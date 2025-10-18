De ce se teme David Miculescu în meciul cu Metaloglobus: "Ați văzut și cu Dinamo" - Antena Sport

FCSB are parte de un meci extrem de important cu Metaloglobus, iar bucureştenii trebuie să se impună pentru a continua lupta pentru a reveni în cursa pentru câştigarea campionatului.

David Miculescu a vorbit desre inportanta celor trei puncte, cu toate că echipa se confruntă cu accidentări.

”Avem multe accidentări, dar până la urmă, toți jucătorii care sunt aici sunt cei mai buni din țară, pentru mine, pentru suporteri. Va fi un meci greu. Ați văzut și cu Dinamo, dacă nu va fi o vreme bună, va fi un teren foarte greu. Este mai greu să câștigi, dar eu zic nu o să avem probleme și vom reuși să luăm cele trei puncte”, a spus David Miculescu, pentru EAD.

Despre jocul cu Metaloglobus a vorbit și Juri Cisotti. ”Cu siguranță va fi un meci greu, o deplasare grea. Fiecare meci e imprevizibil și trebuie să ne pregătim foarte bine și să intrăm pe teren cu o atitudine foarte bună.

Acum avem meci la Metaloglobus și este foarte important să câștigăm și să legăm victorii. În viitor vom vedea”, a spus Juri Cisotti, pentru sursa menționată.