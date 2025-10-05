FCSB - Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Duel crucial pentru roş-albaştri - Antena Sport

Marele derby al etapei a 12-a, dintre FCSB şi Universitatea Craiova, se va desfăşura duminică, de la 20:30. Înainte de duelul de pe Arena Naţională, FCSB e pe locul 11, cu 10 puncte, la 14 lungimi de Craiova, care a coborât pe 2, după victoria Rapidului cu Farul (3-1).

Ambele echipe vin după eşecuri înregistrate în cupele europene. FCSB a fost învinsă în grupa Europa League de Young Boys Berna (0-2), în timp ce oltenii au pierdut cu acelaşi scor duelul din Conference League cu Rakow.

Gigi Becali nu a anunţat echipa de start înainte de FCSB – Universitatea Craiova

Meciul este unul de o importanţă uriaşă, acesta fiind motivul pentru care patronul roş-albaştrilor a ales să nu anunţe echipa de start cu o zi-două înainte, aşa cum o face de obicei.

“Sunt mulțumit că joacă echipa. Că am luat o bătaie, două, asta e, dar să joace echipa. O să vedeți voi echipa asta cu Craiova, duminică. Nu mai spun acum cu cine joc.

Lui Mirel nu îi spun, că e prea hoț! Pe bune, nu îi spun! Niciodată nu îi spun lui Mirel înainte, că e hoț. Este expert, hoț, șmecherit la tactici!”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.