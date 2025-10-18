Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florentin Petre, ferm după ce Alexandru Dobre a înjurat-o pe Dinamo înainte de derby: "Nu poţi decât să te duci şi să-i baţi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Florentin Petre, ferm după ce Alexandru Dobre a înjurat-o pe Dinamo înainte de derby: “Nu poţi decât să te duci şi să-i baţi”

Florentin Petre, ferm după ce Alexandru Dobre a înjurat-o pe Dinamo înainte de derby: “Nu poţi decât să te duci şi să-i baţi”

Publicat: 18 octombrie 2025, 15:32

Comentarii
Florentin Petre, ferm după ce Alexandru Dobre a înjurat-o pe Dinamo înainte de derby: Nu poţi decât să te duci şi să-i baţi

Alexandru Dobre, în faţa galeriei Rapidului/ Sport Pictures

Florentin Petre a oferit o reacţie fermă după ce Alexandru Dobre a înjurat-o pe Dinamo, în faţa suporterilor de la Rapid, înainte de derby. Partida din etapa a 13-a a Ligii 1 se va juca duminică, de la 20:30, pe Arena Naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea acestui meci, Alexandru Dobre a trecut prin momente dificile cu suporterii Rapidului, el certându-se cu mai mulţi dintre ei la finalul partidei pierdut de Rapid cu Hermannstadt, în Giuleşti.

Florentin Petre, ferm după ce Alexandru Dobre a înjurat-o pe Dinamo înainte de derby

Ulterior, Alexandru Dobre a făcut pace cu fanii giuleşteni şi a înjurat-o pe Dinamo cot la cot cu aceştia, după meciul cu Farul, meci încheiat cu scorul de 3-1, în ultim etapă.

Florentin Petre a comentat gestul făcut de căpitanul Rapidului şi a transmis că acesta avea nevoie de un astfel de moment pentru a trece peste tensiunile dintre el şi fani. Secundul lui Zeljko Kopic a transmis că Dinamo îşi poate lua revanşa în duelul de duminică.

“Din ce am văzut eu, a fost mai mult un strigăt de ajutor al lui în cuvintele și atitudinea lui. Trebuie să îl înțelegi pentru că aveau nevoie, treceau printr-un moment greu cu suporterii. Probabil că avea nevoie de o descătușare în fața lor și cerea sprijinul suporterilor.

Reclamă
Reclamă

Probabil, ca să impresioneze fanii cu atitudinea aia…. Nu poți să faci nimic, decât să mergi duminică seară pe teren, să-l bați și să-i demonstrezi că a fost o greșeală ceea ce a făcut”, a declarat Florentin Petre, conform prosport.ro, înainte de Dinamo – Rapid.

Andrei Nicolescu l-a taxat pe Dobre, după scandările anti-Dinamo

După victoria obținută contra celor de la Farul Constanța, Alex Dobre a înjurat rivala alături de suporterii giuleșteni. Gestul acestuia nu a fost privit cu ochi buni de către Andrei Nicolescu. Oficialul „câinilor” l-a taxat pe cel mai important jucător al Rapidului.

“(n.r. Despre înjurăturile lui Dobre la adresa lui Dinamo) Un copil efervescent, nu îl judec eu. Dacă atât poate, atât face. Nu vreau să comentez, are cine să comenteze”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.

Doi copii, de 4 şi 8 anişori, găsiţi morţi într-o baltă de la marginea satului Docăneasa. Părinţii, anchetaţiDoi copii, de 4 şi 8 anişori, găsiţi morţi într-o baltă de la marginea satului Docăneasa. Părinţii, anchetaţi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bâlbele autorităţilor după explozia din Rahova. Minutele lipsă din cronologie ar putea schimba cursul anchetei
Observator
Bâlbele autorităţilor după explozia din Rahova. Minutele lipsă din cronologie ar putea schimba cursul anchetei
Ce decizie a luat jucătoarea de tenis care anunța public că își caută iubit. A primit o mulțime de propuneri, însă a stat ceva pe gânduri
Fanatik.ro
Ce decizie a luat jucătoarea de tenis care anunța public că își caută iubit. A primit o mulțime de propuneri, însă a stat ceva pe gânduri
17:30
LIVE TEXTUniversitatea Craiova – Unirea Slobozia 0-0. Oltenii pot reveni pe primul loc în Liga 1. Echipele de start
17:27
LIVE VIDEORomânia – Olanda e ACUM în AntenaPLAY. Tricolorele luptă pentru finală. Băieţii joacă la ora 20:00
17:21
FC Botoşani rămâne pe primul loc după victoria cu U Cluj
17:09
Ange Postecoglou a fost demis de la Nottingham Forest
16:47
CFR, transferul momentului. Ce fotbalist a “furat” de la Rapid!
16:27
De ce se teme David Miculescu în meciul cu Metaloglobus: “Ați văzut și cu Dinamo”
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului! 2 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 3 Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackăreală” 4 Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă” 5 VIDEORomânia – Slovacia 3-0 şi România – Suedia 3-2! Medalie istorică pentru tricolori la European 6 Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”