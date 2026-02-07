Ce mesaj a putut să îi dea Gigi Becali lui Iftime după ce l-a învins în meciul direct: "Să se înveţe minte" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit mesajul pe care i l-a dat patronului Botoşaniului, Valeriu Iftime (65 de ani) după ce FCSB a învins echipa moldoveană, cu 2-1, în meciul direct.

Becali şi Iftime au o relaţie foarte bună, iar patronul FCSB-ului şi-a permis să glumească cu finanţatorul Botoşaniului după victoria din duelul de la Bucureşti.

Gigi Becali a dezvăluit mesajul pe care i l-a dat lui Valeriu Iftime după FCSB – Botoşani 2-1

“(n.r: despre Iftime, care zisese că se distrează cu FCSB) I-am scris și eu după aia, după meci. «Vai, săracul de tine, ce rău îmi pare, ia și tu vreo 3 șampanii și arde-ți focul. B-ul scrie pe tine, retrogradarea». Așa i-am scris, să se învețe minte. N-a dat niciun răspuns”, a dezvăluit Gigi Becali, pentru digisport.ro.

După FCSB – Botoşani 2-1, campioana a ajuns la 37 de puncte, apropiindu-se la două puncte de Botoşani, care ocupă în prezent ultimul loc ce duce în play-off. În tur, moldovenii s-au impus cu 3-1 în partida disputată cu FCSB.

Valeriu Iftime dezvăluia în trecut, în exclusivitate pentru AntenaSport, de unde au plecat glumele pe care Becali le tot face cu finanţatorul Botoşaniului legate de şampanie.