AS Roma - Inter LIVE SCORE (21:45). Duel "de foc" pentru echipa lui Cristi Chivu - Antena Sport

AS Roma – Inter, partida din etapa a şaptea din Serie A, va fi în format live score, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport, de la ora 21:45. Echipa lui Cristi Chivu (44 de ani) are parte de un duel “de foc” pe Olimpico.

Inter ţinteşte a şasea victorie consecutivă, în toate competiţiile. Nerazzurrii s-au impus în duelurile cu Cremonese, Cagliari şi Sassuolo, din ultimele trei runde de Serie A.

AS Roma – Inter LIVE SCORE (21:45)

Inter ocupă locul patru în Serie A, cu 12 puncte acumulate după şase meciuri jucate. Trupa lui Cristi Chivu a înregistrat două înfrângeri în startul sezonului, cu Udinese pe teren propriu, scor 1-2, şi cu Juventus în deplasare, scor 3-4.

De cealaltă parte, AS Roma ocupă locul secund în Serie A, cu 15 puncte, fiind la egalitate cu liderul Napoli. Echipa lui Gasperini a înregistrat trei victorii în ultimele trei runde, cu Fiorentina, Verona şi cu Lazio.

În sezonul trecut, cele două echipe şi-au împărţit victoriile. În meciul tur de pe Olimpico, Inter s-a impus cu 1-0, graţie reuşitei lui Lautaro Martinez, iar returul a fost câştigat de AS Roma pe Meazza, cu acelaşi scor, marcator fiind Matias Soule.