Câți oameni au fost arestați în Mexic, după startul Campionatului Mondial. 11 polițiști au fost răniți

Ziua de deschidere a Cupei Mondiale FIFA 2026 s-a soldat cu 19 arestări din diverse motive la Ciudad de Mexico, precum şi cu 11 poliţişti răniţi în ciocniri cu protestatarii care s-au adunat în apropierea stadionului unde echipa naţională a Mexicului a înfrunta Africa de Sud, au raportat autorităţile vineri, citate de EFE.

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Secretariatul pentru Securitate Cetăţenească (SSC) al capitalei mexicane a subliniat, într-un comunicat, că operaţiunea specială derulată cu ocazia inaugurării Cupei Mondiale a implicat agenţi de poliţie şi grupuri de voluntari, care au fost desfăşuraţi în apropiere de Estadio Ciudad de Mexico (cunoscut anterior sub numele de Azteca) şi în principalele zone de adunare.

19 arestări și 11 polițiști răniți în Mexic, după debutul Campionatului Mondial

Înaintea meciului de joi, agenţii au arestat patru persoane – doi bărbaţi şi două femei – în apropierea stadionului pentru că deţineau permise de acces contrafăcute.

În aceeaşi zonă, au avut loc demonstraţii, iar un grup de indivizi mascaţi au aruncat cu artificii, pietre şi alte obiecte asupra poliţiei, potrivit SSC. În urma acestor acţiuni, opt persoane au fost arestate şi aduse în faţa autorităţilor. În plus, alte patru persoane au fost duse în faţa unui judecător pentru deteriorarea proprietăţii publice. Toate persoanele au fost ulterior eliberate, detaliază comunicatul de presă.

În urma acestor evenimente, unsprezece agenţi de poliţie au fost răniţi, dintre care şase au fost transportaţi la spitale pentru îngrijiri medicale din cauza contuziilor suferite.