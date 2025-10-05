FCSB - Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Duel crucial pentru roş-albaştri - Antena Sport

Marele derby al etapei a 12-a, dintre FCSB şi Universitatea Craiova, se va desfăşura duminică, de la 20:30. Înainte de duelul de pe Arena Naţională, FCSB e pe locul 11, cu 10 puncte, la 14 lungimi de Craiova, care a coborât pe 2, după victoria Rapidului cu Farul (3-1).
Ambele echipe vin după eşecuri înregistrate în cupele europene. FCSB a fost învinsă în grupa Europa League de Young Boys Berna (0-2), în timp ce oltenii au pierdut cu acelaşi scor duelul din Conference League cu Rakow.
Gigi Becali nu a anunţat echipa de start înainte de FCSB – Universitatea Craiova
Meciul este unul de o importanţă uriaşă, acesta fiind motivul pentru care patronul roş-albaştrilor a ales să nu anunţe echipa de start cu o zi-două înainte, aşa cum o face de obicei.
“Sunt mulțumit că joacă echipa. Că am luat o bătaie, două, asta e, dar să joace echipa. O să vedeți voi echipa asta cu Craiova, duminică. Nu mai spun acum cu cine joc.
Lui Mirel nu îi spun, că e prea hoț! Pe bune, nu îi spun! Niciodată nu îi spun lui Mirel înainte, că e hoț. Este expert, hoț, șmecherit la tactici!”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.
Mirel Rădoi se aşteaptă la încă un duel de foc
Universitatea Craiova are un singur eşec în Liga 1, cel cu Oţelul, iar Mirel Rădoi ştie că pe olteni îi aşteaptă un duel extrem de dificil pe Arena Naţională. Asta chiar dacă pe cel mai mare stadion al ţării se vor afla maximum 15.000 de suporteri.
“Ne așteaptă din nou un meci foarte intens, după derby-ul cu Dinamo. A fost și un meci internațional la mijlocul acestei săptămâni, un meci cu ambiții personale și nu numai, cred că și cu dorințe speciale.
Am văzut că FCSB a odihnit foarte mulți jucători pentru această partidă. Chiar a arătat că partida cu Universitatea Craiova e mult mai importantă decât partida cu Young Boys.
Prin prisma faptului că au odihnit foarte mulți jucători, sunt sigur că vor încerca să vină cu un presing ultraofensiv, așa cum au făcut-o și în partida cu Young Boys, cum au încercat și în partida de acasă cu Oțelul Galați”, a spus Rădoi.
Istvan Kovacs arbitrează derby-ul
Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru partida FCSB – Universitatea Craiova, care se va disputa duminică, de la ora 20.30, în etapa a 12-a a Superligii.
Kovacs va fi ajutat la cele două linii de Mihai Marius Marica şi Ferencz Tunyogi. În camera VAR se vor afla Sorin Costreie şi Valentin Porumbel. Arbitru de rezervă va fi Sorin Vadana, iar observator Augustus Constantin.
