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Cosmin Olăroiu, prezentat oficial la noua sa echipă! Salariu colosal pentru tehnicianul român

Daniel Işvanca Publicat: 13 iunie 2026, 16:22

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Cosmin Olăroiu, prezentat oficial la noua sa echipă! Salariu colosal pentru tehnicianul român

Cosmin Olăroiu / Profimedia

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Cosmin Olăroiu a trecut rapid peste despărțirea de selecționata Emiratelor Arabe Unite, iar tehnicianul român a fost prezentat oficial în calitate de antrenor al celor de la Al Jazira.

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Contractul semnat de Olăroiu este valabil până în vara anului 2028, iar salariul cu care acesta va fi remunerat este unul uriaș, fiind unul dintre cei mai bine plătiți antrenori din Golf.

Cosmin Olăroiu a semnat cu Al Jazira

Cosmin Olăroiu nu a stat departe de banca tehnică, iar antrenorul și-a găsit rapid echipă, fiind prezentat sâmbătă de către Al Jazira, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul patru în Emiratele Arabe Unite.

Românul a semnat un contract valabil până în vara anului 2028 și va încasa un salariu anual de aproximativ 5,2 milioane de euro, devenind unul dintre cei mai bine plătiți tehnicieni din Golf.

„Suntem încântați să anunțăm semnarea oficială a contractului cu antrenorul român Cosmin Olăroiu, în funcția de manager al primei echipe, cu un contract care se întinde până în 2028”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

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