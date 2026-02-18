Antrenorul „Barcelonei din Caucaz”, comparat cu Alex Ferguson, vrea în optimile UCL: e de 18 ani pe banca echipei - Antena Sport

Miercuri seară, Qarabağ va bifa încă o premieră pentru fotbalul din Azerbaidjan. Echipa lui Gurban Gurbanov, care o primește pe Newcastle, la Baku, e prima din țară care evoluează în fazele eliminatorii din UEFA Champions League. Un lucru de neimaginat cu ani în urmă, mai ales că până acum 20 de ani, Qarabağ nu era nici măcar unul dintre cluburile fanion din Azerbaidjan.

În spatele succesului trupei originare din orașul Aghdam, dar care joacă la Baku din cauza conflictului din Nagorno-Karabakh, stă antrenorul Gurban Gurbanov, omul-legendă care a transformat-o pe Qarabağ. Gurbanov, acum în vârstă de 53 de ani, este o raritate în fotbalul modern.

Gurban Gurbanov și a sa „Barcelona din Caucaz”

Antrenorul azerilor a preluat echipa în august 2008 și de atunci nu a mai plecat niciodată, nicăieri: aproape 18 ani de mandat neîntrerupt, record în fotbalul din Europa. Pe deasupra, Gurbanov a creat un mic imperiu la Qarabağ, care a devenit forța dominantă în Azerbaidjan: 11 titluri naționale, șase Cupe ale Azerbaidjanului, plus numeroase performanțe în Europa.

Qarabağ a fost primul club din țara din Caucaz care a jucat în grupele europene, apoi primul ajuns în Champions League. Nu degeaba, echipa lui Gurbanov a fost numită „Barcelona din Caucaz”, în timp ce antrenorul însuși a fost comparat de cunoscuta publicație The Guardian cu Sir Alex Ferguson.

Culmea, prima experiență ca antrenor a fost un eșec

Culmea, Gurbanov nu a avut succes din prima în cariera de antrenor. Fost atacant de națională, s-a apucat de antrenorat imediat după ce a agățat ghetele în cui. S-a dus la Neftçi, unde însă a stat doar un sezon. Fără succes. Clubul din Baku l-a considerat prea tânăr și prea neexperimentat pentru un asemenea post.