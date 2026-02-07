Ce mesaj a putut să îi dea Gigi Becali lui Iftime după ce l-a învins în meciul direct: "Să se înveţe minte" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit mesajul pe care i l-a dat patronului Botoşaniului, Valeriu Iftime (65 de ani) după ce FCSB a învins echipa moldoveană, cu 2-1, în meciul direct.
Becali şi Iftime au o relaţie foarte bună, iar patronul FCSB-ului şi-a permis să glumească cu finanţatorul Botoşaniului după victoria din duelul de la Bucureşti.
Gigi Becali a dezvăluit mesajul pe care i l-a dat lui Valeriu Iftime după FCSB – Botoşani 2-1
“(n.r: despre Iftime, care zisese că se distrează cu FCSB) I-am scris și eu după aia, după meci. «Vai, săracul de tine, ce rău îmi pare, ia și tu vreo 3 șampanii și arde-ți focul. B-ul scrie pe tine, retrogradarea». Așa i-am scris, să se învețe minte. N-a dat niciun răspuns”, a dezvăluit Gigi Becali, pentru digisport.ro.
După FCSB – Botoşani 2-1, campioana a ajuns la 37 de puncte, apropiindu-se la două puncte de Botoşani, care ocupă în prezent ultimul loc ce duce în play-off. În tur, moldovenii s-au impus cu 3-1 în partida disputată cu FCSB.
Valeriu Iftime dezvăluia în trecut, în exclusivitate pentru AntenaSport, de unde au plecat glumele pe care Becali le tot face cu finanţatorul Botoşaniului legate de şampanie.
“Asta cu şampania este o glumă. I-am spus odată că l-am atacat şi uneori sunt mai aşa când sunt supărat şi când un arbitru mai dădea una peste coaste, eram mai dur în discuţia după meci. Acum nu mai vorbesc aşa.
I-am zis «Domnul Becali… sunt şi eu aşa, euforic, că am băut o şampanie» şi el (n.r: a început să râdă): «Bei şampanie?», «Îţi aduc şampanie», încontinuu… «Câtă şampanie ai băut»”, declara Iftime pentru AntenaSport.
Iftime s-a arătat foarte dezamăgit fiindcă echipa lui a pierdut duelul cu FCSB de pe Arena Naţională. După ce a fost liderul Ligii 1 în acest sezon, Botoşani se află acum în pericol de a rata play-off-ul. Echipa moldoveană a ajuns la 7 meciuri fără victorie.
“Nu cred că avem față de play-off. Așa văd eu. Nu, FCSB nu începe să arate dinții de crocodil. A avut șanse bune, dar am avut portarul bun. Ei sunt buni, pe partea dreaptă ne-au făcut zob. Mergem înainte. Suntem cu apa până la gât. Dacă suntem în stare să înotăm, bine, dacă nu, rămânem aici”, declara Valeriu Iftime după FCSB – Botoşani 2-1.
- Neluțu Varga, prima reacție după ce și-ar fi „amanetat” jucătorii de la CFR Cluj: „Aparține trecutului”
- Juri Cisotti, anunț despre viitorul lui la FCSB. Ce le-a dezvăluit italienilor: „Putem discuta”
- “80% s-a dus play-off-ul”. Denis Alibec, tranșant după Unirea Slobozia – Farul. Ce a spus de discuția cu fanii
- Denis Alibec și colegii de la Farul, băgați în ședință. Imagini după eșecul la ultima fază cu Unirea Slobozia
- Unirea Slobozia – Farul 2-1. Ialomițenii, victorie la ultima fază. Adio play-off pentru constănțeni