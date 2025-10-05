Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a criticat doi jucători după ce FCSB a câştigat cu 1-0 derby-ul cu Universitatea Craiova. Campioana ultimelor două sezoane s-a impus la limită, cu 1-0, dintr-un gol marcat din penalty de Florin Tănase.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali i-a criticat dur după meci pe Denis Alibec şi Mamadou Thiam. După meciul pierdut de FCSB cu Young Boys, 0-2, Denis Alibec i-a transmis tranşant lui Gigi Becali că e nemulţumit de situaţia lui de la FCSB. Alibec a spus că vrea să joace mai mult.

Gigi Becali i-a criticat pe Denis Alibec şi Mamadou Thiam după FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Becali nu a ratat ocazia de a-l taxa pe Alibec după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Patronul FCSB-ului anunţa atunci când l-a transferat pe Denis Alibec de la Farul că a ajuns la o înţelegere cu atacant pentru a nu-l critica public. Becali l-a mai criticat şi în trecut pe Alibec.

“Altceva e să ratezi, altceva e să n-alergi. Ați văzut, Alibec, l-am băgat, ce a făcut? Tu ce faci, dormi pe teren? A lăsat mingea, al doilea 11 metri, a fost faza lui. Eu aveam nevoie să vii să faci pressing să țină scorul. Și Thiam la fel, ce faci, bă, ne pierzi mingile? Pe ăștia doi îi cert”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro după FCSB – Universitatea Craiova 1-0.

FCSB – Universitatea Craiova 1-0

FCSB a învins-o, duminică seara, pe Arena Naţională, pe Universitatea Craiova, cu 1-0, în derby-ul etapei a 12-a a Ligii 1.