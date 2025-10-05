Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! - Antena Sport

Închide meniul
Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby!

Publicat: 5 octombrie 2025, 22:51

Gigi Becali / Hepta

Gigi Becali (67 de ani) a criticat doi jucători după ce FCSB a câştigat cu 1-0 derby-ul cu Universitatea Craiova. Campioana ultimelor două sezoane s-a impus la limită, cu 1-0, dintr-un gol marcat din penalty de Florin Tănase.

Becali i-a criticat dur după meci pe Denis Alibec şi Mamadou Thiam. După meciul pierdut de FCSB cu Young Boys, 0-2, Denis Alibec i-a transmis tranşant lui Gigi Becali că e nemulţumit de situaţia lui de la FCSB. Alibec a spus că vrea să joace mai mult.

Gigi Becali i-a criticat pe Denis Alibec şi Mamadou Thiam după FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Becali nu a ratat ocazia de a-l taxa pe Alibec după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Patronul FCSB-ului anunţa atunci când l-a transferat pe Denis Alibec de la Farul că a ajuns la o înţelegere cu atacant pentru a nu-l critica public. Becali l-a mai criticat şi în trecut pe Alibec.

“Altceva e să ratezi, altceva e să n-alergi. Ați văzut, Alibec, l-am băgat, ce a făcut? Tu ce faci, dormi pe teren? A lăsat mingea, al doilea 11 metri, a fost faza lui. Eu aveam nevoie să vii să faci pressing să țină scorul. Și Thiam la fel, ce faci, bă, ne pierzi mingile? Pe ăștia doi îi cert”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro după FCSB – Universitatea Craiova 1-0.

FCSB – Universitatea Craiova 1-0

FCSB a învins-o, duminică seara, pe Arena Naţională, pe Universitatea Craiova, cu 1-0, în derby-ul etapei a 12-a a Ligii 1.

În minutul 8, arbitrul Istvan Kovacs a dictat penalty pentru FCSB la un duel între Bîrligea şi Romanchuk, dar, după verificarea VAR, arbitrul a anulat decizia. Trei minute mai târziu craiovenii au trecut pe lângă gol la ratarea lui Samuel Teles. Rădoi a fost nevoit să schimbe în inutul 14, când a ieşit de pe teren, accidentat, Mihnea Rădulescu. Gazdele au primit penalty în minutul 38, după un fault făcut de Screciu asupra lui Stoian, iar Florin Tănase a transformat, deschizând scorul şi bifând al şaptelea gol stagional.

Din minutul 58 oltenii au rămas în zece oameni, după ce Alexandru Cicâldău a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat. Patru minute mai târziu, Nsimba l-a încercat pe Târnovanu cu un şut puternic. Bucureştenii au mai primit o lovitură de pedeapsă, în minutul 78, pentru un henţ al lui Florin Ştefan, dar Isenko a apărat penalty-ul executat de Florin Tănase. Gazdele au controlat finalul meciului şi nu le-au permis elevilor lui Mirel Rădoi să se apropie periculos de poarta lui Târnovanu, iar scorul final a fost FCSB – Universitatea Craiova 1-0.

În clasament, Craiova rămâne pe locul secund, cu 24 de puncte, la un punct în spatele liderului Rapid. FCSB se află la a treia victorie din acest sezon al Ligii 1 şi, cu 13 puncte, ocupă poziţia a 11-a, la cinci puncte de locurile care asigură prezenţa în play-off.

