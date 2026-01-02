Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CFR a confirmat! Ardelenii s-au înțeles cu înlocuitorul lui Louis Munteanu după transferul în SUA - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | CFR a confirmat! Ardelenii s-au înțeles cu înlocuitorul lui Louis Munteanu după transferul în SUA

CFR a confirmat! Ardelenii s-au înțeles cu înlocuitorul lui Louis Munteanu după transferul în SUA

Andrei Nicolae Publicat: 2 ianuarie 2026, 20:44

Comentarii
CFR a confirmat! Ardelenii s-au înțeles cu înlocuitorul lui Louis Munteanu după transferul în SUA

Louis Munteanu, în timpul unui meci / Profimedia

CFR Cluj a rămas fără unul dintre cei mai buni jucători din lot după ce clubul s-a înțeles cu DC United pentru transferul lui Louis Munteanu. Echipa din Gruia s-a mișcat repede pe piața transferurilor, iar conducerea a confirmat că s-a înțeles cu înlocuitorul fostului golgheter din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR va semna cu suedezul Alibek Aliev, nume care a fost asociat cu venirea în Gruia la o zi distanță după ce Munteanu a fost confirmat ca fiind ca și plecat în SUA. Anunțul legat de vârful de 29 de ani a fost făcut de președintele clujenilor, Iuliu Mureșan.

CFR s-a înțeles cu Alibek Aliev

Conducătorul formației din Gruia a vorbit în cadrul intervenției sale și despre transferul lui Louis Munteanu, despre care a spus că s-a finalizat. Mureșan a confirmat și suma de transfer pe care va fi vândut fostul golgheter, și anume 6 milioane de euro, care poate crește în funcție de bonusuri.

Da, ne-am apucat de treabă. În seara de Revelion am semnat actele la Louis Munteanu. S-a finalizat transferul. Am și adus un jucător, e vorba de acel Alibek.

Suma aceea este eșalonată, mai avem de plătit și la vară, și la iarnă la Fiorentina, ne rămâne o sumă cu care să ne descurcăm.

Reclamă
Reclamă

Cam 6 milioane de euro (n.r. suma de transfer). Mai avem și niște bonusuri care se vor adăuga“, a spus Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.

Come este Alibek Aliev, noul jucător al lui CFR Cluj

Alibek Aliev nu a avut cifre extraordinare în cariera sa, dar a adunat cele mai multe apariții în tricoul celor de la FC Trollhättan, pentru care a înscris 50 de goluri în 87 de apariții. Ultima dată, el a jucat pentru cei de la Östers IF, formație care a retrogradat în liga a doua din Suedia în ultima etapă.

Cotat în prezent la 350.000 de euro, Alibek a mai jucat pentru FF Jaro, GAIS, Orgryte, CSKA Moscova II și Varbergs BoIS. Acesta are o înălțime de 1,90 metri.

Mărturii sfâşietoare ale salvatorilor de la Crans Montana: "A fost infernul. Am strigat la Dumnezeu"Mărturii sfâşietoare ale salvatorilor de la Crans Montana: "A fost infernul. Am strigat la Dumnezeu"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Depozit sau fond de investiții? Cât strângi în 20 de ani cu 250 de lei pe lună
Observator
Depozit sau fond de investiții? Cât strângi în 20 de ani cu 250 de lei pe lună
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia
Fanatik.ro
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia
22:35
LIVE VIDEOGil Vicente – Sporting 1-1. Campioana en-titre, egalată după ce a rămas în 10 oameni
22:25
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Colegul lui Drăgușin, vândut pe o sumă-record
22:05
Cristiano Ronaldo, prima înfrângere în campionat în acest sezon cu Al-Nassr. Seria de goluri a lui “CR7”, oprită
21:30
VideoJurnal Antena Sport | Țin ritmul în echipă
21:27
VideoJurnal Antena Sport | Nimic nu bate gustul de acasă
21:23
VideoJurnal Antena Sport | Patrice Cărăușan a spus “stop” carierei de medic și vrea să câștige Survivor
Vezi toate știrile
1 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 2 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 3 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 4 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară 5 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 6 Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB