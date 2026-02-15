Charles Leclerc, surprins de rivalii din Formula 1 în timpul testelor de la Bahrain: "Ascund foarte multe" - Antena Sport

Închide meniul
Charles Leclerc, surprins de rivalii din Formula 1 în timpul testelor de la Bahrain: “Ascund foarte multe”

Viviana Moraru Publicat: 15 februarie 2026, 15:01

Charles Leclerc/ Profimedia

Charles Leclerc a oferit declaraţii, după primele zile de teste din Bahrain. Pilotul monegasc de la Ferrari a transmis că îşi doreşte să rămână precaut până la începutul sezonului, ţinând cont că monoposturile sunt complet diferite faţă de anii precedenţi.

Charles Leclerc s-a declarat mulţumit, însă, de fiabilitatea arătată de monopostul său Ferrari. El nu s-a pronunţat în privinţa performanţei acestuia, mărturisind că rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile în următoarea perioadă.

Charles Leclerc a vorbit şi despre rivalii din Formula 1. Pilotul Ferrari consideră ca cei de la Red Bull au arătat mai mult potenţial în timpul testelor din Bahrain, în timp ce Mercedes şi-a ascuns adevăratele atuuri.

“Pentru moment, vreau să rămân precaut, pentru că dacă anul trecut aveai de ascuns două-trei lucruri privind potenţialul maşinii, acum sunt 10 sau chiar 15, pentru că este un sistem nou şi există multe căi prin care îţi poţi ascunde adevăratul potenţial, faţă de anii trecuţi. Deci în privinţa performanţei, e greu de ştiut.

În ceea ce priveşte fiabilitatea, arătăm bine, este un aspect pozitiv. Dar, în cele din urmă, performanţa – la fel ca şi fiabilitatea – este un lucru foarte important la care trebuie să excelăm şi nu ştim exact unde ne aflăm acum.

Cred că Red Bull a arătat mai multe decât Mercedes şi a fost impresionant. Cred că Mercedes ascunde foarte multe şi doar timpul va spune cât de mult au putut ascunde”, a declarat Charles Leclerc, conform formula1.com.

A doua parte a testele din Bahrain se va desfăşura în perioada 18-20 februarie, live în AntenaPLAY. În testele desfăşurate între 11 şi 13 februarie, Lando Norris, Charles Leclerc şi Kunu Antonelli au fost cei mai rapizi.

