Cine l-a convins pe Kurt Zouma să se transfere la CFR Cluj: „Pe el l-am sunat. Îi mulțumesc” - Antena Sport

Cine l-a convins pe Kurt Zouma să se transfere la CFR Cluj: „Pe el l-am sunat. Îi mulțumesc”

Publicat: 4 septembrie 2025, 17:20

Kurt Zouma, în timpul unui interviu la CFR Cluj/ Facebook CFR Cluj

Kurt Zouma a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu CFR Cluj. Fostul câștigător de Liga Campionilor a dezvăluit că a fost sunat de Karlo Muhar, fostul său coleg de la Al Orobah și actualul coechipier din Gruia. 

Zouma i-a mulțumit lui Muhar pentru detaliile pe care i le-a oferit despre CFR Cluj și despre România. Acesta s-a declarat bucuros de faptul că a acceptat mutarea în Liga 1. 

Întrebat despre condiția sa fizică, Zouma a dezvăluit că medicii vor lua o decizie finală în privința sa, ținând cont că nu a mai bifat un meci oficial de la finalul lunii mai. 

„Mă simt bine și mă bucur că sunt aici. Este un capitol nou pentru mine, cum ai spus, o țară nouă, o cultură nouă. Abia aștept să încep! 

Am multe momente frumoase în carieră, nu o să mint, sunt extrem de recunoscător fotbalului, am multe momente bune. Atunci când am câștigat Champions League a fost unul dintre cele mai bune, desigur, iar când am fost la West Ham am câștigat Conference League, care cred că a fost și mai special. 

Sunt un tip căruia îi plac contactele, normal, sunt fundaș, sunt aici ca să îmi protejez poarta, ajut echipa să fie mai puternică în defensivă, iar fanii se pot aștepta de la mine că voi munci din greu mereu, voi lupta pentru emblemă și pentru echipă! 

Voi vorbi cu echipa medicală, cu doctorii. Voi avea parte de un tratament special deoarece nu am jucat de ceva timp. Dar sper că voi juca cât mai curând. 

O impresie foarte bună, am întâlnit deja niște oameni buni, pot să văd zâmbetele, lumea e fericită și chiar și orașul este unul frumos, multă lume, mulți tineri, trăind viața și fiind fericiți, chiar îmi place! 

"Calm!" Scandal într-o biserică din Iaşi: un preot i-a certat pe părinţi că au întârziat cu bebeluşul la botez"Calm!" Scandal într-o biserică din Iaşi: un preot i-a certat pe părinţi că au întârziat cu bebeluşul la botez
L-am sunat pe Karlo Muhar și mi-a spus: «Te rog, vino, o să iubești clubul, o să iubești orașul, o să iubești oameni, totul este bine în ceea ce privește orașul și despre viața de aici. Doar vino și vei vedea, voi fi aici să te ajut». Îi mulțumesc!”, a declarat Kurt Zouma, în primul interviu oferit după transferul la CFR Cluj. 

Kurt Zouma, ajuns la 30 de ani, a semnat un contract valabil pe două sezoane cu CFR Cluj. Francezul și-a încheiat contractul cu West Ham în această vară, și s-a înțeles cu clujenii din postura de jucător liber de contract. 

