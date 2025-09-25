Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cel mai nou transfer al lui Dinamo a avut drept model un jucător de la FCSB: "Marca multe goluri" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cel mai nou transfer al lui Dinamo a avut drept model un jucător de la FCSB: “Marca multe goluri”

Cel mai nou transfer al lui Dinamo a avut drept model un jucător de la FCSB: “Marca multe goluri”

Andrei Nicolae Publicat: 25 septembrie 2025, 11:18

Comentarii
Cel mai nou transfer al lui Dinamo a avut drept model un jucător de la FCSB: Marca multe goluri

Jucătorii de la FCSB, după un meci / Sport Pictures

Adrian Mazilu, cel mai recent transfer făcut de Dinamo în perioada de mercato, a vorbit despre modelele pe care le-a avut când era mai tânăr. Fotbalistul de bandă l-a numit în primul rând pe Gică Hagi, după care a vorbit și despre un jucător care se află în prezent în lotul celor de la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mazilu încă nu a apucat să debuteze în tricoul lui Dinamo, iar în acest moment se află în procesul separat de pregătire.

Mazilu a fost fanul lui Alibec când era mai mic

Într-un interviu acordat, jucătorul de 20 de ani adus de Dinamo de la Brighton a vorbit despre atacantul campioanei și a spus ce aprecia la el. Mazilu a dezvăluit că motivul admirației sale față de Alibec este legat și de o asemănare pe care a găsit-o între el și jucătorul de 34 de ani al roș-albaștrilor.

(n.r. Ai vreun model de când erai în adolescentă?) Da, pe Mister Hagi. L-am urmărit foarte mult. A fost şi rămâne un idol pentru mine. Când eram copil mă uitam şi la Denis Alibec.

Îmi placea că era stângaci ca şi mine şi stilul lui de atacant îmi plăcea foarte mult şi că marca foarte multe goluri“, a spus nou-transferatul de la Dinamo, potrivit orangesport.ro.

Reclamă
Reclamă

Adrian Mazilu a revenit în România în această vară, după ce a plecat la începutul anului 2024 la Brighton. Fotbalistul cotat în prezent la 1 milion de euro a fost împrumutat la Vitesse Arnhem, însă nu a confirmat și a revenit în Anglia în vara aceluiași an, confruntându-se în paralel și cu probleme medicale.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
Observator
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
România a pierdut la miezul nopții un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum pot FCSB și U Craiova să urce SuperLiga în top 20 din Europa
Fanatik.ro
România a pierdut la miezul nopții un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum pot FCSB și U Craiova să urce SuperLiga în top 20 din Europa
14:14
Dinamo joacă derby-ul cu Universitatea Craiova fără trei oameni de bază. Anunțul lui Zeljko Kopic
14:09
Mirel Rădoi nu mai ţine cont de nimic. Decizia radicală: “Să se ducă acasă!”
13:49
Pilotul care a “păcălit” moartea revine într-o mașină de Formula 1 după cinci ani: “Nu-mi vine să cred”
13:15
Florin Tănase și Mihai Stoica, sancționați de Comisia de Disciplină. Ce pedepse au primit cei doi
13:12
Magda Rusu, cu lacrimi în ochi după aurul de la Mondiale: “Dumnezeu face minuni prin oameni. Nu ştiam dacă pot concura”
12:45
EXCLUSIVDaria Silişteanu şi povestea medaliei de argint de la Mondialele de juniori: “O surpriză foarte mare”
Vezi toate știrile
1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria 3 Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria! 4 FotoRăzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria 5 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1 6 “Doare” Reacţia lui Mihai Stoichiţă după incidentele grave de la meciul România – Ungaria
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu