Charles Leclerc, surprins de rivalii din Formula 1 în timpul testelor de la Bahrain: "Ascund foarte multe" - Antena Sport

Charles Leclerc a oferit declaraţii, după primele zile de teste din Bahrain. Pilotul monegasc de la Ferrari a transmis că îşi doreşte să rămână precaut până la începutul sezonului, ţinând cont că monoposturile sunt complet diferite faţă de anii precedenţi.

Charles Leclerc s-a declarat mulţumit, însă, de fiabilitatea arătată de monopostul său Ferrari. El nu s-a pronunţat în privinţa performanţei acestuia, mărturisind că rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile în următoarea perioadă.

Charles Leclerc, surprins de rivalii din Formula 1 în timpul testelor de la Bahrain

Charles Leclerc a vorbit şi despre rivalii din Formula 1. Pilotul Ferrari consideră ca cei de la Red Bull au arătat mai mult potenţial în timpul testelor din Bahrain, în timp ce Mercedes şi-a ascuns adevăratele atuuri.

“Pentru moment, vreau să rămân precaut, pentru că dacă anul trecut aveai de ascuns două-trei lucruri privind potenţialul maşinii, acum sunt 10 sau chiar 15, pentru că este un sistem nou şi există multe căi prin care îţi poţi ascunde adevăratul potenţial, faţă de anii trecuţi. Deci în privinţa performanţei, e greu de ştiut.

În ceea ce priveşte fiabilitatea, arătăm bine, este un aspect pozitiv. Dar, în cele din urmă, performanţa – la fel ca şi fiabilitatea – este un lucru foarte important la care trebuie să excelăm şi nu ştim exact unde ne aflăm acum.