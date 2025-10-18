CFR, transferul momentului. Ce fotbalist a "furat" de la Rapid! - Antena Sport

Mutare importantă făcută de CFR Cluj. Neluțu Varga a reuşit să ajungă la un acord cu Alin Fică, iar fotbalistul a semnat un nou angajament pe 3 ani, anunţă Fanatik.ro. El se afla şi în vizorul Rapidului, cu care a negociat şi în vară.

Alin Fică este cotat acum la 3 milioane de euro de Transfermarkt.com. Fotbalistul a semnat prelungirea contractului cu CFR Cluj până în 2029. Interesant este că el a fost foarte aproape de un transfer la Rapid în această vară şi nu era exclus ca, în final, să ajungă tot la Rapid, în momentul în care îi expira înţelegerea cu ardelenii.

Alin Fică a fost în vară aproape să ajungă la gruparea giuleşteană, dar nu s-a perfectat mutarea din cauza salariul pe care fotbalistul l-a cerut.

Alin Fică intrase în ultimul an de contract

Mijlocașul de 24 de ani, care în vară a fost la un pas de Rapid, e unul dintre cei mai importanți jucători de la CFR Cluj, bifând 19 partide în acest sezon, în toate competițiile. Alin Fică era în ultimul an de contract cu CFR Cluj, dar a ales în cele din urmă să continue tot cu formaţia CFR Cluj, până în 2029.