezentat oficial la CFR Cluj

Islam Slimani, vârful cu 40 de apariții în campionatul Angliei, a fost prezentat oficial de către CFR Cluj. Fotbalistul de 37 de ani va juca în următorul sezon sub comanda lui Andrea Mandorlini.

„România, ești gata?”, a spus Islam Slimani în clipul de prezentare.

Islam Slimani l-a „dat pe spate” pe Neluțu Varga: „El nu a venit pentru bani”

După Kurt Zouma și Marcus Coco, CFR Cluj a dat o nouă lovitură de proporții pe piața transferurilor și l-a convins pe Islam Slimani să semneze cu formația antrenată de Andrea Mandorlini.

Jucătorul de 37 de ani, cu 40 de apariții pe prima scenă a fotbalului britanic, l-a impresionat pe Neluțu Varga înainte de a fi prezentat oficial la câștigătoarea Cupei României.

„Mi-a spus că nu îl interesează salariul. El nu a venit pentru bani. Dacă venea pentru bani cerea sute de mii de euro. Scopul său este să intre în formă pentru a juca la Campionatul Mondial și să ne ajute pe noi să ne realizăm obiectivele.

A zis doar că vrea să stea în centru, ca dimineața la ora 6 să-și bea cafeaua în centrul orașului. Altceva nu l-a interesat. Mi-a lăsat o impresie foarte bună. Jucătorii de acest nivel au mult bun simț și sunt foarte modești.

Îi interesează alte lucruri. A vrut să știe cum este baza de antrenament, ce condiții sunt la echipă, cum este sala de forță”, a declarat Neluțu Varga, potrivit prosport.ro

Când va fi prezentat Islam Slimani la CFR Cluj

Sursa citată menționează că Islam Slimani va fi prezentat oficial joi de către cei de la CFR Cluj. Fotbalistul care are o cotă de piață de 500.000 de euro va semna un contract pe un sezon cu gruparea antrenată de Andrea Mandorlini.

  • 102 selecții și 47 de goluri are acesta în naționala Algeriei
