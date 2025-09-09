Încă un transfer de top la CFR Cluj. Clujenii l-au prezentat oficial pe jucătorul cu 260 de meciuri în Ligue 1 - Antena Sport

CFR Cluj a oficializat încă un transfer de top, la final de mercato. Clujenii l-au prezentat pe Marcus Coco, un mijlocaş francez de 29 de ani, cu 260 de meciuri bifate în Ligue 1.
Coco este cotat la suma de 1,2 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. El s-a despărţit de Nantes în această vară şi a bătut palma cu clujenii.
Încă un transfer de top la CFR Cluj: Marcus Coco
Marcus Coco are o mare experienţă la nivelul primei ligi din Franţa. El a bifat în total 260 de meciuri, la Guingamp şi Nantes, reuşind să marcheze 11 goluri şi să ofere 14 pase decisive.
“CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Marcus Coco este noul jucător al echipei noastre!
Marcus este un jucător de bandă polivalent, care a jucat până acum, în cariera sa, în prima ligă franceză. Acesta a debutat în fotbalul profesionist pentru EA Guingamp, unde a bifat 150 de meciuri în Ligue 1 și Cupa Franței. În ultimele 6 sezoane, Marcus a evoluat pentru FC Nantes, unde a îmbrăcat tricoul acestora de 152 de ori, în Ligue 1, Cupa Franței și Europa League iar, alături de aceștia, a cucerit Cupa Franței în 2022! 🏆
La nivel internațional, Marcus a evoluat pentru echipa de tineret a Franței, însă la nivel de seniori, acesta a reprezentat selecționata din Guadelupa, unde a debutat în anul 2023.
Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe realizări în Gruia!”, a anunţat CFR Cluj, pe conturile oficiale ale clubului.
CFR Cluj s-a înţeles şi cu Islam Slimani
Islam Slimani va semna cu CFR Cluj. Atacantul de 37 de ani cu 47 de goluri marcate pentru naţionala Algeriei va deveni jucătorul grupării din Gruia, după ce va efectua vizita medicală.
După ce l-a luat pe Kurt Zouma şi Emannuel Dennis a licitat cu clubul, CFR Cluj a dat o altă lovitură şi l-a adus pe golgheterul all-time al Algeriei, om cu 40 de meciuri, 8 goluri şi 6 pase decisive în Premier League, cotat la 500.000 de euro.
“Dennis a început să facă licitație cu noi, spunând că are oferte și din alte părți, ceea ce mie nu-mi place. Motiv pentru care am renunțat la el. Ar fi trebuit să fie luni aici, la Cluj, să semneze, dar eu, personal, am renunțat la el.
O să vină Slimani, cu care m-am înțeles deja. Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj. Astea sunt mutările pe care le-am făcut pe final de mercato și care cred că vor ajuta echipa să se bată la titlu”, a declarat Neluțu Varga, citat de fanatik.ro.
- CFR Cluj a dat o nouă lovitură! Neluţu Varga a transferat portarul care a fost şi pe lista lui Gigi Becali
- Neluţu Varga s-a răzgândit în privinţa lui Leo Bolgado. Detalii din contractul noului jucător de la Rapid
- Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 al FCSB-ului, după ce a ratat transferul lui Mario Tudose: “Se descurcă bine”
- Motivul pentru care transferul lui Alin Fică la Rapid a picat. Negocieri în ultimele 10 minute ale perioadei de mercato
- Ilie Dumitrescu l-a criticat pe Gigi Becali: “Cum să faci aşa ceva?”