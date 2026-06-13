Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Câți oameni au fost arestați în Mexic, după startul Campionatului Mondial. 11 polițiști au fost răniți

Câți oameni au fost arestați în Mexic, după startul Campionatului Mondial. 11 polițiști au fost răniți

Viviana Moraru Publicat: 13 iunie 2026, 15:38

Comentarii
Câți oameni au fost arestați în Mexic, după startul Campionatului Mondial. 11 polițiști au fost răniți

Polițiști lângă arena Azteca/ Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ziua de deschidere a Cupei Mondiale FIFA 2026 s-a soldat cu 19 arestări din diverse motive la Ciudad de Mexico, precum şi cu 11 poliţişti răniţi în ciocniri cu protestatarii care s-au adunat în apropierea stadionului unde echipa naţională a Mexicului a înfrunta Africa de Sud, au raportat autorităţile vineri, citate de EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Secretariatul pentru Securitate Cetăţenească (SSC) al capitalei mexicane a subliniat, într-un comunicat, că operaţiunea specială derulată cu ocazia inaugurării Cupei Mondiale a implicat agenţi de poliţie şi grupuri de voluntari, care au fost desfăşuraţi în apropiere de Estadio Ciudad de Mexico (cunoscut anterior sub numele de Azteca) şi în principalele zone de adunare.

19 arestări și 11 polițiști răniți în Mexic, după debutul Campionatului Mondial

Înaintea meciului de joi, agenţii au arestat patru persoane – doi bărbaţi şi două femei – în apropierea stadionului pentru că deţineau permise de acces contrafăcute.

În aceeaşi zonă, au avut loc demonstraţii, iar un grup de indivizi mascaţi au aruncat cu artificii, pietre şi alte obiecte asupra poliţiei, potrivit SSC. În urma acestor acţiuni, opt persoane au fost arestate şi aduse în faţa autorităţilor. În plus, alte patru persoane au fost duse în faţa unui judecător pentru deteriorarea proprietăţii publice. Toate persoanele au fost ulterior eliberate, detaliază comunicatul de presă.

În urma acestor evenimente, unsprezece agenţi de poliţie au fost răniţi, dintre care şase au fost transportaţi la spitale pentru îngrijiri medicale din cauza contuziilor suferite.

Reclamă
Reclamă

De asemenea, la “Fan Fest”-ul din piaţa centrală Zocalo, unde au fost desfăşuraţi 11.000 de agenţi de securitate, au fost arestaţi un bărbat şi două femei, fiind recuperate totodată 36 de telefoane mobile furate de la participanţi.

“La următoarele meciuri de fotbal care vor avea loc pe Estadio Ciudad de Mexico, Secretariatul pentru Securitate Cetăţenească va implementa o operaţiune specială pentru siguranţa tuturor fanilor, pe lângă menţinerea supravegherii şi a activităţii operative în cele 16 sectoare’, a concluzionat SSC.

Deschiderea Cupei Mondiale, pe care Mexicul o organizează împreună cu Statele Unite şi Canada, a fost marcată de absenţa de pe stadion a preşedintei mexicane Claudia Sheinbaum şi de demonstraţii ale diferitelor grupuri, cum ar fi profesori şi familii ale persoanelor dispărute, care au avut loc în afara perimetrului de securitate pentru accederea în complexul sportiv.

O trotinetă pusă la încărcat ar fi provocat explozia în blocul din Timişoara. Locatarii, evacuaţi de urgenţăO trotinetă pusă la încărcat ar fi provocat explozia în blocul din Timişoara. Locatarii, evacuaţi de urgenţă
Reclamă

Următorul meci din ţara latino-americană va fi duminică la Monterrey (nord-estul Mexicului), între Suedia şi Tunisia, în cadrul Grupei F a Cupei Mondiale, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Băiatul de 15 ani din Timiș care a căzut cu trotineta electrică a murit: "Drum lin către îngeri, copil drag!"
Observator
Băiatul de 15 ani din Timiș care a căzut cu trotineta electrică a murit: "Drum lin către îngeri, copil drag!"
Gigi Becali a vrut să pună antrenor la FCSB un rapidist înrăit! Negocieri secrete la mănăstire: „M-a șocat propunerea”
Fanatik.ro
Gigi Becali a vrut să pună antrenor la FCSB un rapidist înrăit! Negocieri secrete la mănăstire: „M-a șocat propunerea”
15:25

Decizia luată de Sorana Cîrstea, înaintea participării la Wimbledon. Anunț de ultim moment
15:11

Marele rapidist care a negociat cu Gigi Becali chiar în biserică! De ce a picat totul
14:47

VIDEOCalificările MP al Barcelonei, Antena 3 CNN și AntenaPLAY (ora 17:00). Russell, cel mai rapid în FP3
14:46

Haiti – Scoția LIVE VIDEO (04:00, Antena 1 și AntenaPLAY), în Grupa C de la Campionatul Mondial
14:05

Transfer ratat pentru Gigi Becali. Jucătorul dorit la FCSB a fost prezentat oficial la altă echipă
13:48

Brazilia – Maroc LIVE VIDEO (01:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Naționala lui Ancelotti, misiune dificilă în primul meci de la CM
Vezi toate știrile
1 Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta 2 Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României 3 Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat 4 „Când cauți cele mai proaste transferuri la Real, mă găsești pe mine!” Geniul distrus de Mourinho în primul mandat 5 Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale a fost pe AntenaPLAY! 6 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Unde ajunge fotbalistul debutat la națională de Gică Hagi și cât încasează ardelenii
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat astaMeciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta