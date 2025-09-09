Încă un transfer de top la CFR Cluj. Clujenii l-au prezentat oficial pe jucătorul cu 260 de meciuri în Ligue 1 - Antena Sport

CFR Cluj a oficializat încă un transfer de top, la final de mercato. Clujenii l-au prezentat pe Marcus Coco, un mijlocaş francez de 29 de ani, cu 260 de meciuri bifate în Ligue 1.

Coco este cotat la suma de 1,2 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. El s-a despărţit de Nantes în această vară şi a bătut palma cu clujenii.

Încă un transfer de top la CFR Cluj: Marcus Coco

Marcus Coco are o mare experienţă la nivelul primei ligi din Franţa. El a bifat în total 260 de meciuri, la Guingamp şi Nantes, reuşind să marcheze 11 goluri şi să ofere 14 pase decisive.

“CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Marcus Coco este noul jucător al echipei noastre!

Marcus este un jucător de bandă polivalent, care a jucat până acum, în cariera sa, în prima ligă franceză. Acesta a debutat în fotbalul profesionist pentru EA Guingamp, unde a bifat 150 de meciuri în Ligue 1 și Cupa Franței. În ultimele 6 sezoane, Marcus a evoluat pentru FC Nantes, unde a îmbrăcat tricoul acestora de 152 de ori, în Ligue 1, Cupa Franței și Europa League iar, alături de aceștia, a cucerit Cupa Franței în 2022! 🏆