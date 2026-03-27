Ştefan Târnovanu, pe picior de plecare de la FCSB: “Se simte rău. Voi face o excepţie”

Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a anunţat că îi caută echipă lui Ştefan Târnovanu (25 de ani). Portarul a fost foarte afectat că a fost scos din echipă la FCSB, pentru a i se face loc unui goalkeeper pentru regula U21. După egalul cu Fenerbahce, 1-1, în care Târnovanu a făcut un meci excelent, el a fost înlocuit în poarta FCSB-ului cu Matei Popa (18 ani).

Târnovanu nu a mai prins nici lotul naţionalei după ce nu a mai apărat la FCSB. Giovanni Becali a precizat că se va implica personal şi va discuta cu vărul său, Gigi Becali, pentru ca Târnovanu să plece în vară.

Giovanni Becali îi caută echipă lui Târnovanu: “Mă duc cu tupeu şi zic ceva. Caut un contract civilizat”

„Ce să mai spun? Se simte rău (n.r: Ştefan Târnovanu). Așteaptă să facă ceva. Indiferent ce se va întâmpla, voi face o excepție. Mă duc eu cu tupeu și zic ceva. Fac eu pentru el. Caut un contract civilizat, ceva elegant pe patru ani. Ajut și clubul, recuperează niște bani. Gigi zicea că are clauză, dar nu am avut nicio ofertă. Din ce știu, nu are clauză. I se face o nedreptate. În sfârșit”, a spus Giovanni Becali pentru fanatik.ro.

Cotat la 3.8 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Ştefan Târnovanu mai are contract cu FCSB până în vara lui 2028.

Portarul şi-a manifestat deja nemulţumirea pentru situaţia lui de la FCSB, a şi discutat cu Gigi Becali, care i-a transmis că momentan nu se poate face nimic, nefiind perioadă de transferuri.