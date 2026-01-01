CFR Cluj a găsit înlocuitor pentru Louis Munteanu! Atacantul este cotat la 350.000 de euro - Antena Sport

CFR Cluj a bătut palma cu cei de la DC United pentru transferul definitiv al lui Louis Munteanu. Atacantul român va face vizita medicală în zilele următoare, iar ardelenii vor primi în schimbul acestuia 7 milioane de dolari.

Cu trei atacanți rămași în lot, conducerea clubului din Gruia s-a mișcat rapid pe piața transferurilor și a găsit deja un înlocuitor pentru internaționalul român.

CFR Cluj îl aduce pe Alibek

Alibek Aliev este alesul conducerii celor de la CFR Cluj pentru înlocuirea lui Louis Munteanu. Vârful în vârstă de 29 de ani s-a despărțit de suedezii de la Östers IF, iar acesta ar fi ajuns deja la un acord cu gruparea din Gruia, anunță gsp.ro.

Acesta nu a avut cifre extraordinare în cariera sa, dar a adunat cele mai multe apariții în tricoul celor de la FC Trollhättan, pentru care a înscris 50 de goluri în 87 de apariții.

Cotat în prezent la 350.000 de euro, Alibek a mai jucat pentru FF Jaro, GAIS, Orgryte, CSKA Moscova II și Varbergs BoIS. Acesta are o înălțime de 1,90 metri.