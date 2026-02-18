Antrenorul „Barcelonei din Caucaz”, comparat cu Alex Ferguson, vrea în optimile UCL: e de 18 ani pe banca echipei - Antena Sport

Miercuri seară, Qarabağ va bifa încă o premieră pentru fotbalul din Azerbaidjan. Echipa lui Gurban Gurbanov, care o primește pe Newcastle, la Baku, e prima din țară care evoluează în fazele eliminatorii din UEFA Champions League. Un lucru de neimaginat cu ani în urmă, mai ales că până acum 20 de ani, Qarabağ nu era nici măcar unul dintre cluburile fanion din Azerbaidjan.
În spatele succesului trupei originare din orașul Aghdam, dar care joacă la Baku din cauza conflictului din Nagorno-Karabakh, stă antrenorul Gurban Gurbanov, omul-legendă care a transformat-o pe Qarabağ. Gurbanov, acum în vârstă de 53 de ani, este o raritate în fotbalul modern.
Gurban Gurbanov și a sa „Barcelona din Caucaz”
Antrenorul azerilor a preluat echipa în august 2008 și de atunci nu a mai plecat niciodată, nicăieri: aproape 18 ani de mandat neîntrerupt, record în fotbalul din Europa. Pe deasupra, Gurbanov a creat un mic imperiu la Qarabağ, care a devenit forța dominantă în Azerbaidjan: 11 titluri naționale, șase Cupe ale Azerbaidjanului, plus numeroase performanțe în Europa.
Qarabağ a fost primul club din țara din Caucaz care a jucat în grupele europene, apoi primul ajuns în Champions League. Nu degeaba, echipa lui Gurbanov a fost numită „Barcelona din Caucaz”, în timp ce antrenorul însuși a fost comparat de cunoscuta publicație The Guardian cu Sir Alex Ferguson.
Culmea, prima experiență ca antrenor a fost un eșec
Culmea, Gurbanov nu a avut succes din prima în cariera de antrenor. Fost atacant de națională, s-a apucat de antrenorat imediat după ce a agățat ghetele în cui. S-a dus la Neftçi, unde însă a stat doar un sezon. Fără succes. Clubul din Baku l-a considerat prea tânăr și prea neexperimentat pentru un asemenea post.
Gurbanov era strict, punea accent pe disciplină, își dorea un fotbal ofensiv și bazat pe posesie, precum și un proiect pe termen lung. Neftçi n-a avut răbdare cu el, așa că, sub presiunea fanilor și a presei, Gurbanov a demisionat.
Filosofia câștigătoare
În 2008, Gurbanov a fost angajat de Qarabağ, unde a găsit tot ce nu găsise la Neftçi. Răbdare din partea conducerii și mână liberă în construcția echipei. În primul sezon a luat Cupa, dar pentru primul titlu a trebuit să aștepte până în 2014. De atunci, Qarabağ nu s-a mai oprit și, până azi, a ratat doar un titlu din 12 posibile!
Fără transferuri răsunătoare (Gurbanov spunea, într-un interviu, că echipa sa poate atrage doar 10% din jucătorii pe care și-i dorește), secretele sale se învârt în jurul unei discipline de fier și a unui fotbal modern, în concordanță cu ce se joacă la marile cluburi din Europa. Pentru Gurbanov, primează grupul și sistemul, nu talentul individual. „În fotbalul de azi, nu e de ajuns talentul. E nevoie de perseverență și de un plan pe termen lung”, spunea, într-un interviu, antrenorul azer.
„Are toată încrederea din lume, e o legendă!”
Între timp, Gurban Gurbanov a devenit o instituție în țara lui. Dar n-a fost mereu așa. „Când a venit, în 2008, era un antrenor tânăr. Antrenorii locali oricum nu prea aveau credibilitate în acea perioadă. A început de jos și nimeni nu se aștepta să supraviețuiască prea mult”, povestea, pentru The Guardian, Maksim Medvedev, fost jucător la Qarabağ între 2006 și 2024, actualul tehnician al echipei secunde.
„Dar am realizat curând că e un antrenor superb. Când i-am eliminat pe Rosenborg, în calificările din Europa League, a început toată această aventură. Gurbanov are acum toată încrederea din lume, nimeni nu se bagă peste munca lui. E o legendă în Azerbaidjan, a reușit lucruri care păreau imposibile. Va rămâne la Qarabağ cât dorește”, mai spunea Medvedev.
„Nu copiem Barcelona, nu am putea implementa un asemenea stil cu fotbaliști care au altă calitate și altă mentalitate. Totuși, prefer un stil de joc bazat pe posesie, pe controlul excelent al mingii. Scopul nostru e să avem propriul stil și să ținem mingea cât mai mult timp posibil” – Gurban Gurbanov, într-un interviu pentru Modern.az.
