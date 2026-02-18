Mihai Stoica, replică dură pentru Florentin Petre după scandările împotriva FCSB-ului: „Pozează în victimă, dar nu” - Antena Sport

Mihai Stoica a venit cu replica pentru Florentin Petre, după comunicatul postat de secundul lui Dinamo. Acesta a înjurat marea rivală Steaua, la finalul meciului cu Unirea Slobozia, încurajându-l și pe Claudiu Niculesc, antrenorul ialomițenilor, să facă același lucru.

La câteva zile după meci, Florentin Petre a postat un mesaj prin care s-a apărat, în urma criticilor care i-au fost aduse. Secundul lui Zeljko Kopic a transmis că și fanii roș-albaștrilor au scandări împotriva dinamoviștilor, amintind de un moment în care aceștia i-au scandat, după moartea lui Cătălin Hîldan, următoarele: “Petre Florentin, du-te după Cătălin!”.

Mihai Stoica, replică dură pentru Florentin Petre după scandările împotriva FCSB-ului

Mihai Stoica a văzut mesajul postat de Florentin Petre și a reacționat. Președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului a transmis că secundul lui Dinamo „pozează în victimă”, amintindu-i de declarațiile făcute la adresa lui Gigi Becali. Petre a dezvăluit, în mai multe rânduri, că-i este recunoscător patronului campioanei, pentru ajutorul pe care i l-a oferit într-o perioadă extrem de delicată din viața sa.

„El nu e fan, e antrenor secund la Dinamo. Pozează în victimă şi nu e nicio victimă, pentru că i-a fost atrasă atenţia cu câteva zile înainte să înceteze… OK, înţeleg adrenalina, nu au mai fost de mult pe acolo. Eu nu am spus nimic altceva decât că, cu câteva zile înainte, am citit o declaraţie a lui în care îi mulţumea lui Gigi (n.r. – Becali) din toată inima, sufletul şi cugetul, pentru că i-a salvat viaţa şi a spus că este o icoană pentru el şi aşa mai departe, bine.

Dacă nu se mai măsoară, nu e nicio problemă. Doar am făcut o observaţie. Se înjură pe stadioane. Problema este alta. Am lovit un spectator şi am fost suspendat un an, amendat şi cât pe ce să fiu scos din viaţa sportivă. Mi-am ispăşit suspendarea şi am mers mai departe; nu s-a mai întâmplat niciodată nimic.