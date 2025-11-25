Primul transfer al iernii pentru Gigi Becali şi FCSB a intrat în linie dreaptă - Antena Sport

Închide meniul
Primul transfer al iernii pentru Gigi Becali şi FCSB a intrat în linie dreaptă

Home | Fotbal | Liga 1 | Primul transfer al iernii pentru Gigi Becali şi FCSB a intrat în linie dreaptă

Primul transfer al iernii pentru Gigi Becali şi FCSB a intrat în linie dreaptă

Radu Constantin Publicat: 25 noiembrie 2025, 12:40

Comentarii
Primul transfer al iernii pentru Gigi Becali şi FCSB a intrat în linie dreaptă

Gigi Becali, cu pumnul ridicat în aer - Sport Pictures

Liber de contract, Andre Duarte şi-a dat acordul să vină la FCSB. El ar urma să se alăture echipei lui Gigi Becali din iarnă, anunţă fanatik.ro.

Chiar dacă a fost unul dintre titularii incontestabili ai echipei, Andre Duarte nu a plecat în condiții bune de la Ujpest. EL a fost exclus din lot 3 săptămâni, apoi, după mai multe discuţii cu conducerea clubului, fundașul portughez și-a anunțat plecarea. Totuși, Ujpest nu a postat niciun mesaj legat de plecarea lui Andre Duarte.

“Astăzi îmi iau rămas bun de la Ujpest. Clubul care a fost casa mea în ultimele 16 luni. Vreau să le mulțumesc coechipierilor mei și staff-ului pentru toate momentele pe care le-am împărtășit și le-am petrecut împreună.

Iau cu mine prietenii, învățămintele și mândria de a fi reprezentat acest club! Eu și familia mea am fost foarte fericiți aici, am găsit oameni speciali și am creat legături care vor rămâne cu noi pentru totdeauna.

Cu toate acestea, s-au întâmplat și lucruri care nu au fost bune și niciun jucător profesionist nu ar trebui să le ignore. Din acest motiv, ultimele 20 de zile la club au fost, fără îndoială, cele mai grele din întreaga mea carieră. Totuși, acesta nu a fost sfârșitul pe care mi l-am dorit sau la care am visat”, a spus Duarte la plecare.

A fost dorit de Gigi Becali şi în urmă cu trei ani

Lusitanul a fost dorit de Gigi Becali la FCSB în urmă cu trei ani, imediat după ce a părăsit Craiova şi a ales să joace pentru Osijek. După o scurtă experienţă în Croaţia, fotbalistul a semnat cu Ujpest, formație din prima ligă. În momentul în care a ajuns Ujpest, maghiarii au plătit pentru el 400.000 de euro către NK Osijek, club cu care se afla sub contract. Duarte încasa lunar 20.000 de euro salariu în Ungaria.

În prezent, Duarte este cotat la 1 milion de euro, potrivit Transfermarkt. Fundașul de 28 de ani a mai evoluat pentru Alverca, Estrela Amadora, FCU Craiova, Reggiana și NK Osijek. La formația din Bănie, el a evoluat în 45 de partide.

