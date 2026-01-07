Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Să se ridice în picioare și să aplaude îndelung!". Cum va fi primit Cristi Chivu la Parma - Inter - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | “Să se ridice în picioare și să aplaude îndelung!”. Cum va fi primit Cristi Chivu la Parma – Inter

“Să se ridice în picioare și să aplaude îndelung!”. Cum va fi primit Cristi Chivu la Parma – Inter

Dan Roșu Publicat: 7 ianuarie 2026, 8:53

Comentarii
Să se ridice în picioare și să aplaude îndelung!. Cum va fi primit Cristi Chivu la Parma – Inter

Cristi Chivu, în timpul meciului Inter - Bologna 3-1 - Profimedia Images

Cristi Chivu şi Inter vor avea o misiune dificilă pe Stadio Ennio Tardini, unde vor întâlni Parma, miercuri de la 21:45, într-un meci ce va conta pentru etapa a 19-a.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul va fi unul special pentru Chivu, care va întâlni prima echipă de seniori la care a fost antrenor. Jurnaliştii de la Gazzetta dello Sport susţin că fanii “cruciaţilor” ar trebui să îl aplaude în picioare pe românul de 45 de ani.

Cristi Chivu întâlneşte Parma

Chivu a ajuns la Parma în luna februarie, în locul lui Fabio Pecchia, şi a reuşit să salveze echipa de la retrogradare, în numai 13 meciuri petrecute pe banca “cruciaţilor”. A semnat apoi cu Inter, echipă cu care va fi în premieră adversarul Parmei.

“Suntem curioși să vedem cum va fi primit Chivu de fanii Parmei. Dacă mai există recunoștință în lumea asta, publicul de pe Tardini ar trebui să se ridice în picioare și să aplaude îndelung.

Chiar și așa, vor fi și cei care s-au simțit trădați de decizia lui Chivu de a merge la Inter și, probabil, își vor exprima nemulțumirea prin huiduieli.

Reclamă
Reclamă

Să sperăm că aplauzele vor fi suficient de zgomotoase încât să acopere huiduielile. Oamenii din Parma ar trebui să fie extrem de recunoscători unui om precum Chivu, care a realizat foarte multe lucruri într-un timp scurt, în ciuda numeroaselor provocări”, au scris cei de la Gazzetta dello Sport.

Înainte de meciul cu Parma, Interul lui Cristi Chivu are cinci victorii consecutive în Serie A, fiind pe primul loc, cu 39 de puncte, la o lungime de AC Milan şi la două puncte de Napoli.

Haos după majorarea impozitelor. Românii care au de plătit şi de trei ori mai mult: "Mi-e frică şi să verific"Haos după majorarea impozitelor. Românii care au de plătit şi de trei ori mai mult: "Mi-e frică şi să verific"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei sferturi din ţară, sub alertă de cod galben de ninsori, viscol şi ger până pe 8 ianuarie
Observator
Trei sferturi din ţară, sub alertă de cod galben de ninsori, viscol şi ger până pe 8 ianuarie
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu vă spun când mor, dar am alarma programată”
Fanatik.ro
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu vă spun când mor, dar am alarma programată”
8:50
Jucătorul cedat de CFR Cluj s-a înţeles cu noua echipă! Contract până în vara lui 2027
8:24
Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB”
23:29 6 ian.
Erik ten Hag a fost prezentat oficial! Cu cine a semnat, după mandatele de coşmar de la United şi Leverkusen
23:21 6 ian.
Gigi Becali, lăudat după ce a anunțat plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: „E hoț, șmecher”
22:58 6 ian.
Dorit de Dinamo, Andrei Coubiş a semnat cu o altă echipă din Liga 1
22:55 6 ian.
Răzvan Lucescu, în sferturile Cupei Greciei. Victorie la loviturile de departajare pentru PAOK
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă 3 Gigi Becali vrea să-l transfere pe “noul Bourceanu” la FCSB 4 Oțelul și-a vândut golgheterul. Suma incredibilă obținută de gălățeni în schimbul transferului 5 E gata! Cu ce club din Liga 1 semnează Andrei Coubiș 6 Oţelul Galaţi şi-a vândut atacantul în Polonia. Suma de transfer
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”