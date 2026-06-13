Decizia luată de Sorana Cîrstea, înaintea participării la Wimbledon. Anunț de ultim moment

Sorana Cîrstea a luat o decizie importantă, înaintea participării la Wimbledon. Al treilea turneu de Grand Slam al anului se va desfășura în perioada 29 iunie – 12 iulie.
Sorana Cîrstea a decis să se retragă de la turneele premergătoare Wimbledon, anume Berlin și Hamburg. Acestea se desfășoară în următoarele două săptămâni.
Decizia luată de Sorana Cîrstea, înaintea participării la Wimbledon: s-a retras de la Berlin și Hamburg
Sorana Cîrstea a anunțat că a decis să nu mai participe la Berlin și Hamburg din cauza unei mici accidentări, suferite după meciul cu Emma Răducanu, pierdut în turul doi la Queen’s.
„Din păcate, din cauza unei mici accidentări suferite în această săptămână, trebuie să mă retrag de la Berlin și Hamburg. Chiar așteptam perioada din Germania, dar corpul meu are nevoie de puțin timp să își revină. Ne revedem la Wimbledon!”, a anunțat Sorana Cîrstea, pe Instagram.
Sorana Cîrstea va avea, astfel, mai mult timp la dispoziție pentru a se pregăti de Wimbledon. Anul trecut, românca a fost eliminată încă din primul tur de Hailey Baptiste, în trei seturi.
Sorana Cîrstea, locul 18 WTA şi cap de serie 7, a fost eliminată de Emma Răducanu în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 500 de la Londra.
Britanica Răducanu, numărul 42 mondial, s-a impus cu scorul de 6-4, 6-2, într-o oră şi 27 de minute.
Vineri a fost eliminată în optimi şi Jaqueline Cristian, locul 38 WTA, ea fiind învinsă de sportiva britanică Katie Boulter, numărul 73 mondial, scor 6-1, 6-3, într-o oră şi şapte minute.
Pentru participarea în turul al doilea, Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea au obţinut câte un premiu de 28.245 de dolari şi 60 de puncte.
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