Adrian Mutu a spus dacă ar antrena vreodată FCSB! "Briliantul" a dat cărţile pe faţă despre Gigi Becali - Antena Sport

Își permite să facă și treaba asta pentru că sunt banii lui. Are curajul să se afișeze. Nu am lucrat niciodată. Nu am auzit nimic de la CFR.

Nu vreau să mă adresez lui. Nu aș sta în ceva de genul acesta. Nici nu vreau să îi judec. Mă simt inutil acolo. Nu vreau să stau acolo pentru că sunt inutil. Credeți voi că Gigi Becali stă să antreneze toată ziua?”, a declarat Adrian Mutu pentru digisport.ro.

„Neluţu Varga ştie numărul meu!” Adrian Mutu a recunoscut oferta pe care a avut-o de la CFR Cluj

Adrian Mutu a recunoscut, în direct, oferta pe care a avut-o de la CFR Cluj. Antrenorul a dezvăluit că a fost contactat, de mai multe ori, de către Neluţu Varga, mărturisind că l-ar tenta să-i antreneze pe clujeni, în viitor.

Adrian Mutu a rămas liber de contract, după ce în această iarnă s-a despărţit de Neftci Baku. Doar o jumătate de sezon a petrecut „Briliantul” pe banca azerilor, pe care i-a preluat în vară, după plecarea de la Rapid.

Adrian Mutu a dezvăluit că a purtat discuţii cu Neluţu Varga, pentru a o prelua pe CFR Cluj. „Briliantul” s-a declarat dispus să îi antreneze pe clujeni, deoarece aceştia au ca obiectiv câştigarea titlului.

De asemenea, Mutu s-a mai declarat dispus să negocieze din nou cu Neluţu Varga, mărturisind că în cazul în care va fi dorit cu adevărat la CFR Cluj, patronul clujenilor îl va contacta imediat. „CFR e o echipă care m-ar interesa” „CFR e o echipă care m-ar interesa, pentru că e una care câștigă campionate. Vreau să merg la una care poate să îmi pună în valoare calitățile și eu să pot să am succes cu acea echipă. E foarte greu să ai o echipă care nu concurează la un nivel la care tu vrei. Eu știu cum e, am fost și la echipă mică și la echipă mare. Da, e adevărat (n.r. că Ioan Varga l-a dorit de mai multe ori). Cred că, dacă mă dorește cu adevărat, pune mâna pe telefon și mă sună. Știe numărul meu. I-am mai transmis cândva că, dacă vrea ca eu să fiu sperietoarea tuturor antrenorilor de la CFR, nu prea e ok”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro. Adrian Mutu a dat cărţile pe faţă, după plecarea de la Neftci Baku Adrian Mutu a dat cărţile pe faţă, după plecarea de la Neftci Baku. Antrenorul român a dezvăluit ce s-a întâmplat de fapt, atunci când a decis să se despartă de formaţia din Azerbaidjan. Acesta le-a transmis oficialilor azeri faptul că nu va mai reveni la echipă, după pauza pe care a luat-o, ca urmare a decesului mamei sale. Adrian Mutu a dezvăluit că el a luat decizia de a pleca de la Neftchi şi nu a fost dat afară de la clubul azer. Acesta a transmis că presiunea a fost una imensă, încă de la începutul mandatului său în Azerbaidjan. Reclamă

„Aș vrea să rectific ceva ce s-a scris, asta în favoarea clubului. S-a spus că m-a dat afară în momentul acela dificil pentru mine. Nu e așa, nu s-a întâmplat chiar așa.

În momentul când mama a intrat în comă, eu le-am transmis că vreau să fiu alături de familie. Când s-a întâmplat, le-am spus că nu o să mă mai întorc.

Ei s-au comportat și se comportă foarte bine. Atunci nu mai îmi era capul la fotbal. Nu a fost nicio ceartă, nu am făcut niciun gest.

Nu vreau să par o victimă. Acesta este adevărul. Eu am plecat imediat, în acea zi. Au fost mai multe chestii”, a transmis Adrian Mutu, potrivit sursei citate.