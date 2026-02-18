Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antrenorul „Barcelonei din Caucaz”, comparat cu Alex Ferguson, vrea în optimile UCL: e de 18 ani pe banca echipei - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Antrenorul „Barcelonei din Caucaz”, comparat cu Alex Ferguson, vrea în optimile UCL: e de 18 ani pe banca echipei

Antrenorul „Barcelonei din Caucaz”, comparat cu Alex Ferguson, vrea în optimile UCL: e de 18 ani pe banca echipei

Ionuţ Axinescu Publicat: 18 februarie 2026, 19:37

Comentarii
Antrenorul Barcelonei din Caucaz”, comparat cu Alex Ferguson, vrea în optimile UCL: e de 18 ani pe banca echipei

Gurban Gurbanov/ Profimedia

Miercuri seară, Qarabağ va bifa încă o premieră pentru fotbalul din Azerbaidjan. Echipa lui Gurban Gurbanov, care o primește pe Newcastle, la Baku, e prima din țară care evoluează în fazele eliminatorii din UEFA Champions League. Un lucru de neimaginat cu ani în urmă, mai ales că până acum 20 de ani, Qarabağ nu era nici măcar unul dintre cluburile fanion din Azerbaidjan. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În spatele succesului trupei originare din orașul Aghdam, dar care joacă la Baku din cauza conflictului din Nagorno-Karabakh, stă antrenorul Gurban Gurbanov, omul-legendă care a transformat-o pe Qarabağ. Gurbanov, acum în vârstă de 53 de ani, este o raritate în fotbalul modern. 

Gurban Gurbanov și a sa „Barcelona din Caucaz” 

Antrenorul azerilor a preluat echipa în august 2008 și de atunci nu a mai plecat niciodată, nicăieri: aproape 18 ani de mandat neîntrerupt, record în fotbalul din Europa. Pe deasupra, Gurbanov a creat un mic imperiu la Qarabağ, care a devenit forța dominantă în Azerbaidjan: 11 titluri naționale, șase Cupe ale Azerbaidjanului, plus numeroase performanțe în Europa. 

Qarabağ a fost primul club din țara din Caucaz care a jucat în grupele europene, apoi primul ajuns în Champions League. Nu degeaba, echipa lui Gurbanov a fost numită „Barcelona din Caucaz”, în timp ce antrenorul însuși a fost comparat de cunoscuta publicație The Guardian cu Sir Alex Ferguson. 

Culmea, prima experiență ca antrenor a fost un eșec 

Culmea, Gurbanov nu a avut succes din prima în cariera de antrenor. Fost atacant de națională, s-a apucat de antrenorat imediat după ce a agățat ghetele în cui. S-a dus la Neftçi, unde însă a stat doar un sezon. Fără succes. Clubul din Baku l-a considerat prea tânăr și prea neexperimentat pentru un asemenea post. 

Reclamă
Reclamă

Gurbanov era strict, punea accent pe disciplină, își dorea un fotbal ofensiv și bazat pe posesie, precum și un proiect pe termen lung. Neftçi n-a avut răbdare cu el, așa că, sub presiunea fanilor și a presei, Gurbanov a demisionat. 

Filosofia câștigătoare 

În 2008, Gurbanov a fost angajat de Qarabağ, unde a găsit tot ce nu găsise la Neftçi. Răbdare din partea conducerii și mână liberă în construcția echipei. În primul sezon a luat Cupa, dar pentru primul titlu a trebuit să aștepte până în 2014. De atunci, Qarabağ nu s-a mai oprit și, până azi, a ratat doar un titlu din 12 posibile! 

Fără transferuri răsunătoare (Gurbanov spunea, într-un interviu, că echipa sa poate atrage doar 10% din jucătorii pe care și-i dorește), secretele sale se învârt în jurul unei discipline de fier și a unui fotbal modern, în concordanță cu ce se joacă la marile cluburi din Europa. Pentru Gurbanov, primează grupul și sistemul, nu talentul individual. „În fotbalul de azi, nu e de ajuns talentul. E nevoie de perseverență și de un plan pe termen lung”, spunea, într-un interviu, antrenorul azer. 

Cum se scuză agresorii care au atacat un medic la UPU Târgu Jiu: "Din greşeală. Scuze de la doamna doctor"Cum se scuză agresorii care au atacat un medic la UPU Târgu Jiu: "Din greşeală. Scuze de la doamna doctor"
Reclamă

„Are toată încrederea din lume, e o legendă!” 

Între timp, Gurban Gurbanov a devenit o instituție în țara lui. Dar n-a fost mereu așa. „Când a venit, în 2008, era un antrenor tânăr. Antrenorii locali oricum nu prea aveau credibilitate în acea perioadă. A început de jos și nimeni nu se aștepta să supraviețuiască prea mult”, povestea, pentru The Guardian, Maksim Medvedev, fost jucător la Qarabağ între 2006 și 2024, actualul tehnician al echipei secunde. 

„Dar am realizat curând că e un antrenor superb. Când i-am eliminat pe Rosenborg, în calificările din Europa League, a început toată această aventură. Gurbanov are acum toată încrederea din lume, nimeni nu se bagă peste munca lui. E o legendă în Azerbaidjan, a reușit lucruri care păreau imposibile. Va rămâne la Qarabağ cât dorește”, mai spunea Medvedev. 

„Nu copiem Barcelona, nu am putea implementa un asemenea stil cu fotbaliști care au altă calitate și altă mentalitate. Totuși, prefer un stil de joc bazat pe posesie, pe controlul excelent al mingii. Scopul nostru e să avem propriul stil și să ținem mingea cât mai mult timp posibil” – Gurban Gurbanov, într-un interviu pentru Modern.az. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un preot din Dej, cu brățară de monitorizare sub sutană după ce și-a terorizat fosta amantă
Observator
Un preot din Dej, cu brățară de monitorizare sub sutană după ce și-a terorizat fosta amantă
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte clare”
Fanatik.ro
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte clare”
19:23
Ce pedepse au primit Dinamo și Universitatea Craiova, după incidentele de la finalul derby-ului
18:55
Cristiano Bergodi, prima reacție după ce și-a aflat suspendarea: „O decizie corectă. Mă simt român”
18:43
Dani Coman a scăpat „ieftin”, după scandalul cu Radu Petrescu. Sancțiunea primită de oficialul lui FC Argeș
18:15
Kylian Mbappe avertizează înainte de returul Real Madrid – Benfica: “Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită”
18:05
Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj
18:00
VIDEOGeorge Russell, cel mai rapid pilot în prima zi de teste din Bahrain! Piloţii revin joi dimineaţă pe circuit (09:00)
Vezi toate știrile
1 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 2 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 3 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 4 Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat 5 Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice 6 EXCLUSIVE rezervă la FCSB, dar va fi convocat la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – CordeaPrima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea