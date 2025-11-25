Primul transfer al iernii pentru Gigi Becali şi FCSB a intrat în linie dreaptă - Antena Sport

Liber de contract, Andre Duarte şi-a dat acordul să vină la FCSB. El ar urma să se alăture echipei lui Gigi Becali din iarnă, anunţă fanatik.ro.

Chiar dacă a fost unul dintre titularii incontestabili ai echipei, Andre Duarte nu a plecat în condiții bune de la Ujpest. EL a fost exclus din lot 3 săptămâni, apoi, după mai multe discuţii cu conducerea clubului, fundașul portughez și-a anunțat plecarea. Totuși, Ujpest nu a postat niciun mesaj legat de plecarea lui Andre Duarte.

“Astăzi îmi iau rămas bun de la Ujpest. Clubul care a fost casa mea în ultimele 16 luni. Vreau să le mulțumesc coechipierilor mei și staff-ului pentru toate momentele pe care le-am împărtășit și le-am petrecut împreună.

Iau cu mine prietenii, învățămintele și mândria de a fi reprezentat acest club! Eu și familia mea am fost foarte fericiți aici, am găsit oameni speciali și am creat legături care vor rămâne cu noi pentru totdeauna.

Cu toate acestea, s-au întâmplat și lucruri care nu au fost bune și niciun jucător profesionist nu ar trebui să le ignore. Din acest motiv, ultimele 20 de zile la club au fost, fără îndoială, cele mai grele din întreaga mea carieră. Totuși, acesta nu a fost sfârșitul pe care mi l-am dorit sau la care am visat”, a spus Duarte la plecare.