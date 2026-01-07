"Să se ridice în picioare și să aplaude îndelung!". Cum va fi primit Cristi Chivu la Parma - Inter - Antena Sport

Cristi Chivu şi Inter vor avea o misiune dificilă pe Stadio Ennio Tardini, unde vor întâlni Parma, miercuri de la 21:45, într-un meci ce va conta pentru etapa a 19-a.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul va fi unul special pentru Chivu, care va întâlni prima echipă de seniori la care a fost antrenor. Jurnaliştii de la Gazzetta dello Sport susţin că fanii “cruciaţilor” ar trebui să îl aplaude în picioare pe românul de 45 de ani.

Cristi Chivu întâlneşte Parma

Chivu a ajuns la Parma în luna februarie, în locul lui Fabio Pecchia, şi a reuşit să salveze echipa de la retrogradare, în numai 13 meciuri petrecute pe banca “cruciaţilor”. A semnat apoi cu Inter, echipă cu care va fi în premieră adversarul Parmei.

“Suntem curioși să vedem cum va fi primit Chivu de fanii Parmei. Dacă mai există recunoștință în lumea asta, publicul de pe Tardini ar trebui să se ridice în picioare și să aplaude îndelung.

Chiar și așa, vor fi și cei care s-au simțit trădați de decizia lui Chivu de a merge la Inter și, probabil, își vor exprima nemulțumirea prin huiduieli.