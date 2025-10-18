Florentin Petre, ferm după ce Alexandru Dobre a înjurat-o pe Dinamo înainte de derby: "Nu poţi decât să te duci şi să-i baţi" - Antena Sport

Florentin Petre a oferit o reacţie fermă după ce Alexandru Dobre a înjurat-o pe Dinamo, în faţa suporterilor de la Rapid, înainte de derby. Partida din etapa a 13-a a Ligii 1 se va juca duminică, de la 20:30, pe Arena Naţională.
Înaintea acestui meci, Alexandru Dobre a trecut prin momente dificile cu suporterii Rapidului, el certându-se cu mai mulţi dintre ei la finalul partidei pierdut de Rapid cu Hermannstadt, în Giuleşti.
Florentin Petre, ferm după ce Alexandru Dobre a înjurat-o pe Dinamo înainte de derby
Ulterior, Alexandru Dobre a făcut pace cu fanii giuleşteni şi a înjurat-o pe Dinamo cot la cot cu aceştia, după meciul cu Farul, meci încheiat cu scorul de 3-1, în ultim etapă.
Florentin Petre a comentat gestul făcut de căpitanul Rapidului şi a transmis că acesta avea nevoie de un astfel de moment pentru a trece peste tensiunile dintre el şi fani. Secundul lui Zeljko Kopic a transmis că Dinamo îşi poate lua revanşa în duelul de duminică.
“Din ce am văzut eu, a fost mai mult un strigăt de ajutor al lui în cuvintele și atitudinea lui. Trebuie să îl înțelegi pentru că aveau nevoie, treceau printr-un moment greu cu suporterii. Probabil că avea nevoie de o descătușare în fața lor și cerea sprijinul suporterilor.
Probabil, ca să impresioneze fanii cu atitudinea aia…. Nu poți să faci nimic, decât să mergi duminică seară pe teren, să-l bați și să-i demonstrezi că a fost o greșeală ceea ce a făcut”, a declarat Florentin Petre, conform prosport.ro, înainte de Dinamo – Rapid.
Andrei Nicolescu l-a taxat pe Dobre, după scandările anti-Dinamo
După victoria obținută contra celor de la Farul Constanța, Alex Dobre a înjurat rivala alături de suporterii giuleșteni. Gestul acestuia nu a fost privit cu ochi buni de către Andrei Nicolescu. Oficialul „câinilor” l-a taxat pe cel mai important jucător al Rapidului.
“(n.r. Despre înjurăturile lui Dobre la adresa lui Dinamo) Un copil efervescent, nu îl judec eu. Dacă atât poate, atât face. Nu vreau să comentez, are cine să comenteze”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.
