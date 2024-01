Ce sumă a plătit Adi Mutu pentru a pleca de la Rapid. "Noi încercăm să ne onorăm contractele" - Antena Sport

Reclamă

La acea vreme, la începutul lunii iulie, Dan Şucu susţinea că „dragoste cu sila nu se poate”. Mutu pleca de la Rapid, echipă cu care terminase pe 5, în play-off. Mutu a recunoscut recent că a plecat pentru bani din Giuleşti.

Adi Mutu: „A fost vorba de oportunitatea financiară”

„Rapid e o echipă bună și am lăsat-o așa. Nu a fost un lucru planificat. A fost vorba de oportunitatea financiară. Eu am avut o discuție cu cei din conducere. Am pus împreună umărul la ceea ce pretinde Rapid în ziua de astăzi.

Rapidul face niște pași normali. Este o creștere normală. Atât s-a putut la momentul respectiv. A fost o creștere de la faptul că au jucat în play-out și după în play-off. Au fost făcute și investiții. A venit și Dugandzic, care a fost golgheter.

Și anul acesta la fel. Va ajunge cât mai sus, acolo unde îi este locul. Îmi place Rapid. Nu pot să spun ce nu funcționează pentru că nu îmi place să critic staff-ul tehnic. Declarațiile mele se pot interpreta și nu vreau să deranjez antrenorul, precum au făcut-o alții când eram acolo”, a spus Mutu, pentru sursa citată mai sus.

