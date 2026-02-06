Eliza Samara, eliminată la debut la Europe Top 16 Cup. Românca a cedat după un duel "de foc" cu 5 seturi - Antena Sport

Europe Top 16 Cup își începe astăzi, 6 februarie, aventura pe tabloul principal, iar la start se află și trei români. Elisa Samara, Bernadette Szocs și Eduard Ionescu vor evolua în primul tur al competiției care se desfășoară la Montreux, în Elveția.

Toate partidele de la Europe Top 16 Cup vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY. Meciurile românilor vor fi acoperite în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Eliza Samara a fost prima care a intrat în scenă, românca fiind eliminată în optimi de Maria Xiao cu scorul de 11-8, 7-11, 22-24, 11-9, 6-11.

VIDEO Eliza Samara, eliminată de la Europe Top 16 Cup

Update 13:02: Eliza Samara a fost eliminată în cinci seturi de Maria Xiao din optimile Europe Top 16 Cup, după ce a cedat ușor în ultimul act cu scorul de 11-6.

Update 12:55: Eliza Samara trimite meciul în decisiv după ce a învins-o pe Maria Xiao cu 11-9.

Update 12:45: Maria Xiao câștigă setul al treilea după un adevărat “maraton”. Iberica s-a impus cu 24-22, la capătul unui act în care ambele jucătoare au avut șansa să tranșeze totul mai devreme.