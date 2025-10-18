AS Roma - Inter LIVE SCORE (21:45). Duel "de foc" pentru echipa lui Cristi Chivu - Antena Sport

Închide meniul
AS Roma - Inter LIVE SCORE (21:45). Duel "de foc" pentru echipa lui Cristi Chivu

AS Roma – Inter LIVE SCORE (21:45). Duel "de foc" pentru echipa lui Cristi Chivu

AS Roma – Inter LIVE SCORE (21:45). Duel “de foc” pentru echipa lui Cristi Chivu

Publicat: 18 octombrie 2025, 15:09

AS Roma – Inter LIVE SCORE (21:45). Duel de foc pentru echipa lui Cristi Chivu

Cristi Chivu, la Inter/ Profimedia

AS Roma – Inter, partida din etapa a şaptea din Serie A, va fi în format live score, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport, de la ora 21:45. Echipa lui Cristi Chivu (44 de ani) are parte de un duel “de foc” pe Olimpico.

Inter ţinteşte a şasea victorie consecutivă, în toate competiţiile. Nerazzurrii s-au impus în duelurile cu Cremonese, Cagliari şi Sassuolo, din ultimele trei runde de Serie A.

AS Roma – Inter LIVE SCORE (21:45)

Inter ocupă locul patru în Serie A, cu 12 puncte acumulate după şase meciuri jucate. Trupa lui Cristi Chivu a înregistrat două înfrângeri în startul sezonului, cu Udinese pe teren propriu, scor 1-2, şi cu Juventus în deplasare, scor 3-4.

De cealaltă parte, AS Roma ocupă locul secund în Serie A, cu 15 puncte, fiind la egalitate cu liderul Napoli. Echipa lui Gasperini a înregistrat trei victorii în ultimele trei runde, cu Fiorentina, Verona şi cu Lazio.

În sezonul trecut, cele două echipe şi-au împărţit victoriile. În meciul tur de pe Olimpico, Inter s-a impus cu 1-0, graţie reuşitei lui Lautaro Martinez, iar returul a fost câştigat de AS Roma pe Meazza, cu acelaşi scor, marcator fiind Matias Soule.

Cristi Chivu se va duela cu fosta lui echipă, italienii anunţând că fanii îl vor huidui pe Olimpico. Antrenorul român de 44 de ani a evoluat la AS Roma între 2003 şi 2007, fiind ulterior transferat de Inter în schimbul sumei de 16 milioane de euro.

Echipele probabile:

AS Roma: Svilar – Celik, Mancini, Ndicka – Wesley Franca, Cristante, Kone, Tsimikas – Soule, Dybala – Ferguson.

Antrenor: Gian Piero Gasperini.

Inter: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Bonny, Martinez.

Antrenor: Cristi Chivu.

