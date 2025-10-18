Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CFR, transferul momentului. Ce fotbalist a "furat" de la Rapid! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | CFR, transferul momentului. Ce fotbalist a “furat” de la Rapid!

CFR, transferul momentului. Ce fotbalist a “furat” de la Rapid!

Radu Constantin Publicat: 18 octombrie 2025, 16:47

Comentarii
CFR, transferul momentului. Ce fotbalist a furat de la Rapid!

Neluţu Varga / Hepta

Mutare importantă făcută de CFR Cluj. Neluțu Varga a reuşit să ajungă la un acord cu Alin Fică, iar fotbalistul a semnat un nou angajament pe 3 ani, anunţă Fanatik.ro. El se afla şi în vizorul Rapidului, cu care a negociat şi în vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alin Fică este cotat acum la 3 milioane de euro de Transfermarkt.com. Fotbalistul a semnat prelungirea contractului cu CFR Cluj până în 2029. Interesant este că el a fost foarte aproape de un transfer la Rapid în această vară şi nu era exclus ca, în final, să ajungă tot la Rapid, în momentul în care îi expira înţelegerea cu ardelenii.

Alin Fică a fost în vară aproape să ajungă la gruparea giuleşteană, dar nu s-a perfectat mutarea din cauza salariul pe care fotbalistul l-a cerut.

Alin Fică intrase în ultimul an de contract

Mijlocașul de 24 de ani, care în vară a fost la un pas de Rapid, e unul dintre cei mai importanți jucători de la CFR Cluj, bifând 19 partide în acest sezon, în toate competițiile. Alin Fică era în ultimul an de contract cu CFR Cluj, dar a ales în cele din urmă să continue tot cu formaţia CFR Cluj, până în 2029.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bâlbele autorităţilor după explozia din Rahova. Minutele lipsă din cronologie ar putea schimba cursul anchetei
Observator
Bâlbele autorităţilor după explozia din Rahova. Minutele lipsă din cronologie ar putea schimba cursul anchetei
Cum au ajuns la Rapid Dan Petrescu antrenor și Ioan Becali președinte. Dezvăluiri în premieră
Fanatik.ro
Cum au ajuns la Rapid Dan Petrescu antrenor și Ioan Becali președinte. Dezvăluiri în premieră
16:27
De ce se teme David Miculescu în meciul cu Metaloglobus: “Ați văzut și cu Dinamo”
16:10
Universitatea Craiova – Unirea Slobozia LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot reveni pe primul loc în Liga 1. Echipele de start
15:32
Florentin Petre, ferm după ce Alexandru Dobre a înjurat-o pe Dinamo înainte de derby: “Nu poţi decât să te duci şi să-i baţi”
15:09
AS Roma – Inter LIVE SCORE (21:45). Duel “de foc” pentru echipa lui Cristi Chivu
14:56
Cele două nume luate în calcul de Neluţu Varga pentru postul de preşedinte la CFR Cluj: “Încă nu am decis”
14:47
Zeljko Kopic a anunţat ce se întâmplă cu Alexandru Musi înainte de Dinamo – Rapid: “Nu e nimic grav”
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului! 2 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 3 Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackăreală” 4 Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă” 5 VIDEORomânia – Slovacia 3-0 şi România – Suedia 3-2! Medalie istorică pentru tricolori la European 6 Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”