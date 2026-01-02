CFR a confirmat! Ardelenii s-au înțeles cu înlocuitorul lui Louis Munteanu după transferul în SUA - Antena Sport

CFR Cluj a rămas fără unul dintre cei mai buni jucători din lot după ce clubul s-a înțeles cu DC United pentru transferul lui Louis Munteanu. Echipa din Gruia s-a mișcat repede pe piața transferurilor, iar conducerea a confirmat că s-a înțeles cu înlocuitorul fostului golgheter din Liga 1.
CFR va semna cu suedezul Alibek Aliev, nume care a fost asociat cu venirea în Gruia la o zi distanță după ce Munteanu a fost confirmat ca fiind ca și plecat în SUA. Anunțul legat de vârful de 29 de ani a fost făcut de președintele clujenilor, Iuliu Mureșan.
CFR s-a înțeles cu Alibek Aliev
Conducătorul formației din Gruia a vorbit în cadrul intervenției sale și despre transferul lui Louis Munteanu, despre care a spus că s-a finalizat. Mureșan a confirmat și suma de transfer pe care va fi vândut fostul golgheter, și anume 6 milioane de euro, care poate crește în funcție de bonusuri.
“Da, ne-am apucat de treabă. În seara de Revelion am semnat actele la Louis Munteanu. S-a finalizat transferul. Am și adus un jucător, e vorba de acel Alibek.
Suma aceea este eșalonată, mai avem de plătit și la vară, și la iarnă la Fiorentina, ne rămâne o sumă cu care să ne descurcăm.
Cam 6 milioane de euro (n.r. suma de transfer). Mai avem și niște bonusuri care se vor adăuga“, a spus Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.
Come este Alibek Aliev, noul jucător al lui CFR Cluj
Alibek Aliev nu a avut cifre extraordinare în cariera sa, dar a adunat cele mai multe apariții în tricoul celor de la FC Trollhättan, pentru care a înscris 50 de goluri în 87 de apariții. Ultima dată, el a jucat pentru cei de la Östers IF, formație care a retrogradat în liga a doua din Suedia în ultima etapă.
Cotat în prezent la 350.000 de euro, Alibek a mai jucat pentru FF Jaro, GAIS, Orgryte, CSKA Moscova II și Varbergs BoIS. Acesta are o înălțime de 1,90 metri.
