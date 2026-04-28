Ce s-a putut auzi din vestiarul Universităţii Craiova în timp ce Adrian Rus era la interviu! Scandări oribile

Jucătorii Universităţii Craiova au sărbătorit şi în vestiarul de la Mioveni victoria extrem de importantă, 1-0 cu FC Argeş, care îi aduce şi mai aproape de mult visatul titlu.
Momentul în care fotbaliştii au început să scandeze „Cine e pe primul loc?” l-a găsit pe Adrian Rus în timpul interviului acordat după meci. Acelea au fost clipele în care dinspre vestiar s-au auzit şi scandări la adresa rivalei Dinamo.
Scandări oribile din vestiarul Universităţii Craiova
“Săriți cu toții și strigați tare, să moară «câinii» din Ștefan cel Mare”, au scandat jucătorii lui Coelho, care sunt deja cu gândul la partida extrem de importantă cu Dinamo, ce va avea loc în Bănie, duminică, 3 mai, de la ora 21:00.
Pe de altă parte, Rus nu a fost deloc mulţumit de jocul prestat de echipa sa la Mioveni.
„A fost foarte greu în seara asta, nu tocmai o partidă bună din partea noastră. Am arătat spirit de echipă, ne-am sacrificat unul pentru altul, am alergat unul pentru altul. N-am jucat frumos, ci pentru trei puncte. Pe terenul ăsta nu am putut arăta mult spectacol, iar terenul este mai mic.
Au făcut un pressing om la om agresiv și jucau mereu mingi lungi. Suntem pe primul loc și sper să o ținem tot așa. O să fie o partidă foarte grea duminică, trebuie să intrăm la fel de motivați. Cu suporterii în spate, sper să luăm cele trei puncte și să ne bucurăm la sfârșit alături de ei”, a spus fundaşul de 30 de ani.
Echipa lui Filipe Coelho este prima în clasament, cu 42 de puncte, urmată de Universitatea Cluj, cu 39 de puncte. Pe trei este CFR Cluj, cu 37 de puncte, Dinamo e a patra, cu 34 de puncte, iar ultimele din play-off sunt Rapid, cu 32 de puncte, şi FC Argeş, cu 30 de puncte.
