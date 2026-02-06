Așa tată, așa fiu! Copilul unei legende a lui Man. United poate ajunge la echipa mare la doar 17 ani - Antena Sport

Manchester United are câțiva jucători de perspectivă în academie, iar unii dintre ei au nume de familie care înseamnă multe pentru istoria clubului de pe Old Trafford. Un exemplu este Kai Rooney, fiul legendarului Wayne Rooney, care la 16 ani este gata să primească o bursă care să se transforme într-un contract profesionist după un singur an.
Kai Rooney, fotbalistul de 16 ani din academia lui Manchester United, poate să o ia pe urmele tatălui său, care este golgheterul all-time al “diavolilor roșii”. În prezent la echipa Under-18 a formației de pe Old Trafford, tânărul care evoluează pe postul de extremă dreaptă a jucat recent primul său meci pe celebrul stadion al gigantului din Premier League.
Kai Rooney made his first competitive appearance at Old Trafford as Man Utd U18s beat Derby U18s 2-1 in the FA Youth Cup, with Wayne Rooney and Michael Carrick watching on from the stands 👀✨ pic.twitter.com/lo2avS62Ls
— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 23, 2026
Kai Rooney poate ajunge în lotul echipei mari a lui Man. United
După o primă parte de sezon în care s-a confruntat cu o accidentare, Kai Rooney a fost trimis în teren de Darren Fletcher, antrenorul lui United-18 și o altă legendă a clubului, în partida din competiția de tineret a Cupei Angliei contra lui Derby County. Fiul lui Wayne a intrat în minutul 99 în prima repriză de prelungiri, iar cei 2000 de suporteri din tribune au început să scandeze numele “Rooney, Rooney”. Duelul a fost câștigat de “diavoli” cu 2-1.
Acum, una dintre cele mai titrate formații din Premier League vrea să facă pasul următor alături de Kai, motiv pentru care conducerea i-a oferit o bursă formală pe un an, potrivit celor de la thesun.co.uk. Înțelegerea s-ar transforma într-un contract pe trei ani de jucător profesionist care l-ar face să încaseze aproximativ 57.000 de euro pe an.
Momentan, familia lui Kai nu și-au dat acordul privind acest contract. În cazul în care tânărul acceptă, atunci există posibilitatea ca el să ajungă la echipa profesionistă a lui Manchester United până să împlinească 18 ani, ținând cont că el are acum 16, iar bursa respectivă durează un an.
🚨🚨| NEW: Manchester United have offered Kai Rooney a one-year scholarship, which would then convert into a three-year professional contract worth around £50k per year, plus an annual signing-on fee. At this stage, it is understood the Rooney family have not yet agreed to the… pic.twitter.com/tDEy1KhMyO
— centredevils. (@centredevils) February 5, 2026
Lavârsta pe care o are Kai acum, Wayne Rooney deja își făcea debutul în Premier League într-o partidă disputată între Everton și Tottenham, pe data de 17 august 2002.
