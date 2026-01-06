Afacerile în care vrea să îşi investească banii jucătorul din naţionala României dorit de Gigi Becali la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) nu renunţă la transferul lui Kevin Ciubotaru (21 de ani) la FCSB. Patronul campioanei mărturisea că nu au mai avansat discuţiile cu tânărul fotbalist, având în vedere că nu a mai fost căutat de tatăl jucătorului. Totuşi, Becali nu a spus încă nu unui posibil transfer.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Şi Kevin Ciubotaru ar părea mai atras de un transfer în străinătate. Tânărul fotbalist de 21 de ani a debutat la echipa naţională la meciul amical câştigat de România cu Moldova, cu scorul de 2-1.

Kevin Ciubotaru a spus în ce afaceri vrea să îşi investească banii câştigaţi în fotbal

Ciubotaru şi-a făcut planul, în ce afaceri vrea să investească atunci când va câştiga mai mulţi bani din fotbal.

“Aș investi în imobiliare și, poate, în firme, în companii. În România. AirBnb-uri, cabane, în diverse zone din România. E foarte important să ai ceva aparte de fotbal. Sportul îți oferă o carieră scurtă de 10-15-20 de ani. De aceea mă gândesc să investesc, să am grijă de viitorul meu”, a declarat Kevin Ciubotaru pentru gsp.ro.

Kevin Ciubotaru este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 400.000 de euro. În acest sezon a evoluat în 19 meciuri în Liga 1, reuşind un assist pentru Hermannstadt.