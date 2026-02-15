Abdallah s-a ciocnit de Anestis în UTA Arad - FC Botoşani. Ce decizie a luat arbitrul - Antena Sport

După doar 15 minute din meciul UTA Arad – FC Botoşani, din etapa cu numărul 27 a Ligii 1, Abdallah, atacantul “Bătrânei Doamne”, s-a ciocnit violent de portarul oaspeţilor, Anestis. Fostul jucător de la Dinamo a rămas la pământ şi a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce şi-a spart buza.
Ciocnirea violentă dintre cei doi a avut loc în afara careului celor de la FC Botoşani. În duel cu Miron pentru minge, Abdallah s-a ciocnit de Anestis, care a ieşit mult din poartă. În urma acestui moment, portarul oaspeţilor a acuzat şi el dureri, la umăr.
Abdallah s-a ciocnit de Anestis în UTA Arad – FC Botoşani
Dacă cei de la UTA Arad au cerut cel puţin lovitură liberă în favoarea lor, centralul George Găman a surprins. După ce Abdallah, care a început să sângereze, a primit îngrijiri medicale, jocul s-a reluat cu minge de arbitru pentru cei de la FC Botoşani, spre nedumerirea lui Adrian Mihalcea şi a spectatorilor prezenţi pe arena Francisc Neuman din Arad.
Echipele de start în UTA – FC Botoşani
UTA (4-2-3-1): Tordai – Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Sota, Odada – V. Costache, A. Roman, Tzionis – Abdallah
Rezerve: L. Roșu, Iacob, Benga, Stolnik, Popescu, Hrezdac, L. Mihai, Țăroi, Gojkovic, Ciubăncan, Ndon, Van Durmen
Absenți: Padula, Gorcea (accidentați)
Antrenor: Adrian Mihalcea
FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Friday Adams, Miron, Suta, R. Creț – Bordeianu, C. Petro – Dumiter, Ongenda, Pănoiu – Enzo Lopez
Rezerve: Kukic, Pavlovic, Bota, Diaw, Țigănașu, Papa, G. David, D. Dumitru, Bodișteanu, Cîmpanu, Mailat, Kovtaliuk
Absenți: Sadiku (nerefăcut)
Antrenor: Leo Grozavu
- Mircea Lucescu l-a sunat pe Pancu: “Era foarte dezamăgit.” Ce i-a spus despre Bergodi
- Leo Grozavu a făcut praf arbitrajul: “Căzut în derizoriu, totalmente”. Nici jucătorii lui nu au scăpat!
- UTA Arad – FC Botoşani 2-1. Luptă nebună pentru play-off. Victorie dramatică, cu penalty anulat de VAR în prelungiri
- Zeljko Kopic i-a liniştit pe fanii lui Dinamo, după nunta lui Florentin Petre: “Jucătorii au plecat acasă devreme”
- Farul – Rapid LIVE TEXT (17:00). Giuleştenii pot urca pe primul loc la Ovidiu. Echipele de start