De ce se teme David Miculescu în meciul cu Metaloglobus: "Ați văzut și cu Dinamo" - Antena Sport

De ce se teme David Miculescu în meciul cu Metaloglobus: "Ați văzut și cu Dinamo"

De ce se teme David Miculescu în meciul cu Metaloglobus: "Ați văzut și cu Dinamo"

De ce se teme David Miculescu în meciul cu Metaloglobus: “Ați văzut și cu Dinamo”

Radu Constantin Publicat: 18 octombrie 2025, 16:27

Comentarii
De ce se teme David Miculescu în meciul cu Metaloglobus: Ați văzut și cu Dinamo

David Miculescu este legitimat la FCSB / Profimedia

FCSB are parte de un meci extrem de important cu Metaloglobus, iar bucureştenii trebuie să se impună pentru a continua lupta pentru a reveni în cursa pentru câştigarea campionatului.

David Miculescu a vorbit desre inportanta celor trei puncte, cu toate că echipa se confruntă cu accidentări.

”Avem multe accidentări, dar până la urmă, toți jucătorii care sunt aici sunt cei mai buni din țară, pentru mine, pentru suporteri. Va fi un meci greu. Ați văzut și cu Dinamo, dacă nu va fi o vreme bună, va fi un teren foarte greu. Este mai greu să câștigi, dar eu zic nu o să avem probleme și vom reuși să luăm cele trei puncte”, a spus David Miculescu, pentru EAD.

Despre jocul cu Metaloglobus a vorbit și Juri Cisotti. ”Cu siguranță va fi un meci greu, o deplasare grea. Fiecare meci e imprevizibil și trebuie să ne pregătim foarte bine și să intrăm pe teren cu o atitudine foarte bună.

Acum avem meci la Metaloglobus și este foarte important să câștigăm și să legăm victorii. În viitor vom vedea”, a spus Juri Cisotti, pentru sursa menționată.

Comentarii


1 Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului! 2 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 3 Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackăreală” 4 Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă” 5 VIDEORomânia – Slovacia 3-0 şi România – Suedia 3-2! Medalie istorică pentru tricolori la European 6 Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă
