Zeljko Kopic a anunţat ce se întâmplă cu Alexandru Musi înainte de Dinamo - Rapid: "Nu e nimic grav" - Antena Sport

Zeljko Kopic a anunţat ce se întâmplă cu Alexandru Musi înainte de Dinamo – Rapid, derby-ul etapei a 13-a din Liga 1. Antrenorul “câinilor” a dat veşti îmbucurătoare despre tânărul mijlocaş al echipei sale.
Musi a ieşit accidentat din meciul România U21 cu Cipru U21. Kopic a transmis însă că accidentarea jucătorului său under nu este una gravă, astfel că sunt şanse ca el să joace contra Rapidului.
Zeljko Kopic a anunţat ce se întâmplă cu Alexandru Musi înainte de Dinamo – Rapid
Zeljko Kopic a transmis că decizia finală în privinţa lui Alexandru Musi o va lua în ziua partidei “de foc” cu Rapid. Antrenorul croat s-a declarat bucuros de faptul că jucătorul său se simte din ce în ce mai bine.
“Musi se simte mai bine. Mai avem peste 24 de ore până la meci și vom vedea cum va fi. Este o perioadă scurtă de la acel incident până la meci, dar sunt fericit că nu este nimic grav.
Vom decide mâine (n.r. duminică, 19 octombrie) dacă poate juca. Dacă nu, important e să fie pregătit pentru următorul meci”, a declarat Zeljko Kopic, la conferinţa de presă de dinaintea meciului Dinamo – Rapid.
Alexandru Musi, în vârstă de 21 de ani, a reprezentat principala alegere a lui Zeljko Kopic în privinţa regulii under, în acest sezon. Mijlocaşul este jucător de bază al lui Dinamo, bifând toate cele 12 meciuri jucate de “câini” în acest sezon. În acest timp, Musi a marcat trei goluri şi a oferit trei pase decisive.
