Așa tată, așa fiu! Copilul unei legende a lui Man. United poate ajunge la echipa mare la doar 17 ani - Antena Sport

Manchester United are câțiva jucători de perspectivă în academie, iar unii dintre ei au nume de familie care înseamnă multe pentru istoria clubului de pe Old Trafford. Un exemplu este Kai Rooney, fiul legendarului Wayne Rooney, care la 16 ani este gata să primească o bursă care să se transforme într-un contract profesionist după un singur an.

Kai Rooney, fotbalistul de 16 ani din academia lui Manchester United, poate să o ia pe urmele tatălui său, care este golgheterul all-time al “diavolilor roșii”. În prezent la echipa Under-18 a formației de pe Old Trafford, tânărul care evoluează pe postul de extremă dreaptă a jucat recent primul său meci pe celebrul stadion al gigantului din Premier League.

Kai Rooney made his first competitive appearance at Old Trafford as Man Utd U18s beat Derby U18s 2-1 in the FA Youth Cup, with Wayne Rooney and Michael Carrick watching on from the stands 👀✨ pic.twitter.com/lo2avS62Ls

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 23, 2026

Kai Rooney poate ajunge în lotul echipei mari a lui Man. United

După o primă parte de sezon în care s-a confruntat cu o accidentare, Kai Rooney a fost trimis în teren de Darren Fletcher, antrenorul lui United-18 și o altă legendă a clubului, în partida din competiția de tineret a Cupei Angliei contra lui Derby County. Fiul lui Wayne a intrat în minutul 99 în prima repriză de prelungiri, iar cei 2000 de suporteri din tribune au început să scandeze numele “Rooney, Rooney”. Duelul a fost câștigat de “diavoli” cu 2-1.

Acum, una dintre cele mai titrate formații din Premier League vrea să facă pasul următor alături de Kai, motiv pentru care conducerea i-a oferit o bursă formală pe un an, potrivit celor de la thesun.co.uk. Înțelegerea s-ar transforma într-un contract pe trei ani de jucător profesionist care l-ar face să încaseze aproximativ 57.000 de euro pe an.