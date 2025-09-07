Transfer de marcă realizat de CFR Cluj! Fotbalistul cu 40 de meciuri în Premier League și-a dat acordul - Antena Sport

Neluțu Varga este gata să dea o nouă lovitură de proporții la CFR Cluj, după ce a reușit să îl aducă în Liga 1 pe Kurt Zouma. Patronul clubului din Gruia este gata să mai aducă două nume mari la formația ardeleană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Plecarea lui Virgiliu Postolachi lasă un loc liber în compartimentul ofensiv al echipei, iar conducerea mizează pe aducerea de fotbaliști experimentați, capabili să pună punct acestei crize de rezultate.

CFR Cluj, pe punctul de a transfera un nou jucător cu meciuri în Premier League

După ce a ratat calificarea în faza principală a UEFA Europa League, fiind umilită de suedezii de la Hacken, conducerea CFR-ului a luat decizia de a aduce întăriri serioase pentru Andrea Mandorlini.

Neluțu Varga a reușit să dea cea mai tare lovitură pe piața transferurilor și l-a convins pe Kurt Zouma să se alăture proiectului din Gruia. Patronul ardelenilor nu vrea să se oprească însă aici.

Emmanuel Dennis, fotbalistul nigerian care a marcat contra lui Real Madrid în UEFA Champions League, este pe punctul de a semna cu CFR, iar cei de la gsp.ro anunță că un alt jucător cu istoric în Premier League este gata să semneze.