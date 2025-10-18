Florentin Petre, ferm după ce Alexandru Dobre a înjurat-o pe Dinamo înainte de derby: "Nu poţi decât să te duci şi să-i baţi" - Antena Sport

Florentin Petre a oferit o reacţie fermă după ce Alexandru Dobre a înjurat-o pe Dinamo, în faţa suporterilor de la Rapid, înainte de derby. Partida din etapa a 13-a a Ligii 1 se va juca duminică, de la 20:30, pe Arena Naţională.

Înaintea acestui meci, Alexandru Dobre a trecut prin momente dificile cu suporterii Rapidului, el certându-se cu mai mulţi dintre ei la finalul partidei pierdut de Rapid cu Hermannstadt, în Giuleşti.

Florentin Petre, ferm după ce Alexandru Dobre a înjurat-o pe Dinamo înainte de derby

Ulterior, Alexandru Dobre a făcut pace cu fanii giuleşteni şi a înjurat-o pe Dinamo cot la cot cu aceştia, după meciul cu Farul, meci încheiat cu scorul de 3-1, în ultim etapă.

Florentin Petre a comentat gestul făcut de căpitanul Rapidului şi a transmis că acesta avea nevoie de un astfel de moment pentru a trece peste tensiunile dintre el şi fani. Secundul lui Zeljko Kopic a transmis că Dinamo îşi poate lua revanşa în duelul de duminică.

“Din ce am văzut eu, a fost mai mult un strigăt de ajutor al lui în cuvintele și atitudinea lui. Trebuie să îl înțelegi pentru că aveau nevoie, treceau printr-un moment greu cu suporterii. Probabil că avea nevoie de o descătușare în fața lor și cerea sprijinul suporterilor.