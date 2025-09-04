Cine l-a convins pe Kurt Zouma să se transfere la CFR Cluj: „Pe el l-am sunat. Îi mulțumesc” - Antena Sport

Kurt Zouma a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu CFR Cluj. Fostul câștigător de Liga Campionilor a dezvăluit că a fost sunat de Karlo Muhar, fostul său coleg de la Al Orobah și actualul coechipier din Gruia.

Zouma i-a mulțumit lui Muhar pentru detaliile pe care i le-a oferit despre CFR Cluj și despre România. Acesta s-a declarat bucuros de faptul că a acceptat mutarea în Liga 1.

Kurt Zouma, convins de Karlo Muhar să se transfere la CFR Cluj

Întrebat despre condiția sa fizică, Zouma a dezvăluit că medicii vor lua o decizie finală în privința sa, ținând cont că nu a mai bifat un meci oficial de la finalul lunii mai.

„Mă simt bine și mă bucur că sunt aici. Este un capitol nou pentru mine, cum ai spus, o țară nouă, o cultură nouă. Abia aștept să încep!

Am multe momente frumoase în carieră, nu o să mint, sunt extrem de recunoscător fotbalului, am multe momente bune. Atunci când am câștigat Champions League a fost unul dintre cele mai bune, desigur, iar când am fost la West Ham am câștigat Conference League, care cred că a fost și mai special.