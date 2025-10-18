Cele două nume luate în calcul de Neluţu Varga pentru postul de preşedinte la CFR Cluj: "Încă nu am decis" - Antena Sport

Neluţu Varga a dezvăluit cele două nume luate în calcul pentru postul de preşedinte la CFR Cluj, după demisia lui Cristi Balaj. Patronul clujenilor a dezvăluit că se gândeşte să-l readucă fie pe Marian Copilu, fie pe Iuliu Mureşan.

Numele lui Marian Copilu a fost cel mai vehiculat în ultima perioadă. Acesta a fost preşedintele celor de la CFR Cluj în perioada 2017-2021, despărţindu-se cu scandal de echipă, după ce a fost acuzat de Varga de faptul că a încheiat contracte mult prea mari pentru nivelul fotbalului românesc.

Cele două nume luate în calcul de Neluţu Varga pentru postul de preşedinte la CFR Cluj

Neluţu Varga a recunoscut că îl ia în calcul pe Marian Copilu, pe lista sa mai fiind şi Iuliu Mureşan, cel care a condus clubul din Gruia în perioada 2001-2018. El e liber de contract din 2022, după plecarea de la Dinamo.

“Am spus-o foarte clar. Vreau un președinte așa cum a fost Iuliu Mureșan și Marian Copilu. Iau în calcul cele două variante, dar încă nu am decis nimic.

Vreau să pun un președinte care să conducă clubul în totalitate și să-și asume deciziile pe care le ia. Nu mai vreau să mă ocup personal de toate problemele echipei. Președintele care va veni va trebui să-și asume toate deciziile, pentru că acesta este rolul unui președinte”, a declarat Neluţu Varga, conform prosport.ro.