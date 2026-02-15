Abdallah s-a ciocnit de Anestis în UTA Arad - FC Botoşani. Ce decizie a luat arbitrul - Antena Sport

După doar 15 minute din meciul UTA Arad – FC Botoşani, din etapa cu numărul 27 a Ligii 1, Abdallah, atacantul “Bătrânei Doamne”, s-a ciocnit violent de portarul oaspeţilor, Anestis. Fostul jucător de la Dinamo a rămas la pământ şi a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce şi-a spart buza.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ciocnirea violentă dintre cei doi a avut loc în afara careului celor de la FC Botoşani. În duel cu Miron pentru minge, Abdallah s-a ciocnit de Anestis, care a ieşit mult din poartă. În urma acestui moment, portarul oaspeţilor a acuzat şi el dureri, la umăr.

Abdallah s-a ciocnit de Anestis în UTA Arad – FC Botoşani

Dacă cei de la UTA Arad au cerut cel puţin lovitură liberă în favoarea lor, centralul George Găman a surprins. După ce Abdallah, care a început să sângereze, a primit îngrijiri medicale, jocul s-a reluat cu minge de arbitru pentru cei de la FC Botoşani, spre nedumerirea lui Adrian Mihalcea şi a spectatorilor prezenţi pe arena Francisc Neuman din Arad.

Echipele de start în UTA – FC Botoşani

UTA (4-2-3-1): Tordai – Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Sota, Odada – V. Costache, A. Roman, Tzionis – Abdallah

Rezerve: L. Roșu, Iacob, Benga, Stolnik, Popescu, Hrezdac, L. Mihai, Țăroi, Gojkovic, Ciubăncan, Ndon, Van Durmen

Absenți: Padula, Gorcea (accidentați)

Antrenor: Adrian Mihalcea

FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Friday Adams, Miron, Suta, R. Creț – Bordeianu, C. Petro – Dumiter, Ongenda, Pănoiu – Enzo Lopez

Rezerve: Kukic, Pavlovic, Bota, Diaw, Țigănașu, Papa, G. David, D. Dumitru, Bodișteanu, Cîmpanu, Mailat, Kovtaliuk

Absenți: Sadiku (nerefăcut)

Antrenor: Leo Grozavu