Ce pedepse au primit Dinamo și Universitatea Craiova, după incidentele de la finalul derby-ului - Antena Sport

S-a aflat ce pedepse au primit Dinamo și Universitatea Craiova, după incidentele de la finalul derby-ului de pe Arena Națională. Cele două formații s-au duelat în etapa a 26-a din Liga 1, partida terminându-se la egalitate, scor 1-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După fluierul final, a avut loc un scandal între Ștefan Baiaram și un fan al lui Dinamo. Cei doi s-au scuipat reciproc, mijlocașul Universității Craiova primind deja o suspendare de două meciuri.

Ce pedepse au primit Dinamo și Universitatea Craiova, după incidentele de la finalul derby-ului

Înaintea conflictului dintre Ștefan Baiaram și suporterul lui Dinamo, Istvan Kovács a fost lovit din tribune cu un obiect, pe care l-a luat ulterior cu el la ieșirea de pe teren.

Ca urmare, Dinamo a primit o amendă de 3300 de euro, în timp ce Universitatea Craiova una de 1000 de euro, conform Comisie de Disciplină.

„SC Dinamo 1948 SA vs. Universitatea Craiova – Incidente – În temeiul art. 82.1 si 3. lit. a și c, raportat la art. 83.2. lit. d din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 16.875 lei.