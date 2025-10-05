Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FCSB - Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Duel crucial pentru roş-albaştri - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FCSB – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Duel crucial pentru roş-albaştri

FCSB – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Duel crucial pentru roş-albaştri

Publicat: 5 octombrie 2025, 9:49

Comentarii
FCSB – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Duel crucial pentru roş-albaştri

Daniel Bîrligea, în timpul unui meci - Profimedia Images

Marele derby al etapei a 12-a, dintre FCSB şi Universitatea Craiova, se va desfăşura duminică, de la 20:30. Înainte de duelul de pe Arena Naţională, FCSB e pe locul 11, cu 10 puncte, la 14 lungimi de Craiova, care a coborât pe 2, după victoria Rapidului cu Farul (3-1).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ambele echipe vin după eşecuri înregistrate în cupele europene. FCSB a fost învinsă în grupa Europa League de Young Boys Berna (0-2), în timp ce oltenii au pierdut cu acelaşi scor duelul din Conference League cu Rakow.

Gigi Becali nu a anunţat echipa de start înainte de FCSB – Universitatea Craiova

Meciul este unul de o importanţă uriaşă, acesta fiind motivul pentru care patronul roş-albaştrilor a ales să nu anunţe echipa de start cu o zi-două înainte, aşa cum o face de obicei.

“Sunt mulțumit că joacă echipa. Că am luat o bătaie, două, asta e, dar să joace echipa. O să vedeți voi echipa asta cu Craiova, duminică. Nu mai spun acum cu cine joc.

Lui Mirel nu îi spun, că e prea hoț! Pe bune, nu îi spun! Niciodată nu îi spun lui Mirel înainte, că e hoț. Este expert, hoț, șmecherit la tactici!”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Mirel Rădoi se aşteaptă la încă un duel de foc

Universitatea Craiova are un singur eşec în Liga 1, cel cu Oţelul, iar Mirel Rădoi ştie că pe olteni îi aşteaptă un duel extrem de dificil pe Arena Naţională. Asta chiar dacă pe cel mai mare stadion al ţării se vor afla maximum 15.000 de suporteri.

“Ne așteaptă din nou un meci foarte intens, după derby-ul cu Dinamo. A fost și un meci internațional la mijlocul acestei săptămâni, un meci cu ambiții personale și nu numai, cred că și cu dorințe speciale.

Am văzut că FCSB a odihnit foarte mulți jucători pentru această partidă. Chiar a arătat că partida cu Universitatea Craiova e mult mai importantă decât partida cu Young Boys.

Exclusiv. Prima reacție a Elenei Udrea după decizia Curţii de Apel în cazul Alinei BicaExclusiv. Prima reacție a Elenei Udrea după decizia Curţii de Apel în cazul Alinei Bica
Reclamă

Prin prisma faptului că au odihnit foarte mulți jucători, sunt sigur că vor încerca să vină cu un presing ultraofensiv, așa cum au făcut-o și în partida cu Young Boys, cum au încercat și în partida de acasă cu Oțelul Galați”, a spus Rădoi.

Istvan Kovacs arbitrează derby-ul

Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru partida FCSB – Universitatea Craiova, care se va disputa duminică, de la ora 20.30, în etapa a 12-a a Superligii.

Kovacs va fi ajutat la cele două linii de Mihai Marius Marica şi Ferencz Tunyogi. În camera VAR se vor afla Sorin Costreie şi Valentin Porumbel. Arbitru de rezervă va fi Sorin Vadana, iar observator Augustus Constantin.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
Observator
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
Era unul dintre cei mai mari portari din Europa, dar acum trăiește într-o sărăcie de nedescris. Povestea dureroasă a lui Ivan Budincevic: ”Toți m-au uitat, mor de foame”
Fanatik.ro
Era unul dintre cei mai mari portari din Europa, dar acum trăiește într-o sărăcie de nedescris. Povestea dureroasă a lui Ivan Budincevic: ”Toți m-au uitat, mor de foame”
11:47
Surpriza pregătită de Gigi Becali pentru primul 11 al FCSB-ului în derby-ul cu Craiova. Ce se întâmplă cu Adrian Şut
11:05
25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan – “Unicul Căpitan”
11:04
Cristi Chivu şi-a supărat starul de la Inter. Reacţie nervoasă în momentul schimbării: “A dat cu pumnul”
10:34
Cristi Săpunaru revine lângă Porto. Va fi prezent la derby-ul “de foc” cu Benfica
9:41
Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu
9:31
Cu ce problemă se confruntă Mirel Rădoi înaintea derby-ului cu FCSB. Anunţul antrenorului de la Universitatea Craiova
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 3 Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” 4 VIDEOGeorge Russell, pole-position în Marele Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) 5 Inter – Cremonese 4-1. Echipa lui Cristi Chivu, a cincea victorie la rând. Bonny, omul meciului 6 Dorinel Munteanu, aproape de revenire. Antrenorul cu care se luptă pentru a prelua noua echipă
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor