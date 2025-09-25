Cel mai nou transfer al lui Dinamo a avut drept model un jucător de la FCSB: "Marca multe goluri" - Antena Sport

Adrian Mazilu, cel mai recent transfer făcut de Dinamo în perioada de mercato, a vorbit despre modelele pe care le-a avut când era mai tânăr. Fotbalistul de bandă l-a numit în primul rând pe Gică Hagi, după care a vorbit și despre un jucător care se află în prezent în lotul celor de la FCSB.

Mazilu încă nu a apucat să debuteze în tricoul lui Dinamo, iar în acest moment se află în procesul separat de pregătire.

Mazilu a fost fanul lui Alibec când era mai mic

Într-un interviu acordat, jucătorul de 20 de ani adus de Dinamo de la Brighton a vorbit despre atacantul campioanei și a spus ce aprecia la el. Mazilu a dezvăluit că motivul admirației sale față de Alibec este legat și de o asemănare pe care a găsit-o între el și jucătorul de 34 de ani al roș-albaștrilor.

“(n.r. Ai vreun model de când erai în adolescentă?) Da, pe Mister Hagi. L-am urmărit foarte mult. A fost şi rămâne un idol pentru mine. Când eram copil mă uitam şi la Denis Alibec.

Îmi placea că era stângaci ca şi mine şi stilul lui de atacant îmi plăcea foarte mult şi că marca foarte multe goluri“, a spus nou-transferatul de la Dinamo, potrivit orangesport.ro.