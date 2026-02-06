"Aştept explicaţii". Mihai Stoica, discurs dur, după FCSB - Botoşani 2-1. Măsurile drastice anunţate - Antena Sport

Închide meniul
"Aştept explicaţii". Mihai Stoica, discurs dur, după FCSB - Botoşani 2-1. Măsurile drastice anunţate

Home | Fotbal | Liga 1 | “Aştept explicaţii”. Mihai Stoica, discurs dur, după FCSB – Botoşani 2-1. Măsurile drastice anunţate

“Aştept explicaţii”. Mihai Stoica, discurs dur, după FCSB – Botoşani 2-1. Măsurile drastice anunţate

Viviana Moraru Publicat: 6 februarie 2026, 11:03

Aştept explicaţii. Mihai Stoica, discurs dur, după FCSB – Botoşani 2-1. Măsurile drastice anunţate

Mihai Stoica, înaintea unui meci / Sport Pictures

Mihai Stoica a avut un discurs dur, după ce FCSB a învins-o cu 2-1 pe Botoşani, în etapa a 25-a din Liga 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a făcut praf arbitrajul din duelul de pe Arena Naţională.

Mihai Stoica s-a declarat extrem de nemulţumit de modul în care a arbitrat Iulian Călin, motiv pentru care a anunţat măsuri drastice. Oficialul campioanei a transmis că va face memorie, reclamând faptul că FCSB ar fi trebuit să primească penalty la faultul comis de Bordeianu asupra lui Darius Olaru, în minutul 26.

Mihai Stoica a făcut praf arbitrajul, după FCSB – Botoşani 2-1

Mihai Stoica a transmis că au fost greşeli “inexplicabile” împotriva FCSB-ului, aşteptând explicaţii din partea CCA, după ce va depune memoriu.

“E o problemă care cred că a cam trecut neobservată. Noi trebuie să înfruntăm niște arbitraje ostile. Ceea ce a făcut (Iulian) Călin nu mai are nicio explicație. Călin, când Miron îl ține pe Tănase în careu, merge și spune ‘nu mai ține că dau penalty’. Apoi, în fața lui, la 2 metri, Bordeianu îl ține pe Olaru. Este cel mai clar penalty. Nu există penalty mai clar decât ăsta. Iar el nu dă.

Feșnic a dat penalty pentru Dinamo la o fază care nu are nici 25% din intensitatea celei de la Bordeianu de aseară. O să prezint toate astea. Acesta este deja subiect de memoriu. Nu mai putem tolera.

Atâta timp cât niște greșeli sunt inexplicabile. Eu, în continuare, aștept explicații. Nu vreau să mă gândesc la ce a scris presa înainte de meci. La politic și la chestii din-astea. (…) Eu știu când să spun, ce să spun, pentru că am fost de prea multe ori în fața comisiilor de disciplină”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro, după FCSB – Botoşani 2-1.

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
