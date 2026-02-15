Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Abdallah s-a ciocnit de Anestis în UTA Arad - FC Botoşani. Ce decizie a luat arbitrul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Abdallah s-a ciocnit de Anestis în UTA Arad – FC Botoşani. Ce decizie a luat arbitrul

Abdallah s-a ciocnit de Anestis în UTA Arad – FC Botoşani. Ce decizie a luat arbitrul

Alex Masgras Publicat: 15 februarie 2026, 14:49

Comentarii
Abdallah s-a ciocnit de Anestis în UTA Arad – FC Botoşani. Ce decizie a luat arbitrul

Ciocnirea dintre Abdallah şi Anestis, în UTA Arad - FC Botoşani / Capturi Prima Sport

După doar 15 minute din meciul UTA Arad – FC Botoşani, din etapa cu numărul 27 a Ligii 1, Abdallah, atacantul “Bătrânei Doamne”, s-a ciocnit violent de portarul oaspeţilor, Anestis. Fostul jucător de la Dinamo a rămas la pământ şi a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce şi-a spart buza.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ciocnirea violentă dintre cei doi a avut loc în afara careului celor de la FC Botoşani. În duel cu Miron pentru minge, Abdallah s-a ciocnit de Anestis, care a ieşit mult din poartă. În urma acestui moment, portarul oaspeţilor a acuzat şi el dureri, la umăr.

Abdallah s-a ciocnit de Anestis în UTA Arad – FC Botoşani

Dacă cei de la UTA Arad au cerut cel puţin lovitură liberă în favoarea lor, centralul George Găman a surprins. După ce Abdallah, care a început să sângereze, a primit îngrijiri medicale, jocul s-a reluat cu minge de arbitru pentru cei de la FC Botoşani, spre nedumerirea lui Adrian Mihalcea şi a spectatorilor prezenţi pe arena Francisc Neuman din Arad.

Echipele de start în UTA – FC Botoşani

UTA (4-2-3-1): Tordai – Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Sota, Odada – V. Costache, A. Roman, Tzionis – Abdallah
Rezerve: L. Roșu, Iacob, Benga, Stolnik, Popescu, Hrezdac, L. Mihai, Țăroi, Gojkovic, Ciubăncan, Ndon, Van Durmen
Absenți: Padula, Gorcea (accidentați)
Antrenor: Adrian Mihalcea

FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Friday Adams, Miron, Suta, R. Creț – Bordeianu, C. Petro – Dumiter, Ongenda, Pănoiu – Enzo Lopez
Rezerve: Kukic, Pavlovic, Bota, Diaw, Țigănașu, Papa, G. David, D. Dumitru, Bodișteanu, Cîmpanu, Mailat, Kovtaliuk
Absenți: Sadiku (nerefăcut)
Antrenor: Leo Grozavu

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Gheorghe Chindriș, lovit până la moarte cu un calorifer electric. Principalul suspect a fost prins
Observator
Gheorghe Chindriș, lovit până la moarte cu un calorifer electric. Principalul suspect a fost prins
Campioana olimpică a ajuns la sapă de lemn. A semnat un contract de 200.000 de euro, dar acum e plătită cu 12 euro pe oră
Fanatik.ro
Campioana olimpică a ajuns la sapă de lemn. A semnat un contract de 200.000 de euro, dar acum e plătită cu 12 euro pe oră
16:45
VIDEONacional – Porto, 17:30, LIVE VIDEO. Liderul nu-şi permite niciun pas greşit. Echipele de start
16:39
Mircea Lucescu l-a sunat pe Pancu: “Era foarte dezamăgit.” Ce i-a spus despre Bergodi
16:30
Leo Grozavu a făcut praf arbitrajul: “Căzut în derizoriu, totalmente”. Nici jucătorii lui nu au scăpat!
16:05
UTA Arad – FC Botoşani 2-1. Luptă nebună pentru play-off. Victorie dramatică, cu penalty anulat de VAR în prelungiri
15:48
Johannes Klaebo a scris istorie! A devenit cel mai titrat sportiv din istorie la Jocurile Olimpice de iarnă
15:42
Zeljko Kopic i-a liniştit pe fanii lui Dinamo, după nunta lui Florentin Petre: “Jucătorii au plecat acasă devreme”
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 3 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 4 Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei 5 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 6 AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv
Citește și
Cele mai citite
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”