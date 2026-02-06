"Brutal. E ceva de groază". Gică Craioveanu, reacție spumoasă după FCSB - FC Botoșani 2-1 - Antena Sport

Închide meniul
“Brutal. E ceva de groază”. Gică Craioveanu, reacție spumoasă după FCSB – FC Botoșani 2-1

Andrei Nicolae Publicat: 6 februarie 2026, 9:23

Darius Olaru, după un gol marcat pentru FCSB / Sport Pictures

Gică Craioveanu a oferit una dintre cele mai tari declarații joi seara, după ce FCSB a învins-o pe FC Botoșani pe Arena Națională cu scorul de 2-1. Fostul jucător trecut pe la Craiova și echipe din La Liga a rămas uluit de faza golului secund al roș-albaștrilor, când Olaru a reușit să marcheze după un șut total greșit trimis de către Baba Alhassan.

FCSB s-a impus cu scorul de 2-1 în fața lui FC Botoșani într-un meci crucial pentru play-off, ambele echipe luptând pentru o poziție în Top 6. Victoria roș-albaștrilor a fost adusă de golurile lui Mamadou Thiam și Darius Olaru, în timp ce de la moldoveni a marcat Mykola Kovtalyuk.

Gică Craioveanu nu s-a ferit de cuvinte după pasa lui Alhassan pentru Olaru

Reușita de 2-1 a mijlocașului lui Elias Charalambous a venit după un “assist” involuntar al lui Baba Alhassan. Aflat la marginea careului, fotbalistul din Uganda a încercat un șut în forță pe o minge deviată de defensiva adversă, însă balonul a fost trimis extrem de greșit.

Mingea părea că va trece aproape paralele cu poarta lui Anestis, însă lângă punctul de la 11 metri s-a aflat Olaru, care a profitat de “pasa” primită și l-a învins pe portarul Botoșaniului. Gică Craioveanu s-a amuzat pe seama assist-ului lui Alhassan, dar a apreciat viteza de reacție a lui Olaru.

Pentru mine, a fost faza serii. Este un assist brutal. E ceva de groază. Mie mi-a plăcut foarte mult reacția lui Olaru, reacția lui e fantastică, să ai inspirația asta să deviezi. Altul se ferea. Foarte frumos. Pentru mine, faza serii. Teribil“, a declarat fostul internațional român, potrivit digisport.ro.

Odată cu eșecul cu FCSB, FC Botoșani rămâne pe poziția a șasea, însă acum mai are un singur punct avans față de CFR Cluj, care e pe locul 7. De cealaltă parte, FCSB e pe 10, dar acum se află la doar două puncte de play-off cu cinci etape înainte de final, iar misiunea roș-albaștrilor nu mai pare atât de dificilă.

