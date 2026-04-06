Celebrul “Burebista”, Costel Câmpeanu, a dat verdictul legat de Târnovanu: “M-aș duce să vorbesc frumos”

Costel Câmpeanu, celebrul portar din anii `90 şi 2000 poreclit “Burebista”, a vorbit despre situaţia în care a ajuns Ştefan Târnovanu, tras pe dreapta la FCSB de către Gigi Becali.

Fostul goalkeeper al Gloriei Bistriţa sau Dinamo susţine că fotbalistul de 25 de ani cotat la 3.8 milioane de euro ar trebui să aibă o discuţie cu patronul. E şi singura şansă pentru el de a ajunge din nou în atenţia echipei naţionale.

”Pe Târnovanu, săracul, nu mai vrea Becali să îl bage! Acum a intrat băiatul lui Popa… cred că s-a supărat pe Târnovanu și nu mai vrea să îl bage. Eu, dacă aș fi în locul lui Târnovanu, m-aș duce să vorbesc frumos: ‘Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut! Lasă-mă, bre, să merg undeva’.

Nu are de ce să aștepte, dacă stă așa… . Nu are decât să meargă la o echipă din Liga 1. Ca să îl dai în afara țării, undeva… dacă tu nu aperi, unde să mergi afară?

(N.r. – Nu se găsește o echipă din afară?) Unde să se ducă? În Azerbaijan, în Kazahstan… la arabi, doar dacă îl cunoaște un antrenor român, să meargă la o formație care e antrenată de vreun român. E important pentru Târnovanu să plece! Adevărul e că, sincer, nici Becali nu s-a luat degeaba de el, a gafat! Cei de la FCSB s-au gândit că a primit destul de multe șanse Târnovanu, iar de aceea s-a mers pe varianta Popa, eu așa cred. Așa cred că se întâmplă acolo, pentru că Gigi Becali e și omul banului, se gândește la profit”, a spus Câmpeanu, citat de sport.ro.