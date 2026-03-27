Ştefan Târnovanu, pe picior de plecare de la FCSB: “Se simte rău. Voi face o excepţie”

Bogdan Stănescu Publicat: 27 martie 2026, 23:29

Ştefan Târnovanu în timpul unui meci pentru FCSB / Sport Pictures

Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a anunţat că îi caută echipă lui Ştefan Târnovanu (25 de ani). Portarul a fost foarte afectat că a fost scos din echipă la FCSB, pentru a i se face loc unui goalkeeper pentru regula U21. După egalul cu Fenerbahce, 1-1, în care Târnovanu a făcut un meci excelent, el a fost înlocuit în poarta FCSB-ului cu Matei Popa (18 ani).

Târnovanu nu a mai prins nici lotul naţionalei după ce nu a mai apărat la FCSB. Giovanni Becali a precizat că se va implica personal şi va discuta cu vărul său, Gigi Becali, pentru ca Târnovanu să plece în vară.

Giovanni Becali îi caută echipă lui Târnovanu: “Mă duc cu tupeu şi zic ceva. Caut un contract civilizat”

Ce să mai spun? Se simte rău (n.r: Ştefan Târnovanu). Așteaptă să facă ceva. Indiferent ce se va întâmpla, voi face o excepție. Mă duc eu cu tupeu și zic ceva. Fac eu pentru el. Caut un contract civilizat, ceva elegant pe patru ani. Ajut și clubul, recuperează niște bani. Gigi zicea că are clauză, dar nu am avut nicio ofertă. Din ce știu, nu are clauză. I se face o nedreptate. În sfârșit”, a spus Giovanni Becali pentru fanatik.ro.

Cotat la 3.8 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Ştefan Târnovanu mai are contract cu FCSB până în vara lui 2028.

Portarul şi-a manifestat deja nemulţumirea pentru situaţia lui de la FCSB, a şi discutat cu Gigi Becali, care i-a transmis că momentan nu se poate face nimic, nefiind perioadă de transferuri.

Bogdan Stelea: “Cea mai mare tâmpenie”

Bogdan Stelea (58 de ani) a catalogat decizia luată de Gigi Becali în cazul lui Ştefan Târnovanu ca fiind “cea mai mare tâmpenie”. Stelea transmitea că el l-ar fi convocat la naţională pe Târnovanu chiar dacă acesta nu a mai apărat într-un meci oficial de două luni, de la egalul FCSB-ului, 1-1, cu Fenerbahce, în ultima etapă a grupei Europa League.

S-a făcut cea mai mare tâmpenie care putea să se facă cu Târnovanu la FCSB. OK, fiecare își are șansa lui, dar nu e în regulă. Eu, pe bune, l-aș lua pe Târnovanu (n.r: la naţională).

Și ce dacă nu apără? A apărat 100 de ani la FCSB și are meciuri în cupele europene. Eu, dacă aș fi selecționer, l-aș lua pe Târnovanu. Târnovanu ar trebui să fie în lot, al doilea, al treilea, dar să fie în lot”, spunea Bogdan Stelea pentru digisport.ro.

Chiar dacă la FCSB a venit Mirel Rădoi, iar acesta ia acum deciziile în privinţa primului 11 şi al schimbărilor, situaţia lui Târnovanu nu s-a schimbat. Târnovanu a rămas pe bancă la primele meciuri din play-out ale FCSB-ului, care au fost şi primele meciuri ale lui Rădoi pe banca roş-albaştrilor, în acest al doilea mandat. FCSB a făcut 0-0 cu Metaloglobus şi a câştigat cu 1-0 cu UTA de la startul play-out-ului.

 

