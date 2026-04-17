Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea după ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale. Verdictul medicilor

Radu Constantin Publicat: 17 aprilie 2026, 22:36

Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea după ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale. Verdictul medicilor

Daniel Bîrligea, în timpul unui meci la FCSB / Sport Pictures

Daniel Bîrligea a suferit o ruptură de tendon şi va absenta până la finalul lunii mai. Între timp, jucătorul a decis să scape de o altă problemă de sănătate, mai veche. El a suferit o intervenţie chirurgicală la Spitalul Monza pentru o deviaţie de sept.

El se va recupera rapid, iar intervenţia a fost una uşoară, anunţă fanatik.ro.

„Nu pot să dau informaţii despre procedură fără consimţământul pacientului. Am operat mai mulţi jucători de la ei, dar şi alte persoane publice celebre. Sunt cât se poate de discret faţă de pacienţii mei. Tot ce pot să vă spun este că vorbim de o procedură minim invazivă, endoscopic, se recuperează rapid, iar pacienţii nu mai au niciodată probleme cu respiraţia.

Nu este o operaţie care să aibă recidivă. Mai mult decât atât nu pot să vă spun despre operaţia pacientului fără acordul său, mă feresc de aceste lucruri şi nu este corect să o fac”, a spus dr. Bogdan Mocanu, cel care s-a ocupat de intervenţie.

