CFR a confirmat! Ardelenii s-au înțeles cu înlocuitorul lui Louis Munteanu după transferul în SUA - Antena Sport

CFR Cluj a rămas fără unul dintre cei mai buni jucători din lot după ce clubul s-a înțeles cu DC United pentru transferul lui Louis Munteanu. Echipa din Gruia s-a mișcat repede pe piața transferurilor, iar conducerea a confirmat că s-a înțeles cu înlocuitorul fostului golgheter din Liga 1.

CFR va semna cu suedezul Alibek Aliev, nume care a fost asociat cu venirea în Gruia la o zi distanță după ce Munteanu a fost confirmat ca fiind ca și plecat în SUA. Anunțul legat de vârful de 29 de ani a fost făcut de președintele clujenilor, Iuliu Mureșan.

CFR s-a înțeles cu Alibek Aliev

Conducătorul formației din Gruia a vorbit în cadrul intervenției sale și despre transferul lui Louis Munteanu, despre care a spus că s-a finalizat. Mureșan a confirmat și suma de transfer pe care va fi vândut fostul golgheter, și anume 6 milioane de euro, care poate crește în funcție de bonusuri.

“Da, ne-am apucat de treabă. În seara de Revelion am semnat actele la Louis Munteanu. S-a finalizat transferul. Am și adus un jucător, e vorba de acel Alibek.

Suma aceea este eșalonată, mai avem de plătit și la vară, și la iarnă la Fiorentina, ne rămâne o sumă cu care să ne descurcăm.