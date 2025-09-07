Transfer de marcă realizat de CFR Cluj! Fotbalistul cu 40 de meciuri în Premier League și-a dat acordul - Antena Sport

Neluțu Varga este gata să dea o nouă lovitură de proporții la CFR Cluj, după ce a reușit să îl aducă în Liga 1 pe Kurt Zouma. Patronul clubului din Gruia este gata să mai aducă două nume mari la formația ardeleană.
Plecarea lui Virgiliu Postolachi lasă un loc liber în compartimentul ofensiv al echipei, iar conducerea mizează pe aducerea de fotbaliști experimentați, capabili să pună punct acestei crize de rezultate.
CFR Cluj, pe punctul de a transfera un nou jucător cu meciuri în Premier League
După ce a ratat calificarea în faza principală a UEFA Europa League, fiind umilită de suedezii de la Hacken, conducerea CFR-ului a luat decizia de a aduce întăriri serioase pentru Andrea Mandorlini.
Neluțu Varga a reușit să dea cea mai tare lovitură pe piața transferurilor și l-a convins pe Kurt Zouma să se alăture proiectului din Gruia. Patronul ardelenilor nu vrea să se oprească însă aici.
Emmanuel Dennis, fotbalistul nigerian care a marcat contra lui Real Madrid în UEFA Champions League, este pe punctul de a semna cu CFR, iar cei de la gsp.ro anunță că un alt jucător cu istoric în Premier League este gata să semneze.
Islam Slimani, cel mai important marcator din istoria naționalei Algeriei, este liber de contract la 37 de ani și ar fi dat undă verde transferului în Gruia. Acesta are 40 de meciuri jucate în Premier League, pentru Newcastle United și Leicester.
- 500.000 de euro este cota de piață a lui Islam Slimani
- 102 selecții și 47 de goluri are acesta în naționala Algeriei
CFR Cluj, refuzată de Simy Nwankwo
Simy Nwankwo a fost un alt jucător pe care Neluțu Varga l-a dorit la CFR Cluj, însă fostul internațional nigerian va semna cu Al-Orobah FC, din al doilea eșalon al Arabiei Saudite.
Acesta și-a început cariera de fotbalist profesionist la Portimonense, în Portugalia, iar în 2016 a făcut pasul în Italia, fiind transferat de Crotone pentru 850.000 de euro. Acolo a trăit cea mai prolifică perioadă a carierei, marcând 66 de goluri în 159 de meciuri.
