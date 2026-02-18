Închide meniul
Ce pedepse au primit Dinamo și Universitatea Craiova, după incidentele de la finalul derby-ului - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce pedepse au primit Dinamo și Universitatea Craiova, după incidentele de la finalul derby-ului

Ce pedepse au primit Dinamo și Universitatea Craiova, după incidentele de la finalul derby-ului

Viviana Moraru Publicat: 18 februarie 2026, 19:23

Ce pedepse au primit Dinamo și Universitatea Craiova, după incidentele de la finalul derby-ului

Kennedy Boateng şi Ştefan Baiaram, în Dinamo - Craiova / Sport Pictures

S-a aflat ce pedepse au primit Dinamo și Universitatea Craiova, după incidentele de la finalul derby-ului de pe Arena Națională. Cele două formații s-au duelat în etapa a 26-a din Liga 1, partida terminându-se la egalitate, scor 1-1. 

După fluierul final, a avut loc un scandal între Ștefan Baiaram și un fan al lui Dinamo. Cei doi s-au scuipat reciproc, mijlocașul Universității Craiova primind deja o suspendare de două meciuri. 

Ce pedepse au primit Dinamo și Universitatea Craiova, după incidentele de la finalul derby-ului 

Înaintea conflictului dintre Ștefan Baiaram și suporterul lui Dinamo, Istvan Kovács a fost lovit din tribune cu un obiect, pe care l-a luat ulterior cu el la ieșirea de pe teren. 

Ca urmare, Dinamo a primit o amendă de 3300 de euro, în timp ce Universitatea Craiova una de 1000 de euro, conform Comisie de Disciplină. 

„SC Dinamo 1948 SA vs. Universitatea Craiova – Incidente – În temeiul art. 82.1 si 3. lit. a și c, raportat la art. 83.2. lit. d din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 16.875 lei. 

În temeiul art. 82.2 si 3. lit. a și c, raportat la art. 83.2. lit. b din RD, se sancționează clubul Universitatea Craiova cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, a anunțat lpf.ro. 

Universitatea Craiova și Dinamo sunt primele două clasate din Liga 1, fiind despărțite de un singur punct, după 27 de etape disputate. În runda următoare, oltenii se vor duela cu Unirea Slobozia, iar „câinii” vor avea derby cu Rapid. 

